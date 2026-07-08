Τηλεθέαση Τρίτης 7.7.2026: Αναλυτικά τα ποσοστά των εκπομπών
Τηλεθέαση Τρίτης 7.7.2026: Αναλυτικά τα ποσοστά των εκπομπών
Ποιες εκπομπές προτίμησαν οι τηλεθεατές - Ποια δελτία ειδήσεων επέλεξαν για την ενημέρωσή τους την Τρίτη 7.7.2026
|Δυναμικά κοινά (ηλικίες 18-54)
(%)
|Γενικό σύνολο τηλεθέασης
(%)
|ΣΚΑΙ
|5,8
|8,6
|ΑΝΤ1
|6,4
|5,5
|ALPHA
|11,3
|11,7
|STAR
|7,1
|6,4
|MEGA
|10,7
|13,5
|OPEN
|3,1
|6,5
|ΕΡΤ1
|2,2
|3
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών προγραμμάτων
ΠΟΛΥ ΠΡΩΙ
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|ΣΚΑΪ
|Σήμερα
|8,3
|18,6
|ΑΝΤ1
|Θα βρείς το δάσκαλο σου
|12,3
|5,1
|ALPHA
|Θα σε δώ στο πλοίο
|3,2
|4,9
|STAR
|The Sylvester and Tweety Mysteries
|12
|4,4
|MEGA
|Κοινωνία Ώρα Mega
|21,7
|24
|OPEN
|Ώρα Ελλάδος
|13,4
|17,7
|ΕΡΤ1
|Νωρίς Νωρίς
|9,5
|3,4
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|ΣΚΑΙ
|Αταίριαστοι
|14
|18
|ΑΝΤ1
|Εργαζόμενη γυναίκα
|3,2
|3,5
|ALPHA
|Οικογενειακές ιστορίες
|14,8
|10,3
|STAR
|Pj Masks
|7,9
|3,9
|MEGA
|Το ρετιρέ
|15,3
|13,3
|OPEN
|Παρουσίαση προϊόντων
|4
|15,5
|ΕΡΤ1
|Γεύσεις του Ντουμπάι με τον Τ. Άθερτον
|5,3
|2,2
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|ΣΚΑΪ
|Live You
|9,1
|15,2
|ΑΝΤ1
|Κωνσταντίνου και Ελένης
|11,4
|6,5
|ALPHA
|Το σόι σου
|18,2
|15,7
|STAR
|Ξένη ταινία
|6
|3,7
|MEGA
|Η πολυκατοικία
|5,7
|9,2
|OPEN
|Παρουσίαση προϊόντων
|4,2
|3,3
|ΕΡΤ1
|Ταξιδεύοντας στην Ελλάδα
|1
|4,2
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|ΣΚΑΙ
|Ελληνική ταινία
|5,3
|6,9
|ΑNT1
|Κάτι ψήνεται
|7,6
|8,1
|ALPHA
|Οικογενειακές ιστορίες
|10,8
|12,2
|STAR
|First Dates
|10,3
|7,8
|STAR
|Ο τροχός της τύχης
|9,9
|13,1
|MEGA
|Live News
|13,9
|17,8
|MEGA
|The Chase
|11,8
|12,8
|OPEN
|Καθαρές κουβέντες
|4,5
|7,9
|ΕΡΤ1
|Ότι αξίζει
|1,4
|2,1
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|ΣΚΑΙ
|ΣΚΑΪ Ειδήσεις
|7,6
|10,2
|ANT1
|ANT1 ΝEWS
|3,7
|5,6
|ALPHA
|Κεντρικό δελτίο ειδήσεων
|8,8
|11,3
|STAR
|Star News
|9,3
|8,5
|MEGA
|MEGA Γεγονότα
|7,7
|11
|OPEN
|Open News
|4,1
|6,5
|ΕΡΤ1
|Κεντρικό δελτίο ειδήσεων
|0,9
|2,5
PRIME TIME
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|MEGA
|Έχω παιδιά
|6,6
|7,8
|MEGA
|Μία νύχτα μόνο
|9,3
|17,7
|MEGA
|Πενήντα Πενήντα
|12,7
|11,3
|ALPHA
|Το σόι σου
|9,7
|12,3
|ALPHA
|Μπαμπά Σ'αγαπώ
|20,7
|20,4
|ALPHA
|Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι
|12,6
|14,8
|ΑΝΤ1
|Ποιός θέλει να γίνει εκατομμυριούχος
|4,3
|6,2
|ANT1
|Σούπερ ήρωες
|5,7
|5,5
|ANT1
|Κωνσταντίνου και Ελένης
|7,8
|4,9
|STAR
|Cash or Trash
|9,3
|10,2
|STAR
|IQ 160
|9,2
|8,9
|OPEN
|Ο πιο αδύναμος κρίκος
|1,7
|2,4
|OPEN
|Ξένη ταινία
|0,8
|2,8
|OPEN
|Status Quo
|2,9
|4,9
|ΕΡΤ 1
|Ελληνική ταινία
|1,6
|2,4
|ΕΡΤ 1
|Το τελευταίο νησί
|1
|1,7
|ΕΡΤ 1
|Ξένη ταινία
|2,6
|3
|ΣΚΑΪ
|Ξένη ταινία
|5,6
|4,2
|ΣΚΑΪ
|Ξένη ταινία
|3,4
|3,6
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