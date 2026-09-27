Nations League: Από τον ασταμάτητο Μόντριτς και τον σκόρερ Φρόιλερ μέχρι την ανατροπή της Ισπανίας στο Γουέμπλεϊ, δείτε όλα τα γκολ
Nations League: Από τον ασταμάτητο Μόντριτς και τον σκόρερ Φρόιλερ μέχρι την ανατροπή της Ισπανίας στο Γουέμπλεϊ, δείτε όλα τα γκολ
Μεγάλες νίκες για Κροατία, Ελβετία, Αλβανία και Φινλανδία – Βασικοί Πήλιος και Καϊρίνεν, σκόραρε ο μέσος του Ολυμπιακού
Πλούσια σε θέαμα και σημαντικά αποτελέσματα ήταν η βραδιά στο Nations League, με αρκετές εθνικές ομάδες να ξεκινούν με νίκες την προσπάθειά τους στη διοργάνωση. Ξεχώρισε η ιστορική επίδοση του Λούκα Μόντριτς στη νίκη της Κροατίας επί της Τσεχίας, αλλά και η εντυπωσιακή εμφάνιση της Ελβετίας με πρωταγωνιστή τον Ρέμο Φρόιλερ του Ολυμπιακού, που άνοιξε το σκορ απέναντι στη Βόρεια Μακεδονία. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, η Αλβανία επικράτησε της Λευκορωσίας με βασικό τον Σταύρο Πήλιο, ενώ η Φινλανδία του Κάαν Καϊρίνεν της ΑΕΚ διέλυσε το Σαν Μαρίνο.
Η αναμέτρηση της Αγγλίας με την Ισπανία στο «Γουέμπλεϊ» αποτέλεσε το μεγάλο ματς της βραδιάς, με την πρωταθλήτρια Ευρώπης να επικρατεί 3-2 και να διευρύνει το εντυπωσιακό αήττητο σερί της στα 39 παιχνίδια. Οι Άγγλοι βρήκαν τις απαντήσεις στο προβάδισμα του Γιαμάλ από τα... αποδυτήρια και προηγήθηκαν 2-1 με Γκόρντον και Κέιν, ο οποίος όμως στο 54΄ αστόχησε (οριζόντιο δοκάρι) σε πέναλτι. Τέτοια... σφάλματα πληρώνονται ακριβά εναντίον της Ισπανίας, που έφτασε στο 2-3 με τους Μπαένα και Ογιαρθάμπαλ.
Οι φιλοξενούμενοι ήταν κατά πολύ ανώτεροι στο πρώτο μέρος, όμως δεν κατάφεραν να μετατρέψουν την υπεροχή τους σε γκολ. Τελικά, πήραν το προβάδισμα λίγο μετά την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, όταν ο Μόντριτς στο 47’ με εξαιρετική ενέργεια και τελείωμα έκανε το 1-0. Η Τσεχία αντέδρασε άμεσα και έφερε το παιχνίδι στα ίσα στο 54’ με τον Κάραμπετς, όμως η Κροατία συνέχισε να πιέζει και βρήκε ξανά τον δρόμο προς τα δίχτυα στο 77’ με τον Πάσαλιτς, διαμορφώνοντας το τελικό 2-1.
Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να αποφύγουν την ήττα και έφτασαν σε γκολ λίγο αργότερα με τον Ραντόστα, όμως το τέρμα ακυρώθηκε, με την Κροατία να κρατά μέχρι το τέλος το σημαντικό «διπλό».
Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Ρέμο Φρόιλερ, με τον μέσο του Ολυμπιακού να ανοίγει το σκορ στο 22ο λεπτό με εξαιρετικό σουτ στη γωνία.
Στη συνέχεια ανέλαβε δράση ο Αμντουνί, ο οποίος με δύο γκολ στο 41’ και το 74’ διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα, χαρίζοντας στους Ελβετούς ιδανικό ξεκίνημα. Για τη Βόρεια Μακεδονία αγωνίστηκε στο πρώτο ημίχρονο ο Ράστοντερ του Παναθηναϊκού.
Η αναμέτρηση της Αγγλίας με την Ισπανία στο «Γουέμπλεϊ» αποτέλεσε το μεγάλο ματς της βραδιάς, με την πρωταθλήτρια Ευρώπης να επικρατεί 3-2 και να διευρύνει το εντυπωσιακό αήττητο σερί της στα 39 παιχνίδια. Οι Άγγλοι βρήκαν τις απαντήσεις στο προβάδισμα του Γιαμάλ από τα... αποδυτήρια και προηγήθηκαν 2-1 με Γκόρντον και Κέιν, ο οποίος όμως στο 54΄ αστόχησε (οριζόντιο δοκάρι) σε πέναλτι. Τέτοια... σφάλματα πληρώνονται ακριβά εναντίον της Ισπανίας, που έφτασε στο 2-3 με τους Μπαένα και Ογιαρθάμπαλ.
Ο Μόντριτς έγραψε ιστορία στην ΠράγαΗ Κροατία πανηγύρισε μεγάλη νίκη με 2-1 επί της Τσεχίας στην Πράγα, σε μια βραδιά που ανήκε στον Λούκα Μόντριτς. Ο αρχηγός της «Χρβάτσκα», ο οποίος στις αρχές του μήνα συμπλήρωσε τα 41 χρόνια, βρήκε δίχτυα και έγινε ένας από τους μεγαλύτερους σε ηλικία σκόρερ στην ιστορία της διοργάνωσης και των εθνικών ομάδων.
Οι φιλοξενούμενοι ήταν κατά πολύ ανώτεροι στο πρώτο μέρος, όμως δεν κατάφεραν να μετατρέψουν την υπεροχή τους σε γκολ. Τελικά, πήραν το προβάδισμα λίγο μετά την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, όταν ο Μόντριτς στο 47’ με εξαιρετική ενέργεια και τελείωμα έκανε το 1-0. Η Τσεχία αντέδρασε άμεσα και έφερε το παιχνίδι στα ίσα στο 54’ με τον Κάραμπετς, όμως η Κροατία συνέχισε να πιέζει και βρήκε ξανά τον δρόμο προς τα δίχτυα στο 77’ με τον Πάσαλιτς, διαμορφώνοντας το τελικό 2-1.
Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να αποφύγουν την ήττα και έφτασαν σε γκολ λίγο αργότερα με τον Ραντόστα, όμως το τέρμα ακυρώθηκε, με την Κροατία να κρατά μέχρι το τέλος το σημαντικό «διπλό».
Ο Φρόιλερ έδωσε το σύνθημα για την ΕλβετίαΕντυπωσιακή πρεμιέρα έκανε η Ελβετία, η οποία επικράτησε με 3-0 της Βόρειας Μακεδονίας εκτός έδρας.
Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Ρέμο Φρόιλερ, με τον μέσο του Ολυμπιακού να ανοίγει το σκορ στο 22ο λεπτό με εξαιρετικό σουτ στη γωνία.
Στη συνέχεια ανέλαβε δράση ο Αμντουνί, ο οποίος με δύο γκολ στο 41’ και το 74’ διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα, χαρίζοντας στους Ελβετούς ιδανικό ξεκίνημα. Για τη Βόρεια Μακεδονία αγωνίστηκε στο πρώτο ημίχρονο ο Ράστοντερ του Παναθηναϊκού.
Βασικός ο Πήλιος στη νίκη της ΑλβανίαςΗ Αλβανία ξεκίνησε με το δεξί, επικρατώντας 2-0 της Λευκορωσίας εντός έδρας. Οι γηπεδούχοι «καθάρισαν» την υπόθεση νίκη από το πρώτο ημίχρονο, με τον Ασλάνι να ανοίγει το σκορ με πέναλτι στο 34’ και τον Μούτσι να διαμορφώνει το τελικό αποτέλεσμα στις καθυστερήσεις. Βασικός για την Αλβανία ήταν ο Σταύρος Πήλιος.
Εντυπωσιακή ήταν η πρεμιέρα της Φινλανδίας, η οποία διέλυσε με 7-0 το Σαν Μαρίνο εκτός έδρας. Ο Πογιάνπαλο ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής με χατ τρικ (5’, 79’, 88’ πέν.), ενώ δύο γκολ πέτυχε ο Βάλτα (50’, 55’). Στον πίνακα των σκόρερ μπήκαν επίσης οι Σβάνμπακ (14’) και Κάλμαν (33’). Ο μέσος της ΑΕΚ, Κάαν Καϊρίνεν, ξεκίνησε βασικός για τη Φινλανδία.
Νίκες για Σλοβακία και ΛουξεμβούργοΗ Σλοβακία έκανε ιδανική πρεμιέρα, επικρατώντας 2-0 της Μολδαβίας. Οι γηπεδούχοι χρειάστηκαν μόλις οκτώ λεπτά για να «καθαρίσουν» το παιχνίδι, με τους Σρανζ (32’) και Ντούντα με πέναλτι (40’) να διαμορφώνουν το τελικό αποτέλεσμα.
Σπουδαία εκτός έδρας νίκη πανηγύρισε και το Λουξεμβούργο, που επικράτησε με ανατροπή 2-1 της Βουλγαρίας. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με τον Τσαντάροφ στο 18’, όμως ο Μπαρέιρο ισοφάρισε στο 37’ και ο Τιλ ολοκλήρωσε την ανατροπή στο 65’.
Ισοπαλίες σε Σλοβενία-Σκωτία και Ισλανδία-ΕσθονίαΧωρίς νικητή ολοκληρώθηκαν δύο ακόμη αναμετρήσεις.
Η Σλοβενία και η Σκωτία έμειναν στο 0-0 σε ένα παιχνίδι χωρίς πολλές συγκινήσεις.
Στο άλλο ματς, η Ισλανδία αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με την Εσθονία. Οι Ισλανδοί προηγήθηκαν με τον Γκούντγιονσεν στο 45’, όμως ο Πασκότσι ισοφάρισε στο 64’ και χάρισε τον βαθμό στους φιλοξενούμενους.
Τα αποτελέσματα της πρεμιέρας του Nations League και η βαθμολογία των ομίλων έχουν ως εξής:
LEAGUE A1ος ΟΜΙΛΟΣ
1η αγωνιστική - 25 Σεπτεμβρίου
Ιταλία-Βέλγιο 0-2
Τουρκία-Γαλλία 0-1
Βαθμολογία (σε 1 αγώνα)
Βέλγιο 3
Γαλλία 3
Τουρκία 0
Ιταλία 0
2ος ΟΜΙΛΟΣ
1η αγωνιστική - 24 Σεπτεμβρίου
Ολλανδία-Γερμανία 1-1
Σερβία-ΕΛΛΑΔΑ 1-2
Βαθμολογία (σε 1 αγώνα)
Ελλάδα 3
Γερμανία 1
Ολλανδία 1
Σερβία 0
3ος ΟΜΙΛΟΣ
1η αγωνιστική - 26 Σεπτεμβρίου
Αγγλία-Ισπανία 2-3
Τσεχία-Κροατία 1-2
Βαθμολογία (σε 1 αγώνα)
Ισπανία 3
Κροατία 3
Αγγλία 0
Τσεχία 0
4ος ΟΜΙΛΟΣ
1η αγωνιστική - 24 Σεπτεμβρίου
Πορτογαλία-Ουαλία 1-0
Νορβηγία-Δανία 3-2
Βαθμολογία (σε 1 αγώνα)
Νορβηγία 3
Πορτογαλία 3
Ουαλία 0
Δανία 0
LEAGUE B1ος ΟΜΙΛΟΣ
1η αγωνιστική - 26 Σεπτεμβρίου
Σλοβενία-Σκωτία 0-0
Β. Μακεδονία-Ελβετία 0-3
Βαθμολογία (σε 1 αγώνα)
Ελβετία 3
Σκωτία 1
Σλοβενία 1
Β. Μακεδονία 0
2ος ΟΜΙΛΟΣ
1η αγωνιστική - 25 Σεπτεμβρίου
Γεωργία-Β. Ιρλανδία 0-1
Ουγγαρία-Ουκρανία 0-1
Βαθμολογία (σε 1 αγώνα)
Β. Ιρλανδία 3
Ουκρανία 3
Ουγγαρία 0
Γεωργία 0
3ος ΟΜΙΛΟΣ
1η αγωνιστική - 24 Σεπτεμβρίου
Αυστρία-Ισραήλ 3-1
Κόσοβο-Ιρλανδία 1-0
Βαθμολογία (σε 1 αγώνα)
Αυστρία 3
Κόσοβο 3
Ιρλανδία 0
Ισραήλ 0
4ος ΟΜΙΛΟΣ
1η αγωνιστική - 25 Σεπτεμβρίου
Πολωνία-Βοσνία 0-0
Σουηδία-Ρουμανία 2-1
Βαθμολογία (σε 1 αγώνα)
Σουηδία 3
Πολωνία 1
Βοσνία 1
Ρουμανία 0
LEAGUE C1ος ΟΜΙΛΟΣ
1η αγωνιστική - 26 Σεπτεμβρίου
Σαν Μαρίνο-Φινλανδία 0-7
Αλβανία-Λευκορωσία 2-0
Βαθμολογία (σε 1 αγώνα)
Φινλανδία 3
Αλβανία 3
Λευκορωσία 0
Σαν Μαρίνο 0
2ος ΟΜΙΛΟΣ
1η αγωνιστική - 25 Σεπτεμβρίου
Αρμενία-Λετονία 2-0
Μαυροβούνιο-Κύπρος 2-1
Η βαθμολογία (σε 1 αγώνα)
Αρμενία 3
Μαυροβούνιο 3
Κύπρος 0
Λετονία 0
3ος ΟΜΙΛΟΣ
1η αγωνιστική - 26 Σεπτεμβρίου
Ν. Φαρόε-Καζακστάν 1-1
Σλοβακία-Μολδαβία 2-0
Η βαθμολογία (σε 1 αγώνα)
Σλοβακία 3
Καζακστάν 1
Ν. Φερόε 1
Μολδαβία 0
4ος ΟΜΙΛΟΣ
1η αγωνιστική - 26 Σεπτεμβρίου
Ισλανδία-Εσθονία 1-1
Βουλγαρία-Λουξεμβούργο 1-2
Η βαθμολογία (σε 1 αγώνα)
Λουξεμβούργο 3
Εσθονία 1
Ισλανδία 1
Βουλγαρία 0
LEAGUE D1ος ΟΜΙΛΟΣ
1η αγωνιστική - 24 Σεπτεμβρίου
Ανδόρα-Μάλτα 1-2
Βαθμολογία (σε 1 αγώνα)
Μάλτα 3
Ανδόρα 0
Γιβραλτάρ 0 -0αγ.
2ος ΟΜΙΛΟΣ
1η αγωνιστική - 24 Σεπτεμβρίου
Λιχτενστάιν-Λιθουανία 0-2
Βαθμολογία (σε 1 αγώνα)
Λιθουανία 3
Λιχτενστάιν 0
Αζερμπαϊτζάν 0 -0αγ.
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