Χρηματιστήριο: Σε ανοδική τροχιά για τέταρτη μέρα – Stock picking με ώθηση από τα θεμελιώδη
Χρηματιστήριο: Σε ανοδική τροχιά για τέταρτη μέρα – Stock picking με ώθηση από τα θεμελιώδη
Στο επίκεντρο τα αποτελέσματα β' τριμήνου και α' εξαμήνου των εισηγμένων - Επιφυλακτικότητα λόγω γεωπολιτικής έντασης, πετρελαίου και Fed
Οι αγοραστές διατηρούν τα ηνία για τέταρτη συνεχόμενη μέρα στο Χρηματιστήριο Αθηνών, μειώνοντας ακόμη περισσότερο την απόσταση από τις φετινές κορυφές (2.560 μονάδες). Επιλεκτικές τοποθετήσεις και αυξημένη επιφυλακτικότητα είναι τα στοιχεία που καθορίζουν τις σημερινές συναλλαγές, καθώς οι επενδυτές «ισορροπούν» μεταξύ των εταιρικών αποτελεσμάτων και του διεθνούς κλίματος που έχει επιδεινωθεί.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τετάρτης (29/7) ο Γενικός Δείκτης ενισχύεται κατά +0,13% και διαπραγματεύεται στις 2.524,36 μονάδες, έχοντας κινηθεί μέχρι στιγμής μεταξύ των 2.518,83 (χαμηλό ημέρας) και των 2.533,87 μονάδων (υψηλό ημέρας).
Παρά τις ανοδικές τάσεις που επικρατούν, η διάθεση για ανάληψη ρίσκου παραμένει περιορισμένη λόγω των εξωτερικών πιέσεων. Η νέα ανάφλεξη στις σχέσεις ΗΠΑ και Ιράν πυροδοτεί σημαντική άνοδο στις τιμές του πετρελαίου, τροφοδοτώντας εκ νέου τις πληθωριστικές ανησυχίες. Ταυτόχρονα, η πτώση στις μετοχές των εταιρειών κατασκευής μικροτσίπ επιταχύνεται διεθνώς, επιβαρύνοντας περαιτέρω το επενδυτικό κλίμα. Η αγορά τηρεί επίσης στάση αναμονής ενόψει της αποψινής απόφασης της Federal Reserve για τη νομισματική πολιτική και τα επιτόκια.
Τις οικονομικές τους επιδόσεις για το β’ τρίμηνο και το α’ εξάμηνο του 2026 ανακοίνωσαν η Τράπεζα Πειραιώς και ο ΟΤΕ, πριν από την έναρξη των σημερινών συναλλαγών, ενώ μετά τη λήξη της συνεδρίασης σειρά έχει η Noval Property.
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Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τετάρτης (29/7) ο Γενικός Δείκτης ενισχύεται κατά +0,13% και διαπραγματεύεται στις 2.524,36 μονάδες, έχοντας κινηθεί μέχρι στιγμής μεταξύ των 2.518,83 (χαμηλό ημέρας) και των 2.533,87 μονάδων (υψηλό ημέρας).
Παρά τις ανοδικές τάσεις που επικρατούν, η διάθεση για ανάληψη ρίσκου παραμένει περιορισμένη λόγω των εξωτερικών πιέσεων. Η νέα ανάφλεξη στις σχέσεις ΗΠΑ και Ιράν πυροδοτεί σημαντική άνοδο στις τιμές του πετρελαίου, τροφοδοτώντας εκ νέου τις πληθωριστικές ανησυχίες. Ταυτόχρονα, η πτώση στις μετοχές των εταιρειών κατασκευής μικροτσίπ επιταχύνεται διεθνώς, επιβαρύνοντας περαιτέρω το επενδυτικό κλίμα. Η αγορά τηρεί επίσης στάση αναμονής ενόψει της αποψινής απόφασης της Federal Reserve για τη νομισματική πολιτική και τα επιτόκια.
Τις οικονομικές τους επιδόσεις για το β’ τρίμηνο και το α’ εξάμηνο του 2026 ανακοίνωσαν η Τράπεζα Πειραιώς και ο ΟΤΕ, πριν από την έναρξη των σημερινών συναλλαγών, ενώ μετά τη λήξη της συνεδρίασης σειρά έχει η Noval Property.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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