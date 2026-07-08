Μαρινάκης: Τσίπρας και Ανδρουλάκης εκφράζουν τον ίδιο πόλο, αλλάζει μόνο ο εκφραστής του λαϊκισμού

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστηρίζει ότι η αντιπολίτευση εκφράζει διαχρονικά την ίδια πολιτική λογική, επιμένει ότι η αυτοδυναμία είναι μονόδρομος για τη Νέα Δημοκρατία και δεν βλέπει, με τα σημερινά δεδομένα, περιθώριο συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ