Εντυπωσιακό βίντεο: Το Air Force One πέταξε πάνω από γήπεδο πριν από μεγάλο ματς κολεγιακού φούτμπολ

Ο Ντόναλντ Τραμπ παρακολούθησε από τη σουίτα του Neyland Stadium το ντέρμπι Texas-Tennessee









Το Air Force One πέρασε πάνω από το «Neyland Stadium», όπου είχαν συγκεντρωθεί χιλιάδες φίλαθλοι για την αναμέτρηση ανάμεσα στο Νο 1 Τέξας και το Νο 14 Τενεσί, προσφέροντας ένα εντυπωσιακό θέαμα πριν από την έναρξη του αγώνα.







Λίγο αργότερα, ο Ντόναλντ Τραμπ προσγειώθηκε και κατευθύνθηκε στο γήπεδο, όπου παρακολούθησε την αναμέτρηση από τη σουίτα του. Η παρουσία του προέδρου έγινε γνωστή αρκετές ημέρες νωρίτερα και αποτέλεσε ένα ακόμη στοιχείο που έδωσε ξεχωριστό χαρακτήρα στο μεγάλο παιχνίδι.



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Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δώσει το «παρών» σε αρκετές μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις κατά τη διάρκεια των δύο θητειών του στην προεδρία.



Μεταξύ άλλων, είχε παρακολουθήσει το Game 3 των τελικών του NBA το 2026 στο Madison Square Garden, ανάμεσα στους Νικς και τους Σπερς, αλλά και τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο MetLife Stadium το φετινό καλοκαίρι.



Επίσης, είχε βρεθεί στον τελικό του College Football Playoff, όταν η Ιντιάνα ολοκλήρωσε αήττητη τη σεζόν της απέναντι στο Μαϊάμι τον περασμένο Ιανουάριο.



Με ένα εντυπωσιακό στιγμιότυπο ξεκίνησε η παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ στο μεγάλο παιχνίδι Τέξας-Τενεσί, καθώς το προεδρικό αεροσκάφος Air Force One πραγματοποίησε πτήση πάνω από το «Neyland Stadium» στο Νόξβιλ , λίγο πριν από τη σέντρα της αναμέτρησης. Το πέρασμα του αεροσκάφους πάνω από το γήπεδο καταγράφηκε σε βίντεο, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος έφτασε στη συνέχεια στο στάδιο για να παρακολουθήσει από κοντά το μεγάλο κολεγιακό ντέρμπι.Το Air Force One πέρασε πάνω από το «Neyland Stadium», όπου είχαν συγκεντρωθεί χιλιάδες φίλαθλοι για την αναμέτρηση ανάμεσα στο Νο 1 Τέξας και το Νο 14 Τενεσί, προσφέροντας ένα εντυπωσιακό θέαμα πριν από την έναρξη του αγώνα.Λίγο αργότερα, ο Ντόναλντ Τραμπ προσγειώθηκε και κατευθύνθηκε στο γήπεδο, όπου παρακολούθησε την αναμέτρηση από τη σουίτα του. Η παρουσία του προέδρου έγινε γνωστή αρκετές ημέρες νωρίτερα και αποτέλεσε ένα ακόμη στοιχείο που έδωσε ξεχωριστό χαρακτήρα στο μεγάλο παιχνίδι.Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δώσει το «παρών» σε αρκετές μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις κατά τη διάρκεια των δύο θητειών του στην προεδρία.Μεταξύ άλλων, είχε παρακολουθήσει το Game 3 των τελικών του NBA το 2026 στο Madison Square Garden, ανάμεσα στους Νικς και τους Σπερς, αλλά και τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο MetLife Stadium το φετινό καλοκαίρι.Επίσης, είχε βρεθεί στον τελικό του College Football Playoff, όταν η Ιντιάνα ολοκλήρωσε αήττητη τη σεζόν της απέναντι στο Μαϊάμι τον περασμένο Ιανουάριο.

Η παρουσία Τραμπ έφερε ειδικά μέτρα στις επικοινωνίες Το παιχνίδι είχε ήδη μεγάλο ενδιαφέρον πριν από την προγραμματισμένη παρουσία του προέδρου, καθώς ο νεαρός quarterback του Τέξας, Arch Manning, που θεωρείται πιθανή επιλογή υψηλά στο επόμενο draft, προσπαθούσε να συνεχίσει το δυνατό ξεκίνημα της ομάδας του.



Ωστόσο, η επίσκεψη του προέδρου δημιούργησε και ειδικές προσαρμογές για τις δύο ομάδες, κυρίως όσον αφορά τις επικοινωνίες των προπονητών.



Ο προπονητής του Τέξας, Στιβ Σάρκισιαν, είχε προειδοποιήσει από την Πέμπτη πως οι ομάδες έπρεπε να είναι προετοιμασμένες για πιθανά προβλήματα.



«Το ένα πράγμα που πρέπει να γνωρίζεις όταν ο πρόεδρος πηγαίνει σε οποιοδήποτε παιχνίδι είναι ότι κάθε φορά που μπαίνει στο στάδιο, φεύγει από αυτό ή αλλάζει θέση μέσα στο γήπεδο, κόβονται όλες οι επικοινωνίες», ανέφερε.



«Κόβονται τα ακουστικά των προπονητών. Κόβεται η επικοινωνία προπονητή με παίκτη. Πρέπει να έχεις ένα σχέδιο για αυτό, αν και όταν συμβεί, και δεν έχεις καμία προειδοποίηση. Απλώς διακόπτεται», πρόσθεσε.