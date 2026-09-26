Κοσοβίτσα Βορείου Ηπείρου: Το χωριό που μοιράστηκε σε Ελλάδα και Αλβανία το 1923 και η μάχη της Μουργκάνας το 1948

Η πυραμίδα στην περιοχή της Κοσοβίτσας, που χωρίζει Ελλάδα και Αλβανία

Η μακραίωνη ιστορία της Κοσοβίτσας - Οι μάχες που έγιναν εκεί τον Σεπτέμβριο του 1948

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Στο βάθος η Μουργκάνα, στη Βόρειο Ήπειρο, φωτογραφία Παναγιώτης Καλαμπόκας

Πώς πήρε το όνομά της η Κοσοβίτσα;

Στις 04/01/2020 είχαμε γράψει στο protothema.gr ένα άρθρο με τίτλο: "Το ακριτικό Πωγώνι της Ηπείρου και τα χωριά που βρίσκονται σε αλβανικό έδαφος".Στο τέλος του άρθρου κάναμε και μία σύντομη αναφορά στην Κοσοβίτσα, το χωριό της Βορείου Ηπείρου που μοιράστηκε στα δύο κράτη (Ελλάδα και Αλβανία), αρχικά το 1913, με το Πρωτόκολλο της Φλωρεντίας και τελικά το 1923, με απόφαση Διεθνούς Επιτροπής. Η οριστική παραχώρηση στην Αλβανία έγινε με το Δεύτερο Πρωτόκολλο της Φλωρεντίας, το 1925. Μεταξύ 1926 - 1928 έκλεισαν οριστικό τα σύνορα μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας και διακόπηκαν οι συχνότατες επαφές των κατοίκων της Κοσοβίτσας με τα ελληνικά χωριά της Λάκκας Πωγωνίου.Μια εκτεταμένη περιοχή - συνοικία της Κοσοβίτσας, η Βατσουνιά, όπου βρίσκονταν και αρκετά αχούρια και καλύβες παρέμεινε, λόγω της περίεργης χάραξης των συνόρων, επί χάρτου, στην Ελλάδα. Ένα χωριό, αμιγώς ελληνικό, με 1.050 Έλληνες κατοίκους και οκτώ σχολεία όλα ελληνικά, το 1914 (Απογραφή της Διεθνούς Επιτροπής Εθνολογικού Ελέγχου) δόθηκε, εν μέρει, στην Αλβανία. Αυτή η συνοικία στην οποία χτίστηκαν και άλλα σπίτια, κυρίως από κατοίκους της Κοσοβίτσας που δεν ήθελαν να παραμείνουν στην Αλβανία αποτέλεσε τοn πυρήνα του ακριτικού χωριού Αγία Μαρίνα, του Δήμου Πωγωνίου. Η Αγία Μαρίνα, όπως ονομάστηκε η Βατσουνιά, χαρακτηρίζεται από τις μεγάλες αποστάσεις μεταξύ των σπιτιών της και καλύπτει όλη τη νότια Κοσοβίτσα.Η Κοσοβίτσα βρίσκεται στο όρος Μουργκάνα, γνωστό και από τα χρόνια του Εμφυλίου, πολύ κοντά στα ελληνοαλβανικά σύνορα. Αν και ανήκε στον καζά Αργυροκάστρου συνδέθηκε περισσότερο με τα χωριά της Λάκκας Πωγωνίου. Από το "Χρονικόν Δρυοπίδος", Έκδοση "Παρνασσού", Αθήνα 1871, σελ. 19 και 22 και τα "Χρονικά Ηπείρου", του Λέανδρου Βρανούση, Ιωάννινα 1962, σελ. 121 έχουμε την πληροφορία ότι η Κοσοβίτσα υπήρχε στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού (1081-1118). Σε χρυσόβουλο του Δεσπότη Συμεών Παλαιολόγου του Σέρβου, το 1361 αναφέρεται η Κωσόβα, μαζί με τον Σωτήρα. Σωτήρα (η) είναι γειτονικό χωριό της Κοσοβίτσας στη Β. Ήπειρο. Στην οθωμανική απογραφή του 1431, η Κοσοβίτσα εμφανίζεται διαλυμένη.Ίσως λόγω της κατάκτησης της περιοχής του Πωγωνίου από τους Οθωμανούς που είχε προηγηθεί και των αλβανικών επιδρομών που τη συνόδευαν. Όμως, σταδιακά το χωριό κατοικήθηκε ξανά και έφτασε, όπως είδαμε, το 1914 να έχει 1.050 Έλληνες κατοίκους . Η κομβικής σημασία θέση της Κοσοβίτσας, όπως και της Καστάνιανης Πωγωνίου είχε σαν αποτέλεσμα να δέχονται πολλές επιθέσεις από διάφορους επιδρομείς. Είναι χαρακτηριστικό, όπως αναφέρει ο Ιωάννης Λαμπρίδης ;ότι η Καστάνιανη είχε στο παρελθόν, πιθανότατα πριν την οθωμανική κατάκτηση, 1.200 οικογένειες και σύμφωνα με τον μέσο όρο των ιστορικών (μεταξύ 4,7 και 5,2 ατόμων η κάθε οικογένεια), τουλάχιστον 6.000 κατοίκους!Να σημειώσουμε ότι στη σημαντική μάχη της Μουργκάνας, τον Σεπτέμβριο του 1948, τμήματα του Ελληνικού Στρατού, που δέχονταν πυρά πολυβόλων από την Κοσοβίτσα(!), χωρίς να είναι γνωστό αν αυτά προέρχονταν από άνδρες του ΔΣΕ ή Αλβανούς, όπως και από τη γειτονική Σωτήρα, αναρριχήθηκαν στις απόκρημνες κορυφές της Μουργκάνας πάνω από την Κοσοβίτσα και βρέθηκαν στα νώτα των ανταρτών (Ευάγγελος Αβέρωφ, "Φωτιά και τσεκούρι", σελ. 365-367). Οι άνδρες του ΔΣΕ αιφνιδιάστηκαν και διέφυγαν στην Αλβανία, από το μέρος της Κοσοβίτσας, ενώ άλλοι, μέσω της Λάκκας Πωγωνίου κατευθύνθηκαν στις δασωμένες περιοχές της Πίνδου. Ο Θρασύβουλος Τσακαλώτος, επικεφαλής των ανδρών του Εθνικού Στρατού στη Μουργκάνα διέταξε το Πυροβολικό να χτυπήσει τη Σωτήρα για να σιγήσουν τα εκεί πυροβόλα, κάτι που επιτεύχθηκε, αν και προκλήθηκαν ζημιές σε μερικά σπίτια του χωριού. Ένας Λόχος εξόρμησε επίσης προς τα πολυβόλα στο αλβανικό έδαφος και τα εξουδετέρωσε. Πιθανότατα και οι άνδρες του ΕΣ που έκαναν τον κυκλωτικό ελιγμό μπήκαν σε αλβανικό έδαφος.Δεν υπάρχει όμως καμία επίσημη, γραπτή αναφορά σε ελληνικά έγγραφα, ενώ και η Αλβανία δεν τόλμησε να διαμαρτυρηθεί για παραβίαση του εδάφους της. Αυτή η μικρή, ενδιαφέρουσα παρένθεση θεωρούμε ότι έπρεπε να γίνει, για να καταδειχθεί η σημαντική θέση που έχει η Κοσοβίτσα, αλλά και για να μάθουν οι αναγνώστες του protothema.gr, κάποια άγνωστα στοιχεία για τη μάχη της Μουργκάνας.Ο Π. Αραβαντινός θεωρεί το όνομα Κοσοβίτσα ελληνικό. Αυτό πιθανότατα δεν ισχύει. Κατά τον M. Vasmer συνδέεται με το σλαβικό τοπωνύμιο Kosovo (= τόπος με κοτσύφια). Η κατάληξη -ίτσα, που προστέθηκε στο kosovo, σημαίνει τον μικρό τόπο με κοτσύφια. Ο Χ.Π. Συμεωνίδης θεωρεί ότι: Kosovica < σερβοκροατικό τοπωνύμιο Kosovica. Ο Κ. Οικονόμου, αφού αναφέρει ότι κάποιοι, όπως ο Soustal θεωρούν ότι το τοπωνύμιο συνδέεται με το όνομα του αυτοκράτορα Αλέξιου Ι. Kosobitza, ετυμολογεί το οικωνύμιο Κοσοβίτσα, από τον σλαβικό επιθετικό τύπο *kosovo