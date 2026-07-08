To Q&A του Τσίπρα με πολίτη που τον ρώτησε τι άλλαξε και επιστρέφει: Στην πολιτική, όπως και στη ζωή, μαθαίνουμε από τα λάθη μας
To Q&A του Τσίπρα με πολίτη που τον ρώτησε τι άλλαξε και επιστρέφει: Στην πολιτική, όπως και στη ζωή, μαθαίνουμε από τα λάθη μας
«Αφιέρωσα πάνω από ένα χρόνο προκειμένου να κοιτάξω πίσω και να δω σε βάθος και με ειλικρίνεια τη διαδρομή μου, τα λάθη και τα σωστά» υποστηρίζει ο πρώην πρωθυπουργός
Στην ερώτηση ενός πολίτη «τι άλλαξε από τότε που έφυγε από την πολιτική και θέλει να ξανά πολιτευτεί; Τι έμαθε από τα λάθη του;» απάντησε στο νέο Q&A που δημοσίευσε στο Facebook ο Αλέξης Τσίπρας.
Ο πρώην πρωθυπουργός στην απάντησή του αναφέρει, μεταξύ άλλων, «στην πολιτική, όπως και στη ζωή, μαθαίνουμε από τα λάθη μας. Αρκεί να έχουμε τη δύναμη να τα αναγνωρίζουμε και να αναμετρηθούμε με αυτά. Εγώ αυτή τη μάχη την έδωσα» υποστηρίζοντας ότι «αφιέρωσα πάνω από ένα χρόνο προκειμένου να κοιτάξω πίσω και να δω σε βάθος και με ειλικρίνεια τη διαδρομή μου, τα λάθη και τα σωστά».
«Πριν από δέκα χρόνια δεν είχα την εμπειρία της διακυβέρνησης. Ήξερα τι θέλω να πετύχω, αλλά δεν ήξερα ακριβώς πως θα το πετύχω. Σήμερα ξέρω καλά και το τι και το πώς» προσθέτει ο Αλέξης Τσίπρας.
Ερώτηση πολίτη : Να τον ρωτήσω τι άλλαξε από τότε που έφυγε από την πολιτική και θέλει να ξανά πολιτευτεί; Τι έμαθε από τα λάθη του; Και αν ήταν τότε όλα σωστά, σήμερα θα ήταν μόνιμος πρωθυπουργός. Δεν πρόκειται να ξαναέχανε. Αυτό έχω να του πω, γιατί εγώ τον είχα πιστέψει και πάλι θα τον πιστέψω. Αυτό έχω να του πω.
Αλ. Τσίπρας : Στην πολιτική, όπως και στη ζωή, μαθαίνουμε από τα λάθη μας. Αρκεί να έχουμε τη δύναμη να τα αναγνωρίζουμε και να αναμετρηθούμε με αυτά. Εγώ αυτή τη μάχη την έδωσα. Αφιέρωσα πάνω από ένα χρόνο προκειμένου να κοιτάξω πίσω και να δω σε βάθος και με ειλικρίνεια τη διαδρομή μου, τα λάθη και τα σωστά και έγραψα πάνω από 700 σελίδες στην Ιθάκη.
Εκεί είναι όλα, συγκρούσεις, αναμετρήσεις, επιτυχίες, αλλά και αποτυχίες, νίκες αλλά και ήττες. Το κύριο δίδαγμα από όλα αυτά είναι ότι δεν αρκεί να έχεις το δίκιο αλλά και το ρεαλιστικό σχέδιο ώστε να το επιβάλλεις. Διότι δυστυχώς, πολλές φορές στη ζωή η ισχύς, η δύναμη των συσχετισμών είναι πάνω από το δίκαιο. Και όπως έγραψε και μια αγαπημένη συγγραφέας, το δίκιο είναι ζόρικο πολύ.
Με δυο λόγια καλέ μου φίλε, να σου απαντήσω. Πριν από δέκα χρόνια δεν είχα την εμπειρία της διακυβέρνησης. Ήξερα τι θέλω να πετύχω, αλλά δεν ήξερα ακριβώς πως θα το πετύχω. Σήμερα ξέρω καλά και το τι και το πώς.
Ο πρώην πρωθυπουργός στην απάντησή του αναφέρει, μεταξύ άλλων, «στην πολιτική, όπως και στη ζωή, μαθαίνουμε από τα λάθη μας. Αρκεί να έχουμε τη δύναμη να τα αναγνωρίζουμε και να αναμετρηθούμε με αυτά. Εγώ αυτή τη μάχη την έδωσα» υποστηρίζοντας ότι «αφιέρωσα πάνω από ένα χρόνο προκειμένου να κοιτάξω πίσω και να δω σε βάθος και με ειλικρίνεια τη διαδρομή μου, τα λάθη και τα σωστά».
«Πριν από δέκα χρόνια δεν είχα την εμπειρία της διακυβέρνησης. Ήξερα τι θέλω να πετύχω, αλλά δεν ήξερα ακριβώς πως θα το πετύχω. Σήμερα ξέρω καλά και το τι και το πώς» προσθέτει ο Αλέξης Τσίπρας.
Η ερώτηση του πολίτη και η απάντηση του Αλέξη Τσίπρα
Ερώτηση πολίτη : Να τον ρωτήσω τι άλλαξε από τότε που έφυγε από την πολιτική και θέλει να ξανά πολιτευτεί; Τι έμαθε από τα λάθη του; Και αν ήταν τότε όλα σωστά, σήμερα θα ήταν μόνιμος πρωθυπουργός. Δεν πρόκειται να ξαναέχανε. Αυτό έχω να του πω, γιατί εγώ τον είχα πιστέψει και πάλι θα τον πιστέψω. Αυτό έχω να του πω.
Αλ. Τσίπρας : Στην πολιτική, όπως και στη ζωή, μαθαίνουμε από τα λάθη μας. Αρκεί να έχουμε τη δύναμη να τα αναγνωρίζουμε και να αναμετρηθούμε με αυτά. Εγώ αυτή τη μάχη την έδωσα. Αφιέρωσα πάνω από ένα χρόνο προκειμένου να κοιτάξω πίσω και να δω σε βάθος και με ειλικρίνεια τη διαδρομή μου, τα λάθη και τα σωστά και έγραψα πάνω από 700 σελίδες στην Ιθάκη.
Εκεί είναι όλα, συγκρούσεις, αναμετρήσεις, επιτυχίες, αλλά και αποτυχίες, νίκες αλλά και ήττες. Το κύριο δίδαγμα από όλα αυτά είναι ότι δεν αρκεί να έχεις το δίκιο αλλά και το ρεαλιστικό σχέδιο ώστε να το επιβάλλεις. Διότι δυστυχώς, πολλές φορές στη ζωή η ισχύς, η δύναμη των συσχετισμών είναι πάνω από το δίκαιο. Και όπως έγραψε και μια αγαπημένη συγγραφέας, το δίκιο είναι ζόρικο πολύ.
Με δυο λόγια καλέ μου φίλε, να σου απαντήσω. Πριν από δέκα χρόνια δεν είχα την εμπειρία της διακυβέρνησης. Ήξερα τι θέλω να πετύχω, αλλά δεν ήξερα ακριβώς πως θα το πετύχω. Σήμερα ξέρω καλά και το τι και το πώς.
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