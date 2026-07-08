«Δεν είναι ώρα για γλυκά»: Έντονο επεισόδιο Κωνσταντοπούλου για το κέρασμα του Ξανθόπουλου στην Επιτροπή Θεσμών
«Δεν είναι ώρα για γλυκά»: Έντονο επεισόδιο Κωνσταντοπούλου για το κέρασμα του Ξανθόπουλου στην Επιτροπή Θεσμών
Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας αντέδρασε όταν ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος ζήτησε ολιγόλεπτη διακοπή στη συνεδρίαση για να κεράσει τους συναδέλφους του λόγω της ονομαστικής του εορτής
Με ένταση και νεύρα ξεκίνησε η συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να καταγγέλλει τα… γλυκά που κέρασε τους συναδέλφους του βουλευτές ο κ. Θεόφιλος Ξανθόπουλος λόγω της ονομαστικής του εορτής.
Το περιστατικό συνέβη κατά την έναρξη της συνεδρίασης και μετά την τοποθέτηση του προέδρου της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας Θανάση Μπούρα ο οποίος περιέγραψε την διαδικασία συζήτησης των αιτημάτων που έχουν καταθέσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης για την υπόθεση των υποκλοπών.
Η πρόταση του προέδρου προκάλεσε την αντίδραση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας που ζήτησε τον λόγο προκειμένου να διαμαρτυρηθεί. Την ίδια στιγμή ωστόσο παρενέβη και ο κ. Ξανθόπουλος ζητώντας μια μικρή παύση των εργασιών προκειμένου να κεράσει τα μέλη της επιτροπής για την ονομαστική του εορτή.
Η συγκεκριμένη κίνηση προκάλεσε την έκρηξη της κυρίας Κωνσταντοπούλου:
Κωνσταντοπούλου: Την ώρα που πάει να γίνει η μεγάλη συγκάλυψη εσείς θέλετε να κεράσετε γλυκά για την εορτή σας.
Ξανθόπουλος: Για όνομα του Θεού.
Κωνσταντοπούλου: Κάποιες φορές ζυγίζουμε τις στιγμές. Σημαντικές οι ευχές αλλά την ώρα που πάει να γίνει κάτι πολύ χοντρό και σοβαρό εις βάρος της χώρας πρέπει να ζυγίσουμε τι προέχει. Η ελάφρυνση του κλίματος δεν με βρίσκει σύμφωνη. Αυτό που συμβαίνει είναι πολύ μεγάλο πλήγμα και αυτό που εκπέμπει η Βουλή δεν πρέπει να είναι μια παρεΐστικη κατάσταση που όλοι μαζί τρώμε και πίνουμε.
Το περιστατικό συνέβη κατά την έναρξη της συνεδρίασης και μετά την τοποθέτηση του προέδρου της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας Θανάση Μπούρα ο οποίος περιέγραψε την διαδικασία συζήτησης των αιτημάτων που έχουν καταθέσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης για την υπόθεση των υποκλοπών.
Η πρόταση του προέδρου προκάλεσε την αντίδραση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας που ζήτησε τον λόγο προκειμένου να διαμαρτυρηθεί. Την ίδια στιγμή ωστόσο παρενέβη και ο κ. Ξανθόπουλος ζητώντας μια μικρή παύση των εργασιών προκειμένου να κεράσει τα μέλη της επιτροπής για την ονομαστική του εορτή.
Η συγκεκριμένη κίνηση προκάλεσε την έκρηξη της κυρίας Κωνσταντοπούλου:
Κωνσταντοπούλου: Την ώρα που πάει να γίνει η μεγάλη συγκάλυψη εσείς θέλετε να κεράσετε γλυκά για την εορτή σας.
Ξανθόπουλος: Για όνομα του Θεού.
Κωνσταντοπούλου: Κάποιες φορές ζυγίζουμε τις στιγμές. Σημαντικές οι ευχές αλλά την ώρα που πάει να γίνει κάτι πολύ χοντρό και σοβαρό εις βάρος της χώρας πρέπει να ζυγίσουμε τι προέχει. Η ελάφρυνση του κλίματος δεν με βρίσκει σύμφωνη. Αυτό που συμβαίνει είναι πολύ μεγάλο πλήγμα και αυτό που εκπέμπει η Βουλή δεν πρέπει να είναι μια παρεΐστικη κατάσταση που όλοι μαζί τρώμε και πίνουμε.
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