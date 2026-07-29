«Δεν προκύπτει ένδειξη σαλμονέλας»: Τι απαντά το ψητοπωλείο στο Περιστέρι για τα 9 κρούσματα τροφικής δηλητηρίασης
«Δεν προκύπτει ένδειξη σαλμονέλας»: Τι απαντά το ψητοπωλείο στο Περιστέρι για τα 9 κρούσματα τροφικής δηλητηρίασης
Μετά τη νοσηλεία εννέα ατόμων με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας, το κατάστημα δηλώνει ότι συνεργάζεται πλήρως με τις Αρχές και καλεί να μην εξάγονται πρόωρα συμπεράσματα
Απάντηση στις καταγγελίες για τα περιστατικά τροφικής δηλητηρίασης δίνει το ψητοπωλείο στο Περιστέρι, από το οποίο φέρονται να είχαν φάει τα εννέα άτομα που μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο.
Υπενθυμίζεται ότι μεταξύ των ασθενών ήταν και δύο παιδιά ηλικίας 11 ετών, ενώ όλοι ανέφεραν πως είχαν καταναλώσει κοτόπουλο από το συγκεκριμένο κατάστημα πριν εμφανίσουν πυρετό, εμετούς και διάρροιες. Αφού τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, έλαβαν εξιτήριο.
Σε ανακοίνωσή της, η επιχείρηση αναφέρει ότι από την πρώτη στιγμή συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες αρχές, παρέχοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τη διερεύνηση της υπόθεσης και τη διαδικασία ιχνηλάτησης.
Όπως επισημαίνει, τα πρώτα εργαστηριακά αποτελέσματα δεν δείχνουν παρουσία σαλμονέλας, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι οι έλεγχοι δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί και πως μόνο τα επίσημα τελικά αποτελέσματα θα επιτρέψουν την εξαγωγή ασφαλών και τεκμηριωμένων συμπερασμάτων.
Παράλληλα, καλεί να μην υιοθετούνται εικασίες ή αναπόδεικτοι ισχυρισμοί μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα, τονίζοντας ότι κάτι τέτοιο μπορεί να δημιουργήσει σύγχυση και να αδικήσει ανθρώπους και επιχειρήσεις.
Τέλος, υπογραμμίζει ότι η εμπιστοσύνη των πελατών αποτελεί τη σημαντικότερη προτεραιότητά της και διαβεβαιώνει πως συνεχίζει να εφαρμόζει με συνέπεια όλα τα προβλεπόμενα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων, δεσμευόμενη να ενημερώσει υπεύθυνα το κοινό μόλις ανακοινωθούν τα επίσημα αποτελέσματα των ελέγχων.
Αναλυτικά η ανάρτηση του ψητοπωλείου:
«Αγαπητοί πελάτες, με αίσθημα ευθύνης και απόλυτο σεβασμό προς την υγεία και την ασφάλεια της πολυπληθούς πελατείας μας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με τις πρόσφατες αναφορές που αφορούν τον γύρο κοτόπουλου της επιχείρησής μας.
Από την πρώτη στιγμή συνεργαζόμαστε πλήρως με τις αρμόδιες αρχές και παρέχουμε κάθε απαραίτητο στοιχείο, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία της διερεύνησης και της ιχνηλάτησης.
Στο μεταξύ, έχουν προκύψει τα πρώτα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων και, από μια πρώτη αξιολόγηση, δεν προκύπτει ένδειξη παρουσίας σαλμονέλας. Ωστόσο, η διαδικασία των ελέγχων δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί και αναμένουμε τα επίσημα τελικά αποτελέσματα, τα οποία και μόνο μπορούν να οδηγήσουν σε ασφαλή και τεκμηριωμένα συμπεράσματα.
Μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας, θεωρούμε σημαντικό να μην υιοθετούνται εικασίες ή αναπόδεικτοι ισχυρισμοί που μπορεί να δημιουργήσουν σύγχυση ή να αδικήσουν ανθρώπους και επιχειρήσεις.
Για εμάς, η εμπιστοσύνη των πελατών μας είναι η μεγαλύτερη αξία. Για τον λόγο αυτό συνεχίζουμε να εφαρμόζουμε με απόλυτη συνέπεια όλα τα προβλεπόμενα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και θα ενημερώσουμε υπεύθυνα το κοινό μόλις υπάρξουν τα επίσημα τελικά αποτελέσματα. Σας ευχαριστούμε θερμά για την κατανόηση, την ψυχραιμία και την εμπιστοσύνη σας».
Υπενθυμίζεται ότι μεταξύ των ασθενών ήταν και δύο παιδιά ηλικίας 11 ετών, ενώ όλοι ανέφεραν πως είχαν καταναλώσει κοτόπουλο από το συγκεκριμένο κατάστημα πριν εμφανίσουν πυρετό, εμετούς και διάρροιες. Αφού τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, έλαβαν εξιτήριο.
Σε ανακοίνωσή της, η επιχείρηση αναφέρει ότι από την πρώτη στιγμή συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες αρχές, παρέχοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τη διερεύνηση της υπόθεσης και τη διαδικασία ιχνηλάτησης.
Όπως επισημαίνει, τα πρώτα εργαστηριακά αποτελέσματα δεν δείχνουν παρουσία σαλμονέλας, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι οι έλεγχοι δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί και πως μόνο τα επίσημα τελικά αποτελέσματα θα επιτρέψουν την εξαγωγή ασφαλών και τεκμηριωμένων συμπερασμάτων.
Παράλληλα, καλεί να μην υιοθετούνται εικασίες ή αναπόδεικτοι ισχυρισμοί μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα, τονίζοντας ότι κάτι τέτοιο μπορεί να δημιουργήσει σύγχυση και να αδικήσει ανθρώπους και επιχειρήσεις.
Τέλος, υπογραμμίζει ότι η εμπιστοσύνη των πελατών αποτελεί τη σημαντικότερη προτεραιότητά της και διαβεβαιώνει πως συνεχίζει να εφαρμόζει με συνέπεια όλα τα προβλεπόμενα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων, δεσμευόμενη να ενημερώσει υπεύθυνα το κοινό μόλις ανακοινωθούν τα επίσημα αποτελέσματα των ελέγχων.
Αναλυτικά η ανάρτηση του ψητοπωλείου:
«Αγαπητοί πελάτες, με αίσθημα ευθύνης και απόλυτο σεβασμό προς την υγεία και την ασφάλεια της πολυπληθούς πελατείας μας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με τις πρόσφατες αναφορές που αφορούν τον γύρο κοτόπουλου της επιχείρησής μας.
Από την πρώτη στιγμή συνεργαζόμαστε πλήρως με τις αρμόδιες αρχές και παρέχουμε κάθε απαραίτητο στοιχείο, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία της διερεύνησης και της ιχνηλάτησης.
Στο μεταξύ, έχουν προκύψει τα πρώτα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων και, από μια πρώτη αξιολόγηση, δεν προκύπτει ένδειξη παρουσίας σαλμονέλας. Ωστόσο, η διαδικασία των ελέγχων δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί και αναμένουμε τα επίσημα τελικά αποτελέσματα, τα οποία και μόνο μπορούν να οδηγήσουν σε ασφαλή και τεκμηριωμένα συμπεράσματα.
Μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας, θεωρούμε σημαντικό να μην υιοθετούνται εικασίες ή αναπόδεικτοι ισχυρισμοί που μπορεί να δημιουργήσουν σύγχυση ή να αδικήσουν ανθρώπους και επιχειρήσεις.
Για εμάς, η εμπιστοσύνη των πελατών μας είναι η μεγαλύτερη αξία. Για τον λόγο αυτό συνεχίζουμε να εφαρμόζουμε με απόλυτη συνέπεια όλα τα προβλεπόμενα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και θα ενημερώσουμε υπεύθυνα το κοινό μόλις υπάρξουν τα επίσημα τελικά αποτελέσματα. Σας ευχαριστούμε θερμά για την κατανόηση, την ψυχραιμία και την εμπιστοσύνη σας».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα