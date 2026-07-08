Τηλεθέαση Τρίτης 7.7.2026: Αναλυτικά τα ποσοστά των εκπομπών
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Τηλεθέαση Τρίτης 7.7.2026: Αναλυτικά τα ποσοστά των εκπομπών

Ποιες εκπομπές προτίμησαν οι τηλεθεατές - Ποια δελτία ειδήσεων επέλεξαν για την ενημέρωσή τους την Τρίτη 7.7.2026

Τηλεθέαση Τρίτης 7.7.2026: Αναλυτικά τα ποσοστά των εκπομπών
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Δυναμικά κοινά (ηλικίες 18-54)
(%)		 Γενικό σύνολο τηλεθέασης
(%)
ΣΚΑΙ 5,8 8,6
ΑΝΤ1 6,4 5,5
ALPHA 11,3 11,7
STAR 7,1 6,4
MEGA 10,7 13,5
OPEN 3,1 6,5
ΕΡΤ1 2,2 3

Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών προγραμμάτων

ΠΟΛΥ ΠΡΩΙ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΪ Σήμερα 8,3 18,6
ΑΝΤ1 Θα βρείς το δάσκαλο σου 12,3 5,1
ALPHA Θα σε δώ στο πλοίο 3,2 4,9
STAR The Sylvester and Tweety Mysteries 12 4,4
MEGA Κοινωνία Ώρα Mega 21,7 24
OPEN Ώρα Ελλάδος 13,4 17,7
ΕΡΤ1 Νωρίς Νωρίς 9,5 3,4

ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΙ Αταίριαστοι 14 18
ΑΝΤ1 Εργαζόμενη γυναίκα 3,2 3,5
ALPHA Οικογενειακές ιστορίες 14,8 10,3
STAR Pj Masks 7,9 3,9
MEGA Το ρετιρέ 15,3 13,3
OPEN Παρουσίαση προϊόντων 4 15,5
ΕΡΤ1 Γεύσεις του Ντουμπάι με τον Τ. Άθερτον 5,3 2,2

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΪ Live You 9,1 15,2
ΑΝΤ1 Κωνσταντίνου και Ελένης 11,4 6,5
ALPHA Το σόι σου 18,2 15,7
STAR Ξένη ταινία 6 3,7
MEGA Η πολυκατοικία 5,7 9,2
OPEN Παρουσίαση προϊόντων 4,2 3,3
ΕΡΤ1 Ταξιδεύοντας στην Ελλάδα 1 4,2

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΙ Ελληνική ταινία 5,3 6,9
ΑNT1 Κάτι ψήνεται 7,6 8,1
ALPHA Οικογενειακές ιστορίες 10,8 12,2
STAR First Dates 10,3 7,8
STAR Ο τροχός της τύχης 9,9 13,1
MEGA Live News 13,9 17,8
MEGA The Chase 11,8 12,8
OPEN Καθαρές κουβέντες 4,5 7,9
ΕΡΤ1 Ότι αξίζει 1,4 2,1

ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΙ ΣΚΑΪ Ειδήσεις 7,6 10,2
ANT1 ANT1 ΝEWS 3,7 5,6
ALPHA Κεντρικό δελτίο ειδήσεων 8,8 11,3
STAR Star News 9,3 8,5
MEGA MEGA Γεγονότα 7,7 11
OPEN Open News 4,1 6,5
ΕΡΤ1 Κεντρικό δελτίο ειδήσεων 0,9 2,5

PRIME TIME

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
MEGA Έχω παιδιά 6,6 7,8
MEGA Μία νύχτα μόνο 9,3 17,7
MEGA Πενήντα Πενήντα 12,7 11,3
ALPHA Το σόι σου 9,7 12,3
ALPHA Μπαμπά Σ'αγαπώ 20,7 20,4
ALPHA Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι 12,6 14,8
ΑΝΤ1 Ποιός θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 4,3 6,2
ANT1 Σούπερ ήρωες 5,7 5,5
ANT1 Κωνσταντίνου και Ελένης 7,8 4,9
STAR Cash or Trash 9,3 10,2
STAR IQ 160 9,2 8,9
OPEN Ο πιο αδύναμος κρίκος 1,7 2,4
OPEN Ξένη ταινία 0,8 2,8
OPEN Status Quo 2,9 4,9
ΕΡΤ 1 Ελληνική ταινία 1,6 2,4
ΕΡΤ 1 Το τελευταίο νησί 1 1,7
ΕΡΤ 1 Ξένη ταινία 2,6 3
ΣΚΑΪ Ξένη ταινία 5,6 4,2
ΣΚΑΪ Ξένη ταινία 3,4 3,6
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