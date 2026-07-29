Κωνσταντίνος Καρέτσας: Το παιδί των μεταναστών από τις Σέρρες που τρελαίνει την Ευρώπη στα 19 του και τώρα κάνει το άλμα στην Ντόρτμουντ
SPORTS
Κωνσταντίνος Καρέτσας Γκενκ ΠΑΟΚ Μπορούσια Ντόρτμουντ

Κωνσταντίνος Καρέτσας: Το παιδί των μεταναστών από τις Σέρρες που τρελαίνει την Ευρώπη στα 19 του και τώρα κάνει το άλμα στην Ντόρτμουντ

Ο προπάππους και ο παππούς του, που δούλεψαν στα ανθρακωρυχεία του Βελγίου, η λατρεία για τον ΠΑΟΚ και το ποδοσφαιρικό του ταλέντο που εμφανίζεται μια φορά στα πολλά χρόνια

Κωνσταντίνος Καρέτσας: Το παιδί των μεταναστών από τις Σέρρες που τρελαίνει την Ευρώπη στα 19 του και τώρα κάνει το άλμα στην Ντόρτμουντ
Γιάννης Χωριανόπουλος
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Όταν η Γκενκ είχε αρχίσει να βάζει στην καθημερινότητά της πρώτης ομάδας έναν νεαρό Έλληνα μεσοεπιθετικό, οι πρώτες εκθέσεις αξιολόγησης έκαναν λόγο για ένα ταλέντο, που η Ευρώπη έβλεπε μετά από πολλά χρόνια. 

Τα νέα μεταδόθηκαν γρήγορα και αυτό που αναμενόταν ήταν οι πρώτες του επίσημες συμμετοχές. Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας δεν είχε καν κλείσει τα 17 και η αφρόκρεμα των Ευρωπαίων σκάουτ έκαναν ουρά, με την υποψία να μπει λίγα λεπτά στον αγωνιστικό χώρο.

Η Γκενκ είναι  παραδοσιακή ομάδα Βελγίου σε αυτά τα θέματα. Μεθοδικότητα, πλάνο, στρατηγική. Ο παίκτης θα μπει όποτε είναι έτοιμος, άσχετα από την ηλικία του.  Κοντά στο τέλος της σεζόν 2023-24, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας πήρε τα πρώτα του λεπτά συμμετοχής με την πρώτη ομάδα. Ακολούθησαν δυο χρονιές. Και πολλά βήματα εμπρός. 

Ο Καρέτσας έγραψε 92 παιχνίδια με 6 γκολ και 23 ασίστ με την πρώτη ομάδα της Γκενκ. Στη σεζόν 2025-26 έκανε το εντυπωσιακό νούμερο των 18 ασίστ σε 49 ματς (συν τρία γκολ).  Σε όλα αυτά, προστέθηκαν και ακόμα δέκα εμφανίσεις (με τρία γκολ) με την Εθνική ομάδα, για να γίνει ο Kos, ένας από τους νεαρούς παίκτες, που όλοι ήθελαν να δουν στην Ευρώπη. 

Η οικογένειά του στα ανθρακωρυχεία του Βελγίου 

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας γεννήθηκε στο Βέλγιο. Ο μπαμπάς του γεννήθηκε στο Βέλγιο. Η αρχή της σύνδεσης με τη χώρα έγινε το 1970, οπότε και ο προπάππους μετανάστευσε από την Ελλάδα.  Δούλεψε στα ανθρακωρυχεία, όπως και ο γιος του. Η οικογένεια με καταγωγή από τις Σέρρες είχε πλέον νέα βάση. 

Ο μικρός Κωνσταντίνος γεννήθηκε στο Γκενκ. Αγωνίστηκε σε όλες τις μικρές Εθνικές ομάδες του Βελγίου. Έγραψε 20 συμμετοχές σε τέσσερα διαφορετικά κλιμάκια. Ακόμα και με την U21 είχε δύο παρουσίες. Ο δρόμος ήταν στρωμένος για να τον διεκδικήσει σφοδρά η ομοσπονδία του Βελγίου για την Εθνική της ομάδα των ανδρών. Για κάποιο διάστημα μάλιστα, οι Βέλγοι θεωρούσαν πως είχαν κερδίσει τη μάχη. 

Δεν είχαν υπολογίσει όμως δύο σημαντικά ζητήματα. Την αγάπη της οικογένειας για την Ελλάδα αλλά και το πόσο ήθελε να παίξει ο Κωνσταντίνος Καρέτσας στην ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.  Συν φυσικά τις προσπάθειες που έγιναν από τους ανθρώπους της Ελληνικής ομοσπονδίας, με τα συνεχή ταξίδια στο Βέλγιο.
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Η αγάπη για τον ΠΑΟΚ

Προς έκπληξη των Βέλγων, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας επέλεξε την Ελλάδα για να φορέσει τη φανέλα της. Στις 20 Μαρτίου 2025 αγωνίστηκε σε όλο το δεύτερο ημίχρονο του ματς με τη Σκωτία για τα πλέι οφ του Nations League. 

Η ιστορία άρχισε ήδη να μετρά. 

@paoktoday Καρέτσας: Καλό το Καραϊσκάκη αλλα εγώ είμαι ΠΑΟΚ #karetsas #paok #παοκ ♬ πρωτότυπος ήχος - PAOK TODAY
Η οικογένεια Καρέτσα δεν έχει μόνο αγάπη για την Ελλάδα. Έχει λατρεία και για τον ΠΑΟΚ. Ο μπαμπάς έχει μιλήσει δημόσια για την παρουσία του στις εξέδρες σε παιχνίδια των Ευρωπαϊκών Κυπέλλων. 

Καρέτσας: «Ο ΠΑΟΚ είναι η ομάδα μου»


Ο Κωνσταντίνος έχει δηλώσει σε όλους τους τόνους πως «είμαι ΠΑΟΚ» ενώ όταν ήταν πιο μικρός, όταν είχε την ευκαιρία, έβγαζε φωτογραφίες με τα ινδάλματά του, όπως ο Μπίσεσβαρ. 

Κωνσταντίνος Καρέτσας: Το παιδί των μεταναστών από τις Σέρρες που τρελαίνει την Ευρώπη στα 19 του και τώρα κάνει το άλμα στην Ντόρτμουντ

Ατόφιο ταλέντο 

Αυτό που έγινε με τον Καρέτσα πριν καταλήξει στην Μπορούσια Ντόρτμουντ, είχε αρκετά χρόνια να συμβεί στο Ευρωπαϊκό μεταγραφικό ρινγκ. Οι μεγαλύτερες ομάδες της Ευρώπης είχαν στη λίστα τους τον 19χρονο (θα τα κλείσει στις 19 Νοεμβρίου) Έλληνα βιρτουόζο. Το ταλέντο του με την μπάλα, ο ποδοσφαιρικός του τσαμπουκάς, η ευελιξία του να παίζει και στα άκρα αν και παίκτης άξονα.  

Όλα αυτά τα στοιχεία, δεν μπορούσε να τα αγνοήσει κανένας, υψηλού επιπέδου, σκάουτ. Οι εκθέσεις πήγαν σε όλες τις μεγάλες ομάδες. Όλες κάποια στιγμή, έστειλαν άνθρωπο στο Γκενκ για να δουν τον Καρέτσα.  Εξάλλου, ακόμα και στο 2026, στην εποχή που η τεχνολογία φέρνει τα πάντα κοντά και άμεσα, οι μεγάλες ομάδες ποντάρουν ακόμα στο ιδίοις όμμασι. 

Κωνσταντίνος Καρέτσας: Το παιδί των μεταναστών από τις Σέρρες που τρελαίνει την Ευρώπη στα 19 του και τώρα κάνει το άλμα στην Ντόρτμουντ


Ο Καρέτσας από μόνος του είναι λόγος για να βρεθεί κάποιος στο γήπεδο. Στην Ντόρτμουντ ετοιμάζονται να θέσουν σε εφαρμογή ένα πλάνο ετών. Εξέλιξη σε όλους τους τομείς. Παικτικά αλλά και τακτικά για ένα σύνολο εξάλλου που αγωνίζεται συνεχώς σε τοπ Ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Ο Καρέτσας δείχνει έτοιμος να αφομοιώσει τα στοιχεία που χρειάζονται. Όχι για να αλλάξει το αγωνιστικό του στυλ αλλά για να προσαρμοστεί σε ένα διαφορετικό τρόπο παιχνιδιού.  Στην κάθε ευκαιρία βέβαια θα βγάζει κομμάτια του ταλέντου του πάνω στο χορτάρι. Όπως κάνουν και οι ποδοσφαιριστές που θαυμάζει από μικρός. Ο Ρονάλντο, ο Ροναλντίνιο, ο Μέσι και ο Κωνσταντέλιας. 

Αν και ταπεινός, σίγουρα θα θέλει κάποια στιγμή να είναι και εκείνος πηγή έμπνευσης για κάποια άλλα παιδιά, που θα παίξουν μπάλα στο μέλλον.
Γιάννης Χωριανόπουλος
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