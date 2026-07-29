Η ανατριχιαστική περιγραφή του 69χρονου κτηνοτρόφου για τη δολοφονική ενέδρα το 2024: «Έκανα τον πεθαμένο, μου έκοψε τη γλώσσα με σουγιά»

Απολογούνται οι τέσσερις συλληφθέντες στο Ρέθυμνο - «Μόλις έπεσα κάτω με πυροβόλησε δύο-τρεις φορές, μετά ξανά πυροβόλησε», είπε στην κατάθεσή του ο κτηνοτρόφος για την επίθεση που δέχθηκε μέσα στο ποιμνιοστάσιό του