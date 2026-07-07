Τζιτζικώστας: Η μεταρρύθμιση των δικαιωμάτων των επιβατών στις αερομεταφορές, θα γίνει άμεσα νόμος της ΕΕ
Τζιτζικώστας: Η μεταρρύθμιση των δικαιωμάτων των επιβατών στις αερομεταφορές, θα γίνει άμεσα νόμος της ΕΕ
O Επίτροπος Μεταφορών παρουσίασε τα οχτώ σημαντικότερα στοιχεία του νέου πλαισίου των δικαιωμάτων επιβατών πτήσεων σε συζήτηση στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
«Η πρώτη αναθεώρηση των δικαιωμάτων των επιβατών στις αερομεταφορές της ΕΕ εδώ και περισσότερες από δύο δεκαετίες, είναι γεγονός και αποτελεί μια από τις πιο σπουδαίες μεταρρυθμίσεις, με άμεσο αντίκτυπο στους πολίτες της Ευρώπης», επισήμανε ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολος Τζιτζικώστας, στην ομιλία του κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τα δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών μεταφορών στο Στρασβούργο.
Ο κ. Τζιτζικώστας υπογράμμισε ότι «τα δικαιώματα των επιβατών στις αερομεταφορές στην ΕΕ έχουν ενισχυθεί σημαντικά και θα παραμείνουν τα ισχυρότερα στον κόσμο. Αυτά είναι καλά νέα για τους επιβάτες, οι οποίοι θα συνεχίσουν να επωφελούνται από ισχυρή προστασία, όταν οι πτήσεις ακυρώνονται ή καθυστερούν. Και είναι καλά νέα για τις αεροπορικές εταιρείες, διότι ο συμβιβασμός στον οποίο καταλήξαμε διασφαλίζει μεγαλύτερη προβλεψιμότητα. Είναι επίσης μια υπενθύμιση της αξίας του ευρωπαϊκού τρόπου δράσης: συνεργασία και λύσεις μέσω διαλόγου».
Παρουσιάζοντας τα οχτώ σημαντικότερα στοιχεία του νέου πλαισίου των δικαιωμάτων επιβατών πτήσεων, ο Επίτροπος σημείωσε:
1. Προσαρμόζουμε τους κανόνες για τις έκτακτες περιστάσεις, παρέχοντας μεγαλύτερη σαφήνεια και προβλεψιμότητα τόσο για τους επιβάτες όσο και για τις αεροπορικές εταιρείες.
2. Ο επιβάτης δεν είναι υποχρεωμένος να παραμείνει σε αεροσκάφος σε περίπτωση παρατεταμένης καθυστέρησης πριν από την αναχώρηση.
3. Η συμφωνία διευκολύνει τους ταξιδιώτες να συγκρίνουν τους αεροπορικούς ναύλους και υποχρεώνει τις αεροπορικές εταιρίες να παρουσιάζουν μία τιμή εισιτηρίου με χειραποσκευή και μία χωρίς.
4. Οι αεροπορικές εταιρείες είναι υποχρεωμένες να επιτρέπουν στους γονείς να κάθονται δίπλα στα παιδιά τους κάτω των 14 ετών χωρίς να χρεώνουν επιπλέον χρήματα.
5. Ενισχύεται η προστασία των επιβατών με μειωμένη κινητικότητα ή αναπηρία.
6. Οι επιβάτες που δεν εμφανίζονται σε πτήση αναχώρησης θα μπορούν να πάρουν την πτήση επιστροφής και αυτό χωρίς πρόσθετες χρεώσεις.
7. Οι επιβάτες θα λαμβάνουν άμεσα από την αεροπορική εταιρία τις πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διεκδίκησης αποζημίωσης.
8. Οι αεροπορικές εταιρείες πρέπει να παρέχουν καλύτερη ενημέρωση σχετικά με τα δικαιώματα των επιβατών.
«Πλέον, αυτή τη μεταρρύθμιση θα γίνει άμεσα νόμος της ΕΕ, προς όφελος των επιβατών, των αεροπορικών εταιρειών και του τομέα των αερομεταφορών της Ευρώπης στο σύνολό του», τόνισε ο κ. Τζιτζικώστας.
Ο κ. Τζιτζικώστας υπογράμμισε ότι «τα δικαιώματα των επιβατών στις αερομεταφορές στην ΕΕ έχουν ενισχυθεί σημαντικά και θα παραμείνουν τα ισχυρότερα στον κόσμο. Αυτά είναι καλά νέα για τους επιβάτες, οι οποίοι θα συνεχίσουν να επωφελούνται από ισχυρή προστασία, όταν οι πτήσεις ακυρώνονται ή καθυστερούν. Και είναι καλά νέα για τις αεροπορικές εταιρείες, διότι ο συμβιβασμός στον οποίο καταλήξαμε διασφαλίζει μεγαλύτερη προβλεψιμότητα. Είναι επίσης μια υπενθύμιση της αξίας του ευρωπαϊκού τρόπου δράσης: συνεργασία και λύσεις μέσω διαλόγου».
Παρουσιάζοντας τα οχτώ σημαντικότερα στοιχεία του νέου πλαισίου των δικαιωμάτων επιβατών πτήσεων, ο Επίτροπος σημείωσε:
1. Προσαρμόζουμε τους κανόνες για τις έκτακτες περιστάσεις, παρέχοντας μεγαλύτερη σαφήνεια και προβλεψιμότητα τόσο για τους επιβάτες όσο και για τις αεροπορικές εταιρείες.
2. Ο επιβάτης δεν είναι υποχρεωμένος να παραμείνει σε αεροσκάφος σε περίπτωση παρατεταμένης καθυστέρησης πριν από την αναχώρηση.
3. Η συμφωνία διευκολύνει τους ταξιδιώτες να συγκρίνουν τους αεροπορικούς ναύλους και υποχρεώνει τις αεροπορικές εταιρίες να παρουσιάζουν μία τιμή εισιτηρίου με χειραποσκευή και μία χωρίς.
4. Οι αεροπορικές εταιρείες είναι υποχρεωμένες να επιτρέπουν στους γονείς να κάθονται δίπλα στα παιδιά τους κάτω των 14 ετών χωρίς να χρεώνουν επιπλέον χρήματα.
5. Ενισχύεται η προστασία των επιβατών με μειωμένη κινητικότητα ή αναπηρία.
6. Οι επιβάτες που δεν εμφανίζονται σε πτήση αναχώρησης θα μπορούν να πάρουν την πτήση επιστροφής και αυτό χωρίς πρόσθετες χρεώσεις.
7. Οι επιβάτες θα λαμβάνουν άμεσα από την αεροπορική εταιρία τις πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διεκδίκησης αποζημίωσης.
8. Οι αεροπορικές εταιρείες πρέπει να παρέχουν καλύτερη ενημέρωση σχετικά με τα δικαιώματα των επιβατών.
«Πλέον, αυτή τη μεταρρύθμιση θα γίνει άμεσα νόμος της ΕΕ, προς όφελος των επιβατών, των αεροπορικών εταιρειών και του τομέα των αερομεταφορών της Ευρώπης στο σύνολό του», τόνισε ο κ. Τζιτζικώστας.
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