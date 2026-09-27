Ομπράντοβιτς μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ: «Μας έλειψε η συγκέντρωση στα ριμπάουντ, χρειαζόμαστε δουλειά»
Ομπράντοβιτς μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ: «Μας έλειψε η συγκέντρωση στα ριμπάουντ, χρειαζόμαστε δουλειά»
Ο προπονητής του Παναθηναϊκού συνεχάρη τον ΠΑΟΚ για τη νίκη και τόνισε πως η ομάδα του χρειάζεται περισσότερες προπονήσεις για να βρει ρυθμό
Ο ΠΑΟΚ επικράτησε του Παναθηναϊκού με 84-82 στον δεύτερο ημιτελικό του Stoiximan Super Cup χάρη στο απίθανο buzzer beater τρίποντο του Τσέντι Όσμαν και εξασφάλισε την πρόκριση στον αυριανό τελικό (27/09, 20:00) απέναντι στον Ολυμπιακό. Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς συνεχάρη τον Δικέφαλο για τη νίκη, ενώ στάθηκε στα χαμένα ριμπάουντ και στην ανάγκη της ομάδας του να βελτιώσει τη συγκέντρωσή της.
Ο προπονητής του Παναθηναϊκού χαρακτήρισε την αναμέτρηση ένα πολύ καλό παιχνίδι μπάσκετ, επισημαίνοντας πως οι λεπτομέρειες έκριναν το αποτέλεσμα.
«Ήταν πολύ καλό παιχνίδι μπάσκετ, συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ για τη νίκη. Είναι προφανές ότι τους δώσαμε ευκαιρίες να σκοράρουν και η τελευταία επίθεση έκρινε τον αγώνα», ανέφερε στη συνέντευξη Τύπου.
«Η συγκέντρωση είναι απαραίτητη. Λέω στους παίκτες ότι πάντα πρέπει να σουτάρουν και φυσικά είναι πάντα ζήτημα συγκέντρωσης. Πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή και να το διορθώσουμε», είπε.
«Στο πρώτο ημίχρονο δεν είχαμε καλή θέση στα ριμπάουντ, ήμασταν κάτω από την μπασκέτα», πρόσθεσε.
«Είμαι πολύ χαρούμενος με την εικόνα της ομάδας και πως παίζει με μόλις 11 προπονήσεις έως τώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Παράλληλα, τόνισε πως χρειάζεται περισσότερη δουλειά ώστε το σύνολο να παρουσιαστεί ακόμη πιο έτοιμο.
«Βλέποντας το ματς από τον πάγκο πρέπει να δω τι πρέπει να κάνουμε καλύτερα. Πρέπει να ξεκουραστούμε και να κάνουμε πιο πολλές προπονήσεις και θεωρώ πως όλα θα πάνε καλά», κατέληξε.
Ο προπονητής του Παναθηναϊκού χαρακτήρισε την αναμέτρηση ένα πολύ καλό παιχνίδι μπάσκετ, επισημαίνοντας πως οι λεπτομέρειες έκριναν το αποτέλεσμα.
«Ήταν πολύ καλό παιχνίδι μπάσκετ, συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ για τη νίκη. Είναι προφανές ότι τους δώσαμε ευκαιρίες να σκοράρουν και η τελευταία επίθεση έκρινε τον αγώνα», ανέφερε στη συνέντευξη Τύπου.
Η έμφαση στα ριμπάουντ και τη συγκέντρωσηΟ Ομπράντοβιτς στάθηκε ιδιαίτερα στα προβλήματα που παρουσίασε ο Παναθηναϊκός στα ριμπάουντ, υπογραμμίζοντας πως η ομάδα του πρέπει να δείξει μεγαλύτερη προσοχή στις λεπτομέρειες.
«Η συγκέντρωση είναι απαραίτητη. Λέω στους παίκτες ότι πάντα πρέπει να σουτάρουν και φυσικά είναι πάντα ζήτημα συγκέντρωσης. Πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή και να το διορθώσουμε», είπε.
«Στο πρώτο ημίχρονο δεν είχαμε καλή θέση στα ριμπάουντ, ήμασταν κάτω από την μπασκέτα», πρόσθεσε.
«Είμαι χαρούμενος με την εικόνα της ομάδας»Ο Σέρβος τεχνικός αναφέρθηκε και στην κατάσταση της ομάδας του, τονίζοντας πως παρά το αποτέλεσμα υπάρχουν θετικά στοιχεία, δεδομένου του μικρού χρονικού διαστήματος προετοιμασίας.
«Είμαι πολύ χαρούμενος με την εικόνα της ομάδας και πως παίζει με μόλις 11 προπονήσεις έως τώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Παράλληλα, τόνισε πως χρειάζεται περισσότερη δουλειά ώστε το σύνολο να παρουσιαστεί ακόμη πιο έτοιμο.
«Βλέποντας το ματς από τον πάγκο πρέπει να δω τι πρέπει να κάνουμε καλύτερα. Πρέπει να ξεκουραστούμε και να κάνουμε πιο πολλές προπονήσεις και θεωρώ πως όλα θα πάνε καλά», κατέληξε.
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