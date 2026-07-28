Δεσμευμένος να κάνω ό,τι μπορώ για τη λύση, είπε ο Γκουτέρες στον Ερχιουρμάν
Δεσμευμένος να κάνω ό,τι μπορώ για τη λύση, είπε ο Γκουτέρες στον Ερχιουρμάν
Η συνάντηση με τον Τουφάν Ερχιουρμάν ήταν η δεύτερη βασική επαφή του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ κατά την επίσκεψή του στην Κύπρο, μετά τη συνάντηση που είχε το πρωί με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη
Με αναφορές στα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, στη συμβολή των εγγυητριών δυνάμεων και στην ανάγκη να διατηρηθεί ζωντανή η προοπτική της διαπραγμάτευσης ολοκληρώθηκε η συνάντηση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν στα κατεχόμενα.
Παρότι η συνάντηση ολοκληρώθηκε, μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει δημόσια δήλωση του κ. Γκουτέρες, η οποία αναμένεται να δώσει περισσότερες ενδείξεις για τα συμπεράσματα της επίσκεψής του και τα επόμενα βήματα της διαδικασίας.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της τουρκοκυπριακής πλευράς, ο Τουφάν Ερχιουρμάν διαβεβαίωσε τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, ότι οι Τουρκοκύπριοι παραμένουν προσηλωμένοι σε μια «δίκαιη και διαρκή λύση» και υποστήριξε ότι η πλευρά του εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της σε σχέση με τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης.
Ιδιαίτερη σημασία έχει η αναφορά του σε «νέα και ρεαλιστική μεθοδολογία», λέγοντας ότι, σε αντίθεση με τις εμπειρίες του 2004 και του 2017, η σημερινή προσπάθεια στηρίζεται σε διαφορετική προσέγγιση που, όπως υποστήριξε, μπορεί να οδηγήσει στον κοινό στόχο.
Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης εξέφρασε επίσης την πλήρη στήριξή του στις πρωτοβουλίες του Αντόνιο Γκουτέρες, διαβεβαιώνοντάς
τον ότι η τουρκοκυπριακή πλευρά θα συνεχίσει να συμβάλλει στην προσπάθεια.
Από την πλευρά του, ο Αντόνιο Γκουτέρες επανέλαβε ότι τα Ηνωμένα Έθνη παραμένουν δεσμευμένα να υποστηρίξουν τις δύο κοινότητες στην αναζήτηση λύσης.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η επισήμανσή του ότι η επίτευξη λύσης δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τις δύο κοινότητες, αλλά και από τη συμβολή των εγγυητριών δυνάμεων, μια αναφορά που αντανακλά τον ρόλο που εξακολουθούν να διαδραματίζουν η Ελλάδα, η Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο στη διαδικασία.
«Έχω δεσμευτεί να κάνω ό,τι μπορώ για να υποστηρίξουμε τις δύο κοινότητες στην αναζήτηση λύσης. Γνωρίζουμε ότι μια λύση εξαρτάται επίσης από τη συμβολή των εγγυητριών χωρών. Ως εκ τούτου, αποδίδουμε μεγάλη σημασία σε κάθε συμβολή που θα ενισχύσει την ευημερία και των δύο κοινοτήτων και την αποφασιστικότητά τους να καταλήξουν σε λύση», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Πρόσθεσε ακόμη ότι ο ΟΗΕ θα συνεχίσει να στηρίζει κάθε προσπάθεια που μπορεί να αξιοποιήσει τη σημερινή συγκυρία και να διατηρήσει σε κίνηση τη διαδικασία του Κυπριακού.
Η συνάντηση με τον Τουφάν Ερχιουρμάν ήταν η δεύτερη βασική επαφή του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ κατά την επίσκεψή του στην Κύπρο, μετά τη συνάντηση που είχε το πρωί με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη. Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στις δημόσιες δηλώσεις του Αντόνιο Γκουτέρες, καθώς από τη διατύπωσή τους θα διαφανεί κατά πόσο διαπιστώνει επαρκές έδαφος για συνέχιση της προσπάθειας επανέναρξης των διαπραγματεύσεων ή αν θα περιοριστεί στην καταγραφή της βούλησης των δύο πλευρών να διατηρήσουν ανοικτό τον δίαυλο επικοινωνίας.
Παρότι η συνάντηση ολοκληρώθηκε, μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει δημόσια δήλωση του κ. Γκουτέρες, η οποία αναμένεται να δώσει περισσότερες ενδείξεις για τα συμπεράσματα της επίσκεψής του και τα επόμενα βήματα της διαδικασίας.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της τουρκοκυπριακής πλευράς, ο Τουφάν Ερχιουρμάν διαβεβαίωσε τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, ότι οι Τουρκοκύπριοι παραμένουν προσηλωμένοι σε μια «δίκαιη και διαρκή λύση» και υποστήριξε ότι η πλευρά του εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της σε σχέση με τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης.
Ερχιουρμάν: Νέα και ρεαλιστική μεθοδολογία
Ιδιαίτερη σημασία έχει η αναφορά του σε «νέα και ρεαλιστική μεθοδολογία», λέγοντας ότι, σε αντίθεση με τις εμπειρίες του 2004 και του 2017, η σημερινή προσπάθεια στηρίζεται σε διαφορετική προσέγγιση που, όπως υποστήριξε, μπορεί να οδηγήσει στον κοινό στόχο.
Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης εξέφρασε επίσης την πλήρη στήριξή του στις πρωτοβουλίες του Αντόνιο Γκουτέρες, διαβεβαιώνοντάς
τον ότι η τουρκοκυπριακή πλευρά θα συνεχίσει να συμβάλλει στην προσπάθεια.
Από την πλευρά του, ο Αντόνιο Γκουτέρες επανέλαβε ότι τα Ηνωμένα Έθνη παραμένουν δεσμευμένα να υποστηρίξουν τις δύο κοινότητες στην αναζήτηση λύσης.
Οι εγγυήτριες δυνάμεις
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η επισήμανσή του ότι η επίτευξη λύσης δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τις δύο κοινότητες, αλλά και από τη συμβολή των εγγυητριών δυνάμεων, μια αναφορά που αντανακλά τον ρόλο που εξακολουθούν να διαδραματίζουν η Ελλάδα, η Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο στη διαδικασία.
«Έχω δεσμευτεί να κάνω ό,τι μπορώ για να υποστηρίξουμε τις δύο κοινότητες στην αναζήτηση λύσης. Γνωρίζουμε ότι μια λύση εξαρτάται επίσης από τη συμβολή των εγγυητριών χωρών. Ως εκ τούτου, αποδίδουμε μεγάλη σημασία σε κάθε συμβολή που θα ενισχύσει την ευημερία και των δύο κοινοτήτων και την αποφασιστικότητά τους να καταλήξουν σε λύση», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Πρόσθεσε ακόμη ότι ο ΟΗΕ θα συνεχίσει να στηρίζει κάθε προσπάθεια που μπορεί να αξιοποιήσει τη σημερινή συγκυρία και να διατηρήσει σε κίνηση τη διαδικασία του Κυπριακού.
Η συνάντηση με τον Τουφάν Ερχιουρμάν ήταν η δεύτερη βασική επαφή του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ κατά την επίσκεψή του στην Κύπρο, μετά τη συνάντηση που είχε το πρωί με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη. Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στις δημόσιες δηλώσεις του Αντόνιο Γκουτέρες, καθώς από τη διατύπωσή τους θα διαφανεί κατά πόσο διαπιστώνει επαρκές έδαφος για συνέχιση της προσπάθειας επανέναρξης των διαπραγματεύσεων ή αν θα περιοριστεί στην καταγραφή της βούλησης των δύο πλευρών να διατηρήσουν ανοικτό τον δίαυλο επικοινωνίας.
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