«Δεν είναι ώρα για γλυκά»: Έντονο επεισόδιο Κωνσταντοπούλου για το κέρασμα του Ξανθόπουλου στην Επιτροπή Θεσμών

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας αντέδρασε όταν ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος ζήτησε ολιγόλεπτη διακοπή στη συνεδρίαση για να κεράσει τους συναδέλφους του λόγω της ονομαστικής του εορτής