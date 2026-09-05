Ποιος παίρνει τι και πότε: Το χρονοδιάγραμμα και τα 12 σημαντικότερα μέτρα της ΔΕΘ

1) ΣτΤο τέλος επιτηδεύματος για τις επιχειρήσεις καταργείται σταδιακά, με την αρχή να γίνεται το 2027 από την περιφέρεια και την εφαρμογή στην Αττική να ακολουθεί το 2029.2) Αλλαγές έρχονται και σταΓια τους συνεπείς επαγγελματίες προβλέπεται απαλλαγή από προσαυξήσεις που συνδέονται με τον κύκλο εργασιών και τη μισθοδοσία, ώστε το νέο πλαίσιο να ξεχωρίζει όσους τηρούν τις υποχρεώσεις τους.3) Για τα νομικά πρόσωπα ανακοινώθηκεκάθε χρόνο, με στόχο να φτάσει στο 50% από το φορολογικό έτος 2028.4) Στο σκέλος των εισοδηματικών ενισχύσεων, οι συνταξιούχοι άνω των 65 ετώοποία διαμορφώνεται στα 400 ευρώ.5) Για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες6)ενώ αντίστοιχη απαλλαγή, έως το ίδιο εισοδηματικό όριο, ανακοινώθηκε και για τους τρίτεκνους.7) Στην αγορά εργασίας,με στόχο να φτάσει σταδιακά τα 1.000 ευρώ μέσα στους επόμενους 15 μήνες.8) Για τους δημοσίους υπαλλήλους προβλέπεταιτο οποίο θα καταβληθεί από τον Δεκέμβριο του 2027.9) Στο στεγαστικό, ανακοινώθηκε νέο πρόγραμμασυνολικού ύψους 2 δισ. ευρώ, με στόχο να διευρυνθεί η πρόσβαση στην κατοικία.10) Ξεχωριστή θέση στο πακέτο έχει ο νέος επενδυτικός λογαριασμός για κάθε νεογέννητο. Το κράτος θα διπλασιάζει κάθε χρόνο το ποσό που καταθέτουν οι γονείς, ώστε στα 18 χρόνια του παιδιού να έχει σχηματιστεί ένας κουμπαράς που μπορεί να ξεπερνά τις 60.000 ευρώ.11) Στην ενέργεια, προβλέπεται σταδιακή μείωση της χονδρικής τιμής του ρεύματος κατά 30% έως το 2029.12) Το πακέτο συμπληρώνεται από την τιμαριθμοποίηση των αναπηρικών επιδομάτων, ώστε οι παροχές να προσαρμόζονται στις μεταβολές του κόστους ζωής.