Γιώργος Μαζωνάκης: Η χαρά του Δρομοκαΐτειου ήμουν, η αγάπη μεταξύ συγγενών μπορεί να είναι καταστροφική

Ο τραγουδιστής αποφάσισε να μιλήσει για πρώτη φορά για τον εγκλεισμό του στην ψυχιατρική κλινική - «Εμένα με προστάτευσε ο κόσμος, υπήρχαν φορές που έλεγα "δεν αντέχω άλλο"», ανέφερε