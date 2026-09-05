Μητσοτάκης στη ΔΕΘ: «Κουμπαράς» έως €60.000 για κάθε παιδί με καταθέσεις από γονείς και το κράτος
Μητσοτάκης στη ΔΕΘ: «Κουμπαράς» έως €60.000 για κάθε παιδί με καταθέσεις από γονείς και το κράτος
Πώς θα διαμορφώνεται το ποσό στον «Κουμπαρά», σε ποιο ύψος θα φτάνει στα 18 χρόνια - Μηδενικός φόρος για 87.000 τρίτεκνους με εισόδημα έως 20.000 ευρώ
Έναν νέο «κουμπαρά» για τα παιδιά, στον οποίο το κράτος θα βάζει όσα χρήματα καταθέτουν οι γονείς, αλλά και μηδενικό φόρο για 87.000 τρίτεκνους ανακοίνωσε από το βήμα της ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παρουσιάζοντας τις παρεμβάσεις για το δημογραφικό.
Για πρώτη φορά θεσπίζεται ειδικός αποταμιευτικός λογαριασμός, τον οποίο οι γονείς θα μπορούν να ανοίγουν μέσα στα δύο πρώτα χρόνια από τη γέννηση κάθε παιδιού. Για κάθε ποσό που θα καταθέτει ο γονιός, η Πολιτεία θα καταθέτει ισόποση συμμετοχή, έως 1.200 ευρώ τον χρόνο.
«100 ευρώ ο γονιός, 100 ευρώ η Πολιτεία», είπε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός, κάνοντας λόγο για «έναν κλειστό κουμπαρά για τη νέα γενιά».
Το κεφάλαιο θα παραμένει κλειδωμένο μέχρι την ενηλικίωση του παιδιού.
Σύμφωνα με το παράδειγμα που παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εάν οι γονείς επιλέξουν να αποταμιεύουν 100 ευρώ τον μήνα, μαζί με την ισόποση κρατική συμμετοχή το παιδί θα μπορεί στα 18 του χρόνια να έχει πάνω από 60.000 ευρώ ως βάση για να ξεκινήσει τη ζωή του.
Παράλληλα, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε μηδενικό φόρο για 87.000 τρίτεκνους με εισόδημα έως 20.000 ευρώ, ενώ για τις πολύτεκνες οικογένειες αυξάνεται κατά 1.000 ευρώ το επίδομα για κάθε επιπλέον παιδί.
Οι παρεμβάσεις εντάσσονται στο νέο πλαίσιο για το δημογραφικό, με στόχο τη μείωση του κόστους ανατροφής των παιδιών και την οικονομική στήριξη των οικογενειών.
Για πρώτη φορά θεσπίζεται ειδικός αποταμιευτικός λογαριασμός, τον οποίο οι γονείς θα μπορούν να ανοίγουν μέσα στα δύο πρώτα χρόνια από τη γέννηση κάθε παιδιού. Για κάθε ποσό που θα καταθέτει ο γονιός, η Πολιτεία θα καταθέτει ισόποση συμμετοχή, έως 1.200 ευρώ τον χρόνο.
«100 ευρώ ο γονιός, 100 ευρώ η Πολιτεία», είπε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός, κάνοντας λόγο για «έναν κλειστό κουμπαρά για τη νέα γενιά».
Το κεφάλαιο θα παραμένει κλειδωμένο μέχρι την ενηλικίωση του παιδιού.
Σύμφωνα με το παράδειγμα που παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εάν οι γονείς επιλέξουν να αποταμιεύουν 100 ευρώ τον μήνα, μαζί με την ισόποση κρατική συμμετοχή το παιδί θα μπορεί στα 18 του χρόνια να έχει πάνω από 60.000 ευρώ ως βάση για να ξεκινήσει τη ζωή του.
Παράλληλα, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε μηδενικό φόρο για 87.000 τρίτεκνους με εισόδημα έως 20.000 ευρώ, ενώ για τις πολύτεκνες οικογένειες αυξάνεται κατά 1.000 ευρώ το επίδομα για κάθε επιπλέον παιδί.
Οι παρεμβάσεις εντάσσονται στο νέο πλαίσιο για το δημογραφικό, με στόχο τη μείωση του κόστους ανατροφής των παιδιών και την οικονομική στήριξη των οικογενειών.
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