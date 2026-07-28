Μητσοτάκης από νοσοκομείο Λέρου: Ολοκληρώνουμε τη μεγαλύτερη παρέμβαση στις υποδομές του ΕΣΥ από συστάσεως του

«Η δέσμευσή μας είναι να παραδώσουμε ένα εσύ πολύ καλύτερο από αυτό που παραλάβαμε - έχουν γίνει πολλά, υπάρχουν πολλά περισσότερα που πρέπει να γίνουν, αλλά το ΕΣΥ κινείται πλέον στη σωστή κατεύθυνση» σημείωσε ο πρωθυπουργός που επισκέφθηκε τους ανακαινισμένους χώρους του νοσοκομείου