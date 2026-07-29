Νέα επίθεση κατά δεξαμενόπλοιου στην Ερυθρά Θάλασσα, στο στόχαστρο των Χούθι σαουδαραβικό tanker

Αναφορές για βαλλιστική επίθεση στο NCC GHAZAL προκαλούν νέα ανησυχία στη ναυτιλία – Οι εταιρείες ασφαλείας καλούν τα πλοία να τηρούν απόσταση τουλάχιστον 200 ναυτικών μιλίων από περιοχές όπου καταγράφονται ένοπλα περιστατικά