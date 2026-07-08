Πλεύρης: Καμία εποπτεία χωρίς τη συναίνεση του δικηγόρου για τη νομική καθοδήγηση των μεταναστών, τα 250 ευρώ μόνο με απόφαση των Δικηγορικών Συλλόγων
Πλεύρης: Καμία εποπτεία χωρίς τη συναίνεση του δικηγόρου για τη νομική καθοδήγηση των μεταναστών, τα 250 ευρώ μόνο με απόφαση των Δικηγορικών Συλλόγων
Ξεκαθάρισε ότι η πρόσθετη αμοιβή των 250 ευρώ δεν θα εφαρμοστεί μονομερώς, αλλά μόνο εφόσον υπάρξει σχετική σύμφωνη απόφαση της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων
Διευκρινίσεις για τις αντιδράσεις που έχουν εκφραστεί σχετικά με την εφαρμογή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την παροχή δωρεάν νομικής καθοδήγησης έδωσε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, μετά τη συνάντησή του με το Προεδρείο της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων.
Ο υπουργός επιχείρησε να απαντήσει στις ενστάσεις που έχουν διατυπωθεί, διαβεβαιώνοντας ότι η εποπτεία κατά τη διάρκεια της νομικής καθοδήγησης δεν θα αφορά το περιεχόμενο της νομικής υποστήριξης, αλλά μόνο ζητήματα εύρυθμης λειτουργίας και μάλιστα μόνο εφόσον συμφωνεί ο δικηγόρος που παρέχει την καθοδήγηση.
Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η πρόσθετη αμοιβή των 250 ευρώ δεν θα εφαρμοστεί μονομερώς, αλλά μόνο εφόσον υπάρξει σχετική σύμφωνη απόφαση της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων.
Σε δήλωσή του ο κ. Πλεύρης ανέφερε:
«Κατόπιν της συνάντησής μας, διαβεβαίωσα το Προεδρείο της Ολομέλειας των δικηγορικών συλλόγων ότι αναφορικώς με το θέμα της εποπτείας κατά τη διάρκεια της νομικής καθοδήγησης, αυτή αφορά αποκλειστικά και μόνο θέματα ομαλής λειτουργίας και όχι νομικής καθοδήγησης και θα εφαρμοστεί μόνο αν υπάρχει σύμφωνη γνώμη του δικηγόρου που κάνει την καθοδήγηση.
Περαιτέρω, αναφορικώς με την επιπλέον αμοιβή των 250 ευρώ και λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση της Ολομέλειας των Δικηγορικών συλλόγων, διαβεβαίωσα το Προεδρείο ότι η συγκεκριμένη αμοιβή θα καταβάλλεται μόνο εάν υπάρξει σύμφωνη απόφαση της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων.
Η βούλησή μου είναι η νομική καθοδήγηση να γίνεται μόνο από τους δικηγόρους και όχι από τρίτους φορείς. Ευελπιστώ μετά τις διευκρινίσεις να καταστεί εφικτή η άμεση έναρξη της νομικής καθοδήγησης».
Ο υπουργός επιχείρησε να απαντήσει στις ενστάσεις που έχουν διατυπωθεί, διαβεβαιώνοντας ότι η εποπτεία κατά τη διάρκεια της νομικής καθοδήγησης δεν θα αφορά το περιεχόμενο της νομικής υποστήριξης, αλλά μόνο ζητήματα εύρυθμης λειτουργίας και μάλιστα μόνο εφόσον συμφωνεί ο δικηγόρος που παρέχει την καθοδήγηση.
Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η πρόσθετη αμοιβή των 250 ευρώ δεν θα εφαρμοστεί μονομερώς, αλλά μόνο εφόσον υπάρξει σχετική σύμφωνη απόφαση της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων.
Σε δήλωσή του ο κ. Πλεύρης ανέφερε:
«Κατόπιν της συνάντησής μας, διαβεβαίωσα το Προεδρείο της Ολομέλειας των δικηγορικών συλλόγων ότι αναφορικώς με το θέμα της εποπτείας κατά τη διάρκεια της νομικής καθοδήγησης, αυτή αφορά αποκλειστικά και μόνο θέματα ομαλής λειτουργίας και όχι νομικής καθοδήγησης και θα εφαρμοστεί μόνο αν υπάρχει σύμφωνη γνώμη του δικηγόρου που κάνει την καθοδήγηση.
Περαιτέρω, αναφορικώς με την επιπλέον αμοιβή των 250 ευρώ και λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση της Ολομέλειας των Δικηγορικών συλλόγων, διαβεβαίωσα το Προεδρείο ότι η συγκεκριμένη αμοιβή θα καταβάλλεται μόνο εάν υπάρξει σύμφωνη απόφαση της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων.
Η βούλησή μου είναι η νομική καθοδήγηση να γίνεται μόνο από τους δικηγόρους και όχι από τρίτους φορείς. Ευελπιστώ μετά τις διευκρινίσεις να καταστεί εφικτή η άμεση έναρξη της νομικής καθοδήγησης».
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