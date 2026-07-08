Η Αθήνα κρατάει «μικρό καλάθι» για τα F-35 και τις αμερικανικές κυρώσεις στην Τουρκία: Στην εξίσωση το Κογκρέσο και το Ισραήλ
Η Αθήνα κρατάει «μικρό καλάθι» για τα F-35 και τις αμερικανικές κυρώσεις στην Τουρκία: Στην εξίσωση το Κογκρέσο και το Ισραήλ
Με ψυχραιμία παρακολουθεί η κυβέρνηση τα τεκταινόμενα στην Άγκυρα, παρά τη συνειδητοποίηση ότι ο Τραμπ εμφανίζεται να θέλει να εξυπηρετήσει με κάποιον τρόπο τον Ερντογάν, ο οποίος του επεφύλαξε μια μεγαλειώδη υποδοχή
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έφτασε λίγο μετά τις 20:00 στο Λευκό Παλάτι της Τουρκίας, μαζί με τη σύζυγό του Μαρέβα, δίνοντας το «παρών» στο δείπνο του ΝΑΤΟ με οικοδεσπότη τον Ταγίπ Ερντογάν και τη σύζυγό του Εμινέ Ερντογάν. Το μέρος δεν είναι άγνωστο για τον Έλληνα πρωθυπουργό, καθώς μόλις πριν από λίγους μήνες συνεδρίασε εκεί το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας και Τουρκίας. Όμως τώρα η συνθήκη ήταν διαφορετική, καθώς όλα τα μάτια είναι στραμμένα στην Άγκυρα, με φόντο τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, η οποία θα ξεκινήσει και επισήμως σήμερα το πρωί, σε μια μάλλον εξπρές εκδοχή, προκειμένου να μην χαθεί το ενδιαφέρον του… ανυπόμονου κ. Τραμπ.
Μεταξύ των τουρκικών εδεσμάτων που ήταν πλούσια και των κοινωνικών ενσταντανέ που είναι αρκετά σε αυτές τις περιπτώσεις, οπότε και οι συζητήσεις των ηγετών είναι πιο χαλαρές και ελεύθερες, ο κ. Μητσοτάκης εμφανίστηκε με την αυτοπεποίθηση του ηγέτη μιας χώρας που ανταποκρίνεται απολύτως στους στόχους για τις αμυντικές δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ που έχει θέσει η Συμμαχία. Πέρυσι, στη Χάγη, προσδιορίστηκε ως όριο το 5% του ΑΕΠ (3,5% δαπάνες και 1,5% έργα που συνδέονται με την άμυνα) και η Ελλάδα έναν χρόνο μετά είναι ακριβώς σε αυτό το σημείο μαζί με την Πολωνία και τις τρεις χώρες της Βαλτικής.
Δεν είναι μυστικό πάντως ότι η Αθήνα είχε στραμμένες τις κεραίες της στη χθεσινή συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν και στη συζήτηση που θα γινόταν μπροστά και πίσω από τις κάμερες ως προς την προοπτική άρσης των αμερικανικών κυρώσεων και την παράδοση κάποιων αμερικανικών αεροσκαφών F-35.
Για τα μεν αεροσκάφη, ο κ Τραμπ εμφανίστηκε κάπως πιο συγκρατημένος, σε αντίθεση με τις κυρώσεις που υπογράμμισε ότι δεν πρέπει να υπάρχουν κυρώσεις σε φίλους. Ένα μήνυμα που απευθυνόταν κυρίως προς το Κογκρέσο, όπου απαιτείται πλειοψηφία 2/3, προκειμένου να αρθεί το περιοριστικό πλαίσιο από τις κυρώσεις CAATSA που επεβλήθησαν κατά την πρώτη προεδρία Τραμπ.
Σε κάθε περίπτωση, στην Αθήνα επικρατεί ψυχραιμία, παρά τη συνειδητοποίηση ότι ο κ. Τραμπ εμφανίζεται να θέλει να εξυπηρετήσει με κάποιον τρόπο τον κ. Ερντογάν, ο οποίος του επεφύλαξε μια μεγαλειώδη υποδοχή-από αυτές που αρέσουν στον Πλανητάρχη.
Όπως εκτιμούν αρμόδιες πηγές, η σωστή προσέγγιση είναι ότι ο κ. Τραμπ υποσχέθηκε άρση κυρώσεων, αλλά άφησε κάπως μετέωρο το θέμα των F-35. Είναι προφανές για την Αθήνα ότι υπάρχουν τόσο ο σκόπελος του Κογκρέσου, όσο και των Ισραηλινών, με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου να εκφράζει και πάλι χθες μέσω του CNN τις ενστάσεις του στην προοπτική εξοπλιστικής ενίσχυσης της Τουρκίας. Ο κ. Νετανιάχου θα βρεθεί τις επόμενες μέρες στην Ουάσινγκτον και θα συζητήσει εφ’ όλης της ύλης με τον κ. Τραμπ.
Ο κ. Μητσοτάκης προφανώς και θα δώσει το στίγμα του σήμερα, κυρίως στις δηλώσεις που θα κάνει αμέσως μετά το πέρας της Συνόδου. «Το 2019 η Ελλάδα ήταν, όταν ανέλαβε αυτή η κυβέρνηση, εκτός προγράμματος F-35 και εκτός προγράμματος αναβάθμισης F-16. Σήμερα που μιλάμε, 6,5 χρόνια μετά, η Ελλάδα έχει εξασφαλίσει 20 υπερσύγχρονα F-35, με τη δυνατότητα προαίρεσης αυτά τα 20 να γίνουν άλλα 20, δηλαδή 40. Τα πρώτα θα έρθουν Νοέμβριο του '29 και θα εγκατασταθούν στην Ανδραβίδα. Ως προς τα F-16, εκεί που ήμασταν εκτός προγράμματος αναβάθμισης, έχει γίνει αναβάθμιση ήδη σε 56 και το σύνολο θα είναι 83. Σε νέα τεχνολογία Viper. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία γιατί η Ελλάδα ήταν απ' έξω, όχι στο μηδέν, στο μείον. Και τώρα και στα δύο έχει εξασφαλίσει και έχει χρονοδιάγραμμα και μάλιστα έχει παραλάβει και κάποια. Η Τουρκία το 2019 ήταν σε φάση εξασφάλισης με τα F-35 και σήμερα τα διεκδικεί», υπογράμμισε χθες προς τούτο στον ΣΚΑΪ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, θέλοντας να υπενθυμίσει ποιες ήταν οι ισορροπίες πριν από μερικά χρόνια και ποιες είναι σήμερα.
Μεταξύ των τουρκικών εδεσμάτων που ήταν πλούσια και των κοινωνικών ενσταντανέ που είναι αρκετά σε αυτές τις περιπτώσεις, οπότε και οι συζητήσεις των ηγετών είναι πιο χαλαρές και ελεύθερες, ο κ. Μητσοτάκης εμφανίστηκε με την αυτοπεποίθηση του ηγέτη μιας χώρας που ανταποκρίνεται απολύτως στους στόχους για τις αμυντικές δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ που έχει θέσει η Συμμαχία. Πέρυσι, στη Χάγη, προσδιορίστηκε ως όριο το 5% του ΑΕΠ (3,5% δαπάνες και 1,5% έργα που συνδέονται με την άμυνα) και η Ελλάδα έναν χρόνο μετά είναι ακριβώς σε αυτό το σημείο μαζί με την Πολωνία και τις τρεις χώρες της Βαλτικής.
Δεν είναι μυστικό πάντως ότι η Αθήνα είχε στραμμένες τις κεραίες της στη χθεσινή συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν και στη συζήτηση που θα γινόταν μπροστά και πίσω από τις κάμερες ως προς την προοπτική άρσης των αμερικανικών κυρώσεων και την παράδοση κάποιων αμερικανικών αεροσκαφών F-35.
Για τα μεν αεροσκάφη, ο κ Τραμπ εμφανίστηκε κάπως πιο συγκρατημένος, σε αντίθεση με τις κυρώσεις που υπογράμμισε ότι δεν πρέπει να υπάρχουν κυρώσεις σε φίλους. Ένα μήνυμα που απευθυνόταν κυρίως προς το Κογκρέσο, όπου απαιτείται πλειοψηφία 2/3, προκειμένου να αρθεί το περιοριστικό πλαίσιο από τις κυρώσεις CAATSA που επεβλήθησαν κατά την πρώτη προεδρία Τραμπ.
Reporter: Mr. President, are you going to sell F-35s to Türkiye, and what about the legal restrictions?— Clash Report (@clashreport) July 7, 2026
Trump: We're going to make a decision. I would think that many people — I can tell, many people sitting right here — would say, why wouldn't we do that?
We have a better… pic.twitter.com/VkFnKWorxk
Σε κάθε περίπτωση, στην Αθήνα επικρατεί ψυχραιμία, παρά τη συνειδητοποίηση ότι ο κ. Τραμπ εμφανίζεται να θέλει να εξυπηρετήσει με κάποιον τρόπο τον κ. Ερντογάν, ο οποίος του επεφύλαξε μια μεγαλειώδη υποδοχή-από αυτές που αρέσουν στον Πλανητάρχη.
Όπως εκτιμούν αρμόδιες πηγές, η σωστή προσέγγιση είναι ότι ο κ. Τραμπ υποσχέθηκε άρση κυρώσεων, αλλά άφησε κάπως μετέωρο το θέμα των F-35. Είναι προφανές για την Αθήνα ότι υπάρχουν τόσο ο σκόπελος του Κογκρέσου, όσο και των Ισραηλινών, με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου να εκφράζει και πάλι χθες μέσω του CNN τις ενστάσεις του στην προοπτική εξοπλιστικής ενίσχυσης της Τουρκίας. Ο κ. Νετανιάχου θα βρεθεί τις επόμενες μέρες στην Ουάσινγκτον και θα συζητήσει εφ’ όλης της ύλης με τον κ. Τραμπ.
Netanyahu goes on CNN to complain about Türkiye's and President Erdogan's good relations with President Trump.— Clash Report (@clashreport) July 7, 2026
He also once again claims that Cyprus is a NATO country. It is not.pic.twitter.com/ZmESKgttSD
Ο κ. Μητσοτάκης προφανώς και θα δώσει το στίγμα του σήμερα, κυρίως στις δηλώσεις που θα κάνει αμέσως μετά το πέρας της Συνόδου. «Το 2019 η Ελλάδα ήταν, όταν ανέλαβε αυτή η κυβέρνηση, εκτός προγράμματος F-35 και εκτός προγράμματος αναβάθμισης F-16. Σήμερα που μιλάμε, 6,5 χρόνια μετά, η Ελλάδα έχει εξασφαλίσει 20 υπερσύγχρονα F-35, με τη δυνατότητα προαίρεσης αυτά τα 20 να γίνουν άλλα 20, δηλαδή 40. Τα πρώτα θα έρθουν Νοέμβριο του '29 και θα εγκατασταθούν στην Ανδραβίδα. Ως προς τα F-16, εκεί που ήμασταν εκτός προγράμματος αναβάθμισης, έχει γίνει αναβάθμιση ήδη σε 56 και το σύνολο θα είναι 83. Σε νέα τεχνολογία Viper. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία γιατί η Ελλάδα ήταν απ' έξω, όχι στο μηδέν, στο μείον. Και τώρα και στα δύο έχει εξασφαλίσει και έχει χρονοδιάγραμμα και μάλιστα έχει παραλάβει και κάποια. Η Τουρκία το 2019 ήταν σε φάση εξασφάλισης με τα F-35 και σήμερα τα διεκδικεί», υπογράμμισε χθες προς τούτο στον ΣΚΑΪ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, θέλοντας να υπενθυμίσει ποιες ήταν οι ισορροπίες πριν από μερικά χρόνια και ποιες είναι σήμερα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα