Στο μικροσκόπιο της Επιτροπής Ανταγωνισμού η Booking.com – Οι αλλαγές που δεσμεύεται να κάνει στην Ελλάδα
Στο μικροσκόπιο της Επιτροπής Ανταγωνισμού η Booking.com – Οι αλλαγές που δεσμεύεται να κάνει στην Ελλάδα
Η Επιτροπή Ανταγωνισμού διαπιστώνει, σε προκαταρκτικό επίπεδο, σοβαρές ενδείξεις κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης στην αγορά των ηλεκτρονικών κρατήσεων ξενοδοχείων και θέτει σε δημόσια διαβούλευση τις δεσμεύσεις που υπέβαλε η Booking.com
Σοβαρές ενδείξεις ότι η Booking.com ενδέχεται να καταχράται τη δεσπόζουσα θέση της στην ελληνική αγορά των ηλεκτρονικών κρατήσεων ξενοδοχειακών καταλυμάτων διαπιστώνει, σε προκαταρκτικό επίπεδο, η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Στο πλαίσιο αυτό, η Αρχή έθεσε σε δημόσια διαβούλευση την πρόταση δεσμεύσεων που υπέβαλε η εταιρεία, καλώντας ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, ανταγωνιστικές πλατφόρμες και κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσουν τις παρατηρήσεις τους έως τις 20 Ιουλίου.
Η υπόθεση αφορά πιθανή παράβαση του άρθρου 2 του Ν. 3959/2011 και του άρθρου 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που απαγορεύουν την κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης. Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία, ενώ στο πλαίσιό της πραγματοποιήθηκαν επιτόπιοι έλεγχοι τόσο σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις διαδικτυακές πλατφόρμες κρατήσεων όσο και σε ξενοδοχειακές μονάδες.
Σύμφωνα με την προκαταρκτική αξιολόγηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, η Booking.com φαίνεται να αξιοποιεί τη δεσπόζουσα θέση της μέσω ενός συνδυασμού εμπορικών πρακτικών που ενδέχεται να περιορίζουν τον ανταγωνισμό και να δυσχεραίνουν την είσοδο ή την ανάπτυξη ανταγωνιστικών πλατφορμών στην ελληνική αγορά.
Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται ο προεπιλεγμένος μηχανισμός κατάταξης των καταλυμάτων (Default Ranking Mechanism), τα προγράμματα «Προτεινόμενα Καταλύματα» και «Προτεινόμενα Plus», καθώς και το πρόγραμμα «Booking Sponsored Benefit» (BSB). Κατά την προκαταρκτική εκτίμηση της Αρχής, οι συγκεκριμένοι μηχανισμοί δημιουργούν κίνητρα ώστε τα ξενοδοχεία να προσφέρουν μέσω της Booking.com καλύτερες τιμές ή ευνοϊκότερους όρους σε σχέση με ανταγωνιστικές πλατφόρμες, ενώ μέσω του BSB η εταιρεία μπορεί να επιδοτεί εκπτώσεις ώστε οι προσφορές της να εμφανίζονται ως οι πλέον ανταγωνιστικές στους καταναλωτές.
Ύστερα από σειρά προπαρασκευαστικών συναντήσεων με τα στελέχη της Επιτροπής Ανταγωνισμού, η Booking.com υπέβαλε πρόταση δεσμεύσεων με στόχο να αντιμετωπιστούν οι προκαταρκτικές ανησυχίες της Αρχής. Η διαδικασία αυτή προβλέπεται από τη νομοθεσία και επιτρέπει σε μια επιχείρηση να αναλάβει συγκεκριμένες υποχρεώσεις, χωρίς να έχει προηγηθεί οριστική διαπίστωση παράβασης.
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Η υπόθεση αφορά πιθανή παράβαση του άρθρου 2 του Ν. 3959/2011 και του άρθρου 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που απαγορεύουν την κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης. Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία, ενώ στο πλαίσιό της πραγματοποιήθηκαν επιτόπιοι έλεγχοι τόσο σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις διαδικτυακές πλατφόρμες κρατήσεων όσο και σε ξενοδοχειακές μονάδες.
Σύμφωνα με την προκαταρκτική αξιολόγηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, η Booking.com φαίνεται να αξιοποιεί τη δεσπόζουσα θέση της μέσω ενός συνδυασμού εμπορικών πρακτικών που ενδέχεται να περιορίζουν τον ανταγωνισμό και να δυσχεραίνουν την είσοδο ή την ανάπτυξη ανταγωνιστικών πλατφορμών στην ελληνική αγορά.
Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται ο προεπιλεγμένος μηχανισμός κατάταξης των καταλυμάτων (Default Ranking Mechanism), τα προγράμματα «Προτεινόμενα Καταλύματα» και «Προτεινόμενα Plus», καθώς και το πρόγραμμα «Booking Sponsored Benefit» (BSB). Κατά την προκαταρκτική εκτίμηση της Αρχής, οι συγκεκριμένοι μηχανισμοί δημιουργούν κίνητρα ώστε τα ξενοδοχεία να προσφέρουν μέσω της Booking.com καλύτερες τιμές ή ευνοϊκότερους όρους σε σχέση με ανταγωνιστικές πλατφόρμες, ενώ μέσω του BSB η εταιρεία μπορεί να επιδοτεί εκπτώσεις ώστε οι προσφορές της να εμφανίζονται ως οι πλέον ανταγωνιστικές στους καταναλωτές.
Ύστερα από σειρά προπαρασκευαστικών συναντήσεων με τα στελέχη της Επιτροπής Ανταγωνισμού, η Booking.com υπέβαλε πρόταση δεσμεύσεων με στόχο να αντιμετωπιστούν οι προκαταρκτικές ανησυχίες της Αρχής. Η διαδικασία αυτή προβλέπεται από τη νομοθεσία και επιτρέπει σε μια επιχείρηση να αναλάβει συγκεκριμένες υποχρεώσεις, χωρίς να έχει προηγηθεί οριστική διαπίστωση παράβασης.
Διαβάστε αναλυτικά στο newmoney.gr
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