Καβγάς Κωνσταντοπούλου με Αραμπατζή: Κατεβείτε από την έδρα, έχετε σύγκρουση συμφερόντων - Δεν είναι μαγαζί σας η Βουλή - Δείτε βίντεο

Η Κωνσταντοπούλου κατηγόρησε την πρόεδρο της επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ - Ακολούθησε δεύτερος γύρος με την βουλευτή της ΝΔ Χριστίνα Αλεξοπούλου, την οποία αποκάλεσε «η κυρία που είπε "ο τζάμπας πέθανε”»





Στο στόχαστρο της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας μπήκε αρχικά η πρόεδρος της επιτροπής



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Ο διάλογος με τις προσωπικές αντεγκλήσεις έχει ως εξής: Κωνσταντοπούλου: Δώστε μου τον λόγο ,







Κωνσταντοπούλου: Το είδαμε και με τις υποκλοπές …



Αραμπατζή: Δεν θα υψώνετε τον τόνο της φωνής σας, σας μιλάω με ευπρέπεια , δεν θα πέσω στο επίπεδο σας



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Αραμπατζή: Μας λέτε εσείς για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που θα έπρεπε πρώτη εσείς να υπερασπίζεστε το τεκμήριο της αθωότητας; Μετά την έκθεση της Τυχεροπουλου που είναι κόλαφος για όλους εσάς που επιχειρήσατε να εργαλειοποιήσετε πολιτικά την υπόθεση;



Κωνσταντοπούλου: Να κατεβείτε από αυτή την έδρα έχετε σύγκρουση συμφερόντων και προστατεύετε τον Καραμανλή



Αραμπατζή: Στην φαντασία σας είναι αυτά! Οφείλετε μία συγνώμη σ’ εμένα και στον κύριο Λιβανό που αρχειοθετήθηκαν οι υποθέσεις μας



Σε συνεδρίαση κραυγών, τυφλών καταγγελιών και προσωπικών επιθέσεων μετατράπηκαν οι εργασίες της επιτροπής παραγωγής και εμπορίου της Βουλής με την Ζωή Κωνσταντοπούλου να “εκπυρσοκροτεί” κατά πάντων.Στο στόχαστρο της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας μπήκε αρχικά η πρόεδρος της επιτροπής Φωτεινή Αραμπατζή στην οποία εκτόξευσε καταγγελίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και στη συνέχεια έστριψε τα πυρά της προς την βουλευτή της ΝΔ Χριστίνα Αλεξοπούλου την οποία χαρακτήρισε ως «η κυρία που είπε ότι ο “τζάμπας πέθανε”».Κωνσταντοπούλου: Δώστε μου τον λόγο ,Αραμπατζή: Όχι δεν σας τον δίνωΚωνσταντοπούλου: Το είδαμε και με τις υποκλοπές …Αραμπατζή: Δεν θα υψώνετε τον τόνο της φωνής σας, σας μιλάω με ευπρέπεια , δεν θα πέσω στο επίπεδο σαςΚωνσταντοπούλου: Δεν θα μιλάτε εσείς έτσι. Εσείς καλούσατε στα τηλέφωνα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τον ΚαραμανλήΑραμπατζή: Μας λέτε εσείς για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που θα έπρεπε πρώτη εσείς να υπερασπίζεστε το τεκμήριο της αθωότητας; Μετά την έκθεση της Τυχεροπουλου που είναι κόλαφος για όλους εσάς που επιχειρήσατε να εργαλειοποιήσετε πολιτικά την υπόθεση;Κωνσταντοπούλου: Να κατεβείτε από αυτή την έδρα έχετε σύγκρουση συμφερόντων και προστατεύετε τον ΚαραμανλήΑραμπατζή: Στην φαντασία σας είναι αυτά! Οφείλετε μία συγνώμη σ’ εμένα και στον κύριο Λιβανό που αρχειοθετήθηκαν οι υποθέσεις μας

Κωνσταντοπούλου: Δεν κριθήκατε ποτέ, γιατί σας προστάτευσε η Νέα Δημοκρατία



Αραμπατζή: Δεν έχετε το λόγο



Κωνσταντοπούλου: Έχω το λόγο



Αραμπατζή: Δεν είναι μαγαζί σας η Βουλή



Κωνσταντοπούλου: Είναι δική σας και κάνετε ό,τι θέλετε και παρεμποδίζετε τη διαδικασία με το μισθό σας κυρία Αραμπατζή άξια και η προστασία σας κύριε Αραμπατζή για το νόμο περί ευθύνης υπουργών



Αραμπατζή: Την έκθεση Τυχεροπούλου τη διαβάσατε; Διαβάστε την έκθεση Τυχεροπούλου;



Κωνσταντοπούλου: Τη δικογραφία διάβασα. Με τα τηλεφωνήματα σας στον καταδικασμένο Μελά. Δώστε μου το λόγο



Αραμπατζή: 27 λεπτά μιλούσατε



Κωνσταντοπούλου: Και λοιπόν;



Να σημειωθεί ότι αντικείμενο των εργασιών της επιτροπής ήταν η ενημέρωση των βουλευτών από τον διευθύνοντα σύμβουλο της “Σιδηρόδρομοι Ελλάδος ΑΕ” Χρήστο Παληό για υπογραφές συμβάσεων έργου.



Κατά την διάρκεια της συνεδρίασης η κυρία Κωνσταντοπούλου κάλεσε τον κ. Παληό να απαντήσει για τους λόγους που δεν έχει τεθεί σε λειτουργία το σύστημα ETCS.



Στην συζήτηση φαίνεται να παρενέβη και η βουλευτής της ΝΔ Χριστίνα Αλεξοπούλου προκαλώντας την οργισμένη αντίδραση της προέδρου της Πλεύσης.



Κωνσταντοπούλου: Είναι η κυρία που είπε ότι ο τζάμπας πέθανε. Μια βουλευτής η οποία έχει διατελέσει και υφυπουργός υποδομών η οποία μπήκε στο τρένο το 2023, γύρισε βίντεο και έλεγε ότι όλα λειτουργούν. Εσείς δεν είστε κυρία μου ; Ότι όλα λειτουργούν είπατε και έχουμε φτάσει στο 2026 και δε λειτουργεί τίποτα λειτουργούν οι μπίζνες. Και έρχεστε μετά να πείτε στους πολίτες ότι το τζάμπα πέθανε από το κόμμα που χρωστάει εκατομμύρια ευρώ και δεν πληρώνει



Αλεξοπούλου: Ο τρόπος που παρίσταται εδώ είναι ακραία προσβλητικός για τη Βουλή και για την επιτροπή. Εκτός από τη διαστροφή που έχει προς οτιδήποτε κινείται στην πολιτική να κοιτάξει λίγο στον καθρέφτη της



Κωνσταντοπούλου: Εννοείτε αποστροφή ; Μπερδεύεστε … εργολήπτρια



Αλεξοπούλου: Τιμή μου και καμάρι μου, να έχουμε δουλέψει και να έχουμε κολλήσει ένσημα, είμαι πολιτικός μηχανικός και δεν ντρέπομαι για τη δουλειά μου αλλά κοιτάξτε το να μιλάτε τόσο ακραία μέσα σε μία αίθουσα του ελληνικού κοινοβουλίου μπορεί να έχει γίνει ανεκτό άπειρες φορές από όλους μας έχει σταματήσει να γίνεται ανεκτό από τους Έλληνες πολίτες



Κωνσταντοπούλου: Εσάς διώξανε από την πλατεία στην Πάτρα..

28.07.2026, 15:32