Νέα επίθεση κατά δεξαμενόπλοιου στην Ερυθρά Θάλασσα, στο στόχαστρο των Χούθι σαουδαραβικό tanker
ΕΛΛΑΔΑ
Ερυθρά θάλασσα Σαουδική Αραβία Τάνκερ

Νέα επίθεση κατά δεξαμενόπλοιου στην Ερυθρά Θάλασσα, στο στόχαστρο των Χούθι σαουδαραβικό tanker

Αναφορές για βαλλιστική επίθεση στο NCC GHAZAL προκαλούν νέα ανησυχία στη ναυτιλία – Οι εταιρείες ασφαλείας καλούν τα πλοία να τηρούν απόσταση τουλάχιστον 200 ναυτικών μιλίων από περιοχές όπου καταγράφονται ένοπλα περιστατικά

Νέα επίθεση κατά δεξαμενόπλοιου στην Ερυθρά Θάλασσα, στο στόχαστρο των Χούθι σαουδαραβικό tanker
Μηνάς Τσαμόπουλος
Νέο επεισόδιο που εντείνει το ήδη τεταμένο περιβάλλον ασφαλείας στην Ερυθρά θάλασσα καταγράφηκε στις 28 Ιουλίου, καθώς σύμφωνα με ενημέρωση της εταιρείας θαλάσσιας ασφάλειας EOS Marine, το δεξαμενόπλοιο NCC GHAZAL, υπό σημαία Σαουδικής Αραβίας, φέρεται να αποτέλεσε στόχο επίθεσης από τις δυνάμεις των Χούθι.

Σύμφωνα με την αναφορά, οι αντάρτες χρησιμοποίησαν αντιπλοϊκούς βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον του πλοίου, ενώ εκπρόσωπός τους υποστήριξε ότι το δεξαμενόπλοιο επλήγη και αναγκάστηκε να αλλάξει πορεία. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ανεξάρτητη επιβεβαίωση ότι σημειώθηκε πλήγμα ή ζημιές στο πλοίο.


Η τελευταία καταγεγραμμένη θέση του NCC GHAZAL μέσω του συστήματος AIS ήταν στις 23 Ιουλίου, όταν βρισκόταν στο λιμάνι Yanbu της Σαουδικής Αραβίας, γεγονός που δυσκολεύει την επιβεβαίωση της ακριβούς θέσης του κατά τον χρόνο του περιστατικού.

Το νέο συμβάν έρχεται να προστεθεί στη διαρκώς αυξανόμενη λίστα επιθέσεων κατά εμπορικών πλοίων στην περιοχή, ενισχύοντας τους φόβους για περαιτέρω κλιμάκωση των κινδύνων στις θαλάσσιες μεταφορές μεταξύ της Ερυθράς Θάλασσας και του Κόλπου του Άντεν.

Οι εταιρείες διαχείρισης κινδύνου και οι πάροχοι ναυτικής ασφάλειας έχουν ήδη αναβαθμίσει τις συστάσεις τους προς τα πλοία που επιχειρούν στην περιοχή. Μεταξύ άλλων, προτείνουν τη διατήρηση απόστασης τουλάχιστον 200 ναυτικών μιλίων από κάθε σημείο όπου έχει αναφερθεί χρήση οπλικών συστημάτων, εφόσον αυτό είναι επιχειρησιακά εφικτό, καθώς και τη συνεχή παρακολούθηση των επίσημων ενημερώσεων για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.

Παράλληλα, ζητείται από τα πληρώματα να διατηρούν αυξημένη επιτήρηση σε 24ωρη βάση, με συνεχή οπτική και ηλεκτρονική παρακολούθηση της θαλάσσιας περιοχής, ενώ όπου υπάρχουν ένοπλες ομάδες ασφαλείας επί των πλοίων, αυτές καλούνται να βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, τηρώντας αυστηρά τους κανόνες εμπλοκής.

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Η νέα αυτή εξέλιξη επιβεβαιώνει ότι η Ερυθρά Θάλασσα παραμένει μία από τις πλέον επικίνδυνες θαλάσσιες ζώνες παγκοσμίως. Για τη ναυτιλιακή βιομηχανία, κάθε νέο περιστατικό αυξάνει την αβεβαιότητα, επηρεάζει τον σχεδιασμό των δρομολογίων, ανεβάζει το κόστος ασφάλισης και διατηρεί σε υψηλά επίπεδα το γεωπολιτικό ρίσκο για τις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές.
Μηνάς Τσαμόπουλος

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