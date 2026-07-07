Αποχώρησε και η βουλευτής Γιώτα Πούλου από τους «Δημοκράτες» του Κασσελάκη

Κλείσιμο

Άλλη μια απώλεια για το κόμμα του Στέφανου Κασσελάκη «Δημοκράτες - Προοδευτικό Κέντρο, καθώς αποχώρησε η ανεξάρτητη βουλευτήςΗ ίδια η κα Πούλου επέλεξε να μην κοινοποιήσει δημόσια τη δήλωση της αποχώρησής της, που κατέθεσε σήμερα στο Εκτελεστικό Γραφείο, παρά μόνο δύο αποσπάσματά της.«Το πρώτο για το τι θα συνεχίσω να κάνω και το δεύτερο που απευθύνεται στους συντρόφους/σες, συναγωνιστές/τριες, μέλη των Δημοκρατών Π.Κ» γράφει η Γιώτα Πούλου και παραθέτει τα δύο αποσπάσματα:«Θα συνεχίσω να αγωνίζομαι για τη δημοκρατική και προοδευτική εναλλακτική πρόταση απέναντι στη νεοφιλελεύθερη δεξιά της ΝΔ και για το μέτωπο δημοκρατικών δυνάμεων, κομμάτων και ανθρώπων, χωρίς το οποίο αυτή η εναλλακτική δεν μπορεί να υλοποιηθεί».«Έμαθα πολλά μέσα από τη συμπόρευσή μας, ζήσαμε πολλά και δύσκολα σε λίγο χρόνο και είμαι σίγουρη ότι θα ανταμώνουμε ξανά στους κοινωνικούς αγώνες» έγραψε σε ανάρτησή της.Το γραφείο τύπου του κόμματος Κασσελάκη ευχήθηκε στην αποχωρήσασα κα Πούλου, να συνεχίσει τον αγώνα της για τους πολίτες της Βοιωτίας: «Συμπορευτήκαμε με τη Γιώτα Πούλου από την ίδρυση του Κόμματος μας, μέχρι και χθες που κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων με τη σημαία των ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. Ευχόμαστε να συνεχίσει σε όποιο μετερίζι κι αν βρεθεί τον αγώνα μας για τον τόπο, τους πολίτες της Βοιωτίας και για μια ΖΩΗ ΜΕ ΝΟΗΜΑ.» ανέφερε η ανακοίνωση του κόμματος Δημοκράτες.Υπενθυμίζεται ότι από τους βουλευτές που υποστήριζαν τον Στέφανο Κασσελάκη έχει απομείνει πλέον μόνον η, καθώς έχουν αποχωρήσει η, οκαι πλέον και η Γιώτα Πούλου.