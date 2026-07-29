Κωνσταντίνος Καρέτσας: Το παιδί των μεταναστών από τις Σέρρες που τρελαίνει την Ευρώπη στα 19 του και τώρα κάνει το άλμα στην Ντόρτμουντ

Ατόφιο ταλέντο

Ο Κωνσταντίνος έχει δηλώσει σε όλους τους τόνους πως «είμαι ΠΑΟΚ» ενώ όταν ήταν πιο μικρός, όταν είχε την ευκαιρία, έβγαζε φωτογραφίες με τα ινδάλματά του, όπως ο Μπίσεσβαρ.Αυτό που έγινε με τον Καρέτσα πριν καταλήξει στην Μπορούσια Ντόρτμουντ, είχε αρκετά χρόνια να συμβεί στο Ευρωπαϊκό μεταγραφικό ρινγκ. Οι μεγαλύτερες ομάδες της Ευρώπης είχαν στη λίστα τους τον 19χρονο (θα τα κλείσει στις 19 Νοεμβρίου) Έλληνα βιρτουόζο. Το ταλέντο του με την μπάλα, ο ποδοσφαιρικός του τσαμπουκάς, η ευελιξία του να παίζει και στα άκρα αν και παίκτης άξονα.Όλα αυτά τα στοιχεία, δεν μπορούσε να τα αγνοήσει κανένας, υψηλού επιπέδου, σκάουτ. Οι εκθέσεις πήγαν σε όλες τις μεγάλες ομάδες. Όλες κάποια στιγμή, έστειλαν άνθρωπο στο Γκενκ για να δουν τον Καρέτσα. Εξάλλου, ακόμα και στο 2026, στην εποχή που η τεχνολογία φέρνει τα πάντα κοντά και άμεσα, οι μεγάλες ομάδες ποντάρουν ακόμα στο ιδίοις όμμασι.Ο Καρέτσας από μόνος του είναι λόγος για να βρεθεί κάποιος στο γήπεδο. Στην Ντόρτμουντ ετοιμάζονται να θέσουν σε εφαρμογή ένα πλάνο ετών. Εξέλιξη σε όλους τους τομείς. Παικτικά αλλά και τακτικά για ένα σύνολο εξάλλου που αγωνίζεται συνεχώς σε τοπ Ευρωπαϊκό επίπεδο.Ο Καρέτσας δείχνει έτοιμος να αφομοιώσει τα στοιχεία που χρειάζονται. Όχι για να αλλάξει το αγωνιστικό του στυλ αλλά για να προσαρμοστεί σε ένα διαφορετικό τρόπο παιχνιδιού. Στην κάθε ευκαιρία βέβαια θα βγάζει κομμάτια του ταλέντου του πάνω στο χορτάρι. Όπως κάνουν και οι ποδοσφαιριστές που θαυμάζει από μικρός. Ο Ρονάλντο, ο Ροναλντίνιο, ο Μέσι και ο Κωνσταντέλιας.Αν και ταπεινός, σίγουρα θα θέλει κάποια στιγμή να είναι και εκείνος πηγή έμπνευσης για κάποια άλλα παιδιά, που θα παίξουν μπάλα στο μέλλον.