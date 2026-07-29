«Δεν προκύπτει ένδειξη σαλμονέλας»: Τι απαντά το ψητοπωλείο στο Περιστέρι για τα 9 κρούσματα τροφικής δηλητηρίασης

Μετά τη νοσηλεία εννέα ατόμων με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας, το κατάστημα δηλώνει ότι συνεργάζεται πλήρως με τις Αρχές και καλεί να μην εξάγονται πρόωρα συμπεράσματα