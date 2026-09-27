Τρινκιέρι μετά την πρόκριση του ΠΑΟΚ επί του Παναθηναϊκού: «Η νίκη είναι γλυκιά, τώρα ο Ολυμπιακός»

Ο προπονητής του ΠΑΟΚ στάθηκε στο πάθος και την ενέργεια της ομάδας του μετά τη μεγάλη πρόκριση επί του Παναθηναϊκού





«Είναι Σεπτέμβριος και αυτό σημαίνει ότι υπάρχει πολύς δρόμος μπροστά μας. Ήταν το πρώτο επίσημο παιχνίδι και απέναντί μας είχαμε μία από τις καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη. Είμαστε χαρούμενοι για το αποτέλεσμα. Η νίκη είναι πάντα νίκη και δεν τη σνομπάρουμε», ανέφερε αρχικά ο Ιταλός τεχνικός.







Παράλληλα, τόνισε πως η ομάδα του πρέπει να περιορίσει τα λάθη της στις κρίσιμες στιγμές: «Κάναμε πολλά λάθη στο τέλος και εκεί πρέπει να δώσουμε προσοχή. Θα μπορούσαμε να είχαμε τελειώσει το παιχνίδι νωρίτερα και πιο εύκολα. Παρ' όλα αυτά, δεν χάσαμε ποτέ την ελπίδα και το πάθος μας».



«Ο Ολυμπιακός είναι διαφορετικό παιχνίδι» Ο προπονητής του ΠΑΟΚ αναφέρθηκε και στον τελικό απέναντι στον Ολυμπιακό, υπογραμμίζοντας πως η κατάσταση θα είναι διαφορετική.







«Ως προπονητής κοιτάζω τη μεγάλη εικόνα, γιατί αυτή η νίκη είναι πολύ γλυκιά για τους οπαδούς. Είμαι χαρούμενος για τους παίκτες μου. Υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να βελτιώσουμε, αλλά μου αρέσει η στάση μας», πρόσθεσε.



«Τα τελευταία 36 δευτερόλεπτα έδειξαν ενέργεια και πάθος» Ο Αντρέα Τρινκιέρι στάθηκε ιδιαίτερα στην αντίδραση της ομάδας του στα τελευταία δευτερόλεπτα, μετά τα λάθη που έδωσαν τη δυνατότητα στον Παναθηναϊκό να διεκδικήσει τη νίκη.



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«Ο Παναθηναϊκός είναι εξαιρετική ομάδα, αλλά εμείς ήμασταν πνευματικά εκεί» Ο Ιταλός τεχνικός αναφέρθηκε και στην εικόνα του ΠΑΟΚ απέναντι σε έναν πολύ δυνατό αντίπαλο, σημειώνοντας πως η πνευματική ετοιμότητα ήταν καθοριστική.



«Το παιχνίδι στο “Π. Γιαννακόπουλος” έδειξε το επίπεδο που χρειάζεται για να τους νικήσουμε. Ένιωσα από την αρχή ότι η ομάδα μου ήταν πνευματικά μέσα στο παιχνίδι. Θα μπορούσαμε να είχαμε νικήσει και με μεγαλύτερη διαφορά», είπε.



Και συνέχισε: «Πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν κάνουμε λάθη. Είχαμε απέναντί μας έναν πολύ καλό αντίπαλο, με έναν πολύ καλό προπονητή. Ο Παναθηναϊκός είναι εξαιρετική ομάδα, αλλά η δική μου ομάδα έκανε σωστά τα πράγματα και πνευματικά ήταν εκεί».



ΠΑΟΚ πήρε μια μεγάλη πρόκριση στον τελικό του Stoiximan Super Cup, επικρατώντας του Παναθηναϊκού με 84-82 χάρη στο buzzer beater τρίποντο του Τσέντι Όσμαν στον δεύτερο ημιτελικό της διοργάνωσης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο προπονητής του Δικεφάλου, Αντρέα Τρινκιέρι , μίλησε στη συνέντευξη Τύπου για την προσπάθεια των παικτών του, τα στοιχεία που έκριναν το παιχνίδι, αλλά και τη δύσκολη αποστολή απέναντι στον Ολυμπιακό στον αυριανό τελικό (27/09, 20:00).«Είναι Σεπτέμβριος και αυτό σημαίνει ότι υπάρχει πολύς δρόμος μπροστά μας. Ήταν το πρώτο επίσημο παιχνίδι και απέναντί μας είχαμε μία από τις καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη. Είμαστε χαρούμενοι για το αποτέλεσμα. Η νίκη είναι πάντα νίκη και δεν τη σνομπάρουμε», ανέφερε αρχικά ο Ιταλός τεχνικός.Ο Τρινκιέρι στάθηκε στα στοιχεία που έδωσαν στον ΠΑΟΚ το εισιτήριο για τον τελικό, επισημαίνοντας: «Κερδίσαμε τη μάχη των ριμπάουντ, είχαμε ενέργεια και πάθος».Παράλληλα, τόνισε πως η ομάδα του πρέπει να περιορίσει τα λάθη της στις κρίσιμες στιγμές: «Κάναμε πολλά λάθη στο τέλος και εκεί πρέπει να δώσουμε προσοχή. Θα μπορούσαμε να είχαμε τελειώσει το παιχνίδι νωρίτερα και πιο εύκολα. Παρ' όλα αυτά, δεν χάσαμε ποτέ την ελπίδα και το πάθος μας».Ο προπονητής του ΠΑΟΚ αναφέρθηκε και στον τελικό απέναντι στον Ολυμπιακό, υπογραμμίζοντας πως η κατάσταση θα είναι διαφορετική.«Σε λιγότερο από 24 ώρες, η άλλη μεγάλη ομάδα της Αθήνας μας περιμένει. Δεν σημαίνει τίποτα. Είναι ένα διαφορετικό παιχνίδι. Αύριο παίζουμε και ο Ολυμπιακός ξόδεψε το ένα δέκατο της ενέργειας που ξοδέψαμε εμείς», είπε.«Ως προπονητής κοιτάζω τη μεγάλη εικόνα, γιατί αυτή η νίκη είναι πολύ γλυκιά για τους οπαδούς. Είμαι χαρούμενος για τους παίκτες μου. Υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να βελτιώσουμε, αλλά μου αρέσει η στάση μας», πρόσθεσε.Ο Αντρέα Τρινκιέρι στάθηκε ιδιαίτερα στην αντίδραση της ομάδας του στα τελευταία δευτερόλεπτα, μετά τα λάθη που έδωσαν τη δυνατότητα στον Παναθηναϊκό να διεκδικήσει τη νίκη.«Το πιο σημαντικό ήταν τα τελευταία 36 δευτερόλεπτα, μετά από μια μεγάλη μαλ@@@α. Το να μπορέσεις να επανέλθεις μετά από δύο χαζά λάθη, να παίξεις σωστά την τελευταία κατοχή και να ευστοχήσεις σε buzzer-beater, είναι ενέργεια και πάθος. Αυτό μου δίνει τεράστια ώθηση για να τους σπρώξω ακόμα περισσότερο», ανέφερε χαρακτηριστικά.Ο Ιταλός τεχνικός αναφέρθηκε και στην εικόνα του ΠΑΟΚ απέναντι σε έναν πολύ δυνατό αντίπαλο, σημειώνοντας πως η πνευματική ετοιμότητα ήταν καθοριστική.«Το παιχνίδι στο “Π. Γιαννακόπουλος” έδειξε το επίπεδο που χρειάζεται για να τους νικήσουμε. Ένιωσα από την αρχή ότι η ομάδα μου ήταν πνευματικά μέσα στο παιχνίδι. Θα μπορούσαμε να είχαμε νικήσει και με μεγαλύτερη διαφορά», είπε.Και συνέχισε: «Πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν κάνουμε λάθη. Είχαμε απέναντί μας έναν πολύ καλό αντίπαλο, με έναν πολύ καλό προπονητή. Ο Παναθηναϊκός είναι εξαιρετική ομάδα, αλλά η δική μου ομάδα έκανε σωστά τα πράγματα και πνευματικά ήταν εκεί».

«Χωρίς ριμπάουντ δεν μπορείς να παίξεις» Ο Τρινκιέρι εξήγησε πως δεν υπήρχε μόνο ένας παράγοντας που έκρινε την επικράτηση του ΠΑΟΚ.



«Δεν μπορώ να διαλέξω ένα πράγμα. Χωρίς ριμπάουντ δεν μπορείς να παίξεις και χωρίς να κινήσεις την μπάλα δεν μπορείς να σκοράρεις. Αυτά ήταν τα κλειδιά», ανέφερε.



«Την προηγούμενη εβδομάδα χάσαμε το παιχνίδι λόγω των ριμπάουντ, γιατί ο Παναθηναϊκός είναι πολύ ψηλή ομάδα», πρόσθεσε.



«Η συμφωνία μου με τους παίκτες είναι να μαχόμαστε» Τέλος, ο προπονητής του ΠΑΟΚ τόνισε πως το βασικό μήνυμα προς την ομάδα του αφορά τη μαχητικότητα και τη συνέπεια.



«Δεν είμαι άνθρωπος που στέλνει μηνύματα. Έχω την ευτυχία να κοουτσάρω την ομάδα μου και έχω αγάπη για τους οπαδούς. Η συγκέντρωσή μου είναι στην προπόνηση και στο αυριανό παιχνίδι κόντρα στον Ολυμπιακό, που είναι δύσκολο».



«Δεν μπορώ να υποσχεθώ ότι δεν θα δώσουμε το 100%. Έχω μια συμφωνία με τους παίκτες μου να μαχόμαστε και να είμαστε έτοιμοι. Αυτό είναι το μόνο πράγμα που μπορώ να πω ότι θα έχουν οι φίλαθλοί μας. Θα υπάρξουν και κακές ημέρες, αλλά θα είμαστε έτοιμοι να παλεύουμε σε κάθε παιχνίδι», κατέληξε.