Η Αθήνα κρατάει «μικρό καλάθι» για τα F-35 και τις αμερικανικές κυρώσεις στην Τουρκία: Στην εξίσωση το Κογκρέσο και το Ισραήλ

Με ψυχραιμία παρακολουθεί η κυβέρνηση τα τεκταινόμενα στην Άγκυρα, παρά τη συνειδητοποίηση ότι ο Τραμπ εμφανίζεται να θέλει να εξυπηρετήσει με κάποιον τρόπο τον Ερντογάν, ο οποίος του επεφύλαξε μια μεγαλειώδη υποδοχή