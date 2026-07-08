Μυστήριο με την κλήση στα Κινέζικα τη μέρα της εξαφάνισης της μεταφράστριας από την Αρτέμιδα, «είχαμε 4 ανοιχτές υποθέσεις στα δικαστήρια» λέει ο σύζυγός της

«Έχει βοηθήσει πολλούς Κινέζους να αποκτήσουν Golden Visa»

Με βάση αυτά που γνωρίζω δεν είχε κάτι έξω από τα συνηθισμένα» είχε χαρακτηριστικά ο κ. Καραβασίλης.Παλιά συνεργάτιδα της Γιου Τινγκ αναφέρθηκε στη γνωριμία τους και τα ελάχιστα πράγματα τα οποία είχε μοιραστεί η 50χρονη μαζί της.«Τη γνώρισα λόγω επαγγελματικής συνεργασίας. Πολύ εργατική γυναίκα. Ξέρει τη δουλειά. Τότε που συνεργαζόμασταν ήταν πολύ συνεργάσιμη. Γυναίκα ικανοποιημένη από τη ζωή της και τη δουλειά της. Η σχέση μας είναι καθαρά επαγγελματική οπότε δεν είχαμε συζητήσει καθόλου για την προσωπική της ζωή αλλά απ' όσο μου είχε αναφέρει, επειδή ο άντρας της είναι μηχανικός και συνέχεια ταξιδεύει, οπότε απουσιάζει συχνά. Αλλά όμως έχει πολύ καλή σχέση με την πεθερά της.Έχει βοηθήσει πολλούς κινέζους για να αποκτήσουν Golden Visa» ανέφερε η συνεργάτιδά της.