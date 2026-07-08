Στον Άρειο Πάγο ο Βελόπουλος: Να παρέμβει η Δικαιοσύνη για την καταγγελία του Άδωνι Γεωργιάδη κατά Τσίπρα

«Καταγγέλλω τον Τσίπρα ότι πήρε λεφτά για να ψηφίσει τους Ποινικούς Κώδικες», είχε αναφέρει σε δηλώσεις του ο υπουργός Υγείας κατά τον πρώην πρωθυπουργού