Nations League: Από τον ασταμάτητο Μόντριτς και τον σκόρερ Φρόιλερ μέχρι την ανατροπή της Ισπανίας στο Γουέμπλεϊ, δείτε όλα τα γκολ

Βασικός ο Πήλιος στη νίκη της Αλβανίας

Νίκες για Σλοβακία και Λουξεμβούργο

Ισοπαλίες σε Σλοβενία-Σκωτία και Ισλανδία-Εσθονία

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Η Αλβανία ξεκίνησε με το δεξί, επικρατώντας 2-0 της Λευκορωσίας εντός έδρας. Οι γηπεδούχοι «καθάρισαν» την υπόθεση νίκη από το πρώτο ημίχρονο, με τον Ασλάνι να ανοίγει το σκορ με πέναλτι στο 34’ και τον Μούτσι να διαμορφώνει το τελικό αποτέλεσμα στις καθυστερήσεις. Βασικός για την Αλβανία ήταν ο Σταύρος Πήλιος.Εντυπωσιακή ήταν η πρεμιέρα της Φινλανδίας, η οποία διέλυσε με 7-0 το Σαν Μαρίνο εκτός έδρας. Ο Πογιάνπαλο ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής με χατ τρικ (5’, 79’, 88’ πέν.), ενώ δύο γκολ πέτυχε ο Βάλτα (50’, 55’). Στον πίνακα των σκόρερ μπήκαν επίσης οι Σβάνμπακ (14’) και Κάλμαν (33’). Ο μέσος της ΑΕΚ, Κάαν Καϊρίνεν, ξεκίνησε βασικός για τη Φινλανδία.Η Σλοβακία έκανε ιδανική πρεμιέρα, επικρατώντας 2-0 της Μολδαβίας. Οι γηπεδούχοι χρειάστηκαν μόλις οκτώ λεπτά για να «καθαρίσουν» το παιχνίδι, με τους Σρανζ (32’) και Ντούντα με πέναλτι (40’) να διαμορφώνουν το τελικό αποτέλεσμα.Σπουδαία εκτός έδρας νίκη πανηγύρισε και το Λουξεμβούργο, που επικράτησε με ανατροπή 2-1 της Βουλγαρίας. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με τον Τσαντάροφ στο 18’, όμως ο Μπαρέιρο ισοφάρισε στο 37’ και ο Τιλ ολοκλήρωσε την ανατροπή στο 65’.Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκαν δύο ακόμη αναμετρήσεις.Η Σλοβενία και η Σκωτία έμειναν στο 0-0 σε ένα παιχνίδι χωρίς πολλές συγκινήσεις.Στο άλλο ματς, η Ισλανδία αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με την Εσθονία. Οι Ισλανδοί προηγήθηκαν με τον Γκούντγιονσεν στο 45’, όμως ο Πασκότσι ισοφάρισε στο 64’ και χάρισε τον βαθμό στους φιλοξενούμενους.1ος ΟΜΙΛΟΣ1η αγωνιστική - 25 ΣεπτεμβρίουΙταλία-Βέλγιο 0-2Τουρκία-Γαλλία 0-1Βαθμολογία (σε 1 αγώνα)Βέλγιο 3Γαλλία 3Τουρκία 0Ιταλία 02ος ΟΜΙΛΟΣ1η αγωνιστική - 24 ΣεπτεμβρίουΟλλανδία-Γερμανία 1-1Σερβία-ΕΛΛΑΔΑ 1-2Βαθμολογία (σε 1 αγώνα)Ελλάδα 3Γερμανία 1Ολλανδία 1Σερβία 03ος ΟΜΙΛΟΣ1η αγωνιστική - 26 ΣεπτεμβρίουΑγγλία-Ισπανία 2-3Τσεχία-Κροατία 1-2Βαθμολογία (σε 1 αγώνα)Ισπανία 3Κροατία 3Αγγλία 0Τσεχία 04ος ΟΜΙΛΟΣ1η αγωνιστική - 24 ΣεπτεμβρίουΠορτογαλία-Ουαλία 1-0Νορβηγία-Δανία 3-2Βαθμολογία (σε 1 αγώνα)Νορβηγία 3Πορτογαλία 3Ουαλία 0Δανία 01ος ΟΜΙΛΟΣ1η αγωνιστική - 26 ΣεπτεμβρίουΣλοβενία-Σκωτία 0-0Β. Μακεδονία-Ελβετία 0-3Βαθμολογία (σε 1 αγώνα)Ελβετία 3Σκωτία 1Σλοβενία 1Β. Μακεδονία 02ος ΟΜΙΛΟΣ1η αγωνιστική - 25 ΣεπτεμβρίουΓεωργία-Β. Ιρλανδία 0-1Ουγγαρία-Ουκρανία 0-1Βαθμολογία (σε 1 αγώνα)Β. Ιρλανδία 3Ουκρανία 3Ουγγαρία 0Γεωργία 03ος ΟΜΙΛΟΣ1η αγωνιστική - 24 ΣεπτεμβρίουΑυστρία-Ισραήλ 3-1Κόσοβο-Ιρλανδία 1-0Βαθμολογία (σε 1 αγώνα)Αυστρία 3Κόσοβο 3Ιρλανδία 0Ισραήλ 04ος ΟΜΙΛΟΣ1η αγωνιστική - 25 ΣεπτεμβρίουΠολωνία-Βοσνία 0-0Σουηδία-Ρουμανία 2-1Βαθμολογία (σε 1 αγώνα)Σουηδία 3Πολωνία 1Βοσνία 1Ρουμανία 01ος ΟΜΙΛΟΣ1η αγωνιστική - 26 ΣεπτεμβρίουΣαν Μαρίνο-Φινλανδία 0-7Αλβανία-Λευκορωσία 2-0Βαθμολογία (σε 1 αγώνα)Φινλανδία 3Αλβανία 3Λευκορωσία 0Σαν Μαρίνο 02ος ΟΜΙΛΟΣ1η αγωνιστική - 25 ΣεπτεμβρίουΑρμενία-Λετονία 2-0Μαυροβούνιο-Κύπρος 2-1Η βαθμολογία (σε 1 αγώνα)Αρμενία 3Μαυροβούνιο 3Κύπρος 0Λετονία 03ος ΟΜΙΛΟΣ1η αγωνιστική - 26 ΣεπτεμβρίουΝ. Φαρόε-Καζακστάν 1-1Σλοβακία-Μολδαβία 2-0Η βαθμολογία (σε 1 αγώνα)Σλοβακία 3Καζακστάν 1Ν. Φερόε 1Μολδαβία 04ος ΟΜΙΛΟΣ1η αγωνιστική - 26 ΣεπτεμβρίουΙσλανδία-Εσθονία 1-1Βουλγαρία-Λουξεμβούργο 1-2Η βαθμολογία (σε 1 αγώνα)Λουξεμβούργο 3Εσθονία 1Ισλανδία 1Βουλγαρία 01ος ΟΜΙΛΟΣ1η αγωνιστική - 24 ΣεπτεμβρίουΑνδόρα-Μάλτα 1-2Βαθμολογία (σε 1 αγώνα)Μάλτα 3Ανδόρα 0Γιβραλτάρ 0 -0αγ.2ος ΟΜΙΛΟΣ1η αγωνιστική - 24 ΣεπτεμβρίουΛιχτενστάιν-Λιθουανία 0-2Βαθμολογία (σε 1 αγώνα)Λιθουανία 3Λιχτενστάιν 0Αζερμπαϊτζάν 0 -0αγ.