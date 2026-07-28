Τα κεράσματα και η τούρτα έκπληξη για τον Τσίπρα στην εκδήλωση της ΕΛΑΣ, δείτε βίντεο
Τα κεράσματα και η τούρτα έκπληξη για τον Τσίπρα στην εκδήλωση της ΕΛΑΣ, δείτε βίντεο
Ο πρώην πρωθυπουργός γιορτάζει σήμερα τα 52α γενέθλιά του
Τα 52 κλείνει ο Αλέξης Τσίπρας που έχει σήμερα τα γενέθλια του αφού ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ γεννήθηκε στην Αθήνα στις 28 Ιουλίου το 1974. Τα γενέθλιά του συνέπεσαν με την εκδήλωση του κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ενώπιον αυτοδιοικητικών για την παρουσίαση του σχεδίου «Αριστοτέλης» για την τοπική αυτοδιοίκηση.
Στην είσοδο της εκδήλωσης υπήρχαν κουτιά με γλυκά για να κεραστούν όσοι έδωσαν το «παρών» στην εκδήλωση. Τα γλυκά ήταν εργολάβοι από τα ζαχαροπλαστεία Παύλου στα Ιλίσια.
Αργότερα, εκτός από ευχές οι συνεργάτες του, έφεραν τούρτα για να του κάνουν έκπληξη. «Θυμάμαι ότι είχα πολλά χρόνια να έχω γενέθλια και την ίδια μέρα να έχω ομιλία» είπε ο ίδιος στην έναρξη της ομιλίας του.
Δείτε το σχετικό βίντεο:
Στην είσοδο της εκδήλωσης υπήρχαν κουτιά με γλυκά για να κεραστούν όσοι έδωσαν το «παρών» στην εκδήλωση. Τα γλυκά ήταν εργολάβοι από τα ζαχαροπλαστεία Παύλου στα Ιλίσια.
Αργότερα, εκτός από ευχές οι συνεργάτες του, έφεραν τούρτα για να του κάνουν έκπληξη. «Θυμάμαι ότι είχα πολλά χρόνια να έχω γενέθλια και την ίδια μέρα να έχω ομιλία» είπε ο ίδιος στην έναρξη της ομιλίας του.
Δείτε το σχετικό βίντεο:
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