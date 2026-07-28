Δεσμευμένος να κάνω ό,τι μπορώ για τη λύση, είπε ο Γκουτέρες στον Ερχιουρμάν

Η συνάντηση με τον Τουφάν Ερχιουρμάν ήταν η δεύτερη βασική επαφή του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ κατά την επίσκεψή του στην Κύπρο, μετά τη συνάντηση που είχε το πρωί με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη