Άνοιξε την κούρσα για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ ο Πολάκης: Εκ του συστάδην μάχη στην Κεντρική Επιτροπή, τα 3 «κλειδιά»

«Πυρά» κατά του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ από τον ανεξάρτητο βουλευτή Χανίων - «Αν στηρίζεις Τσίπρα παραιτήσου και πήγαινε στην ΕΛΑΣ να δούμε αν θα σε πάρει»





Μιλώντας στο Navtemporiki tv, ο κ. Πολάκης ανέφερε πως «είναι πρωτοφανές να υπάρχει πρόεδρος κόμματος και απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής που να λέει ότι θα στηρίξει ένα άλλο κόμμα. Αυτό δεν έχει υπάρξει ποτέ ξανά»,



«Η εντολή που είχε πάρει ο πρόεδρος Φάμελλος από το συνέδριο ήταν να υπάρξει ανασυγκρότηση και ανασύνθεση του ΣΥΡΙΖΑ και του προοδευτικού χώρου, με καθοριστικό ρόλο του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι να πούμε ότι κλείνουμε το μαγαζί και πάμε αλλού» συνέχισε ο κ. Πολάκης, ενώ απευθυνόμενος προς τον σημερινό Πρόεδρο του κόμματος, αν στηρίζεις Τσίπρα παραιτήσου και πήγαινε ΕΛΑΣ να δούμε αν θα σε πάρει, πρόσθεσε.







1. την ενίσχυση του δημόσιου ελέγχου στους στρατηγικούς τομείς της οικονομίας



2. την επαναφορά της ΔΕΗ υπό ισχυρό δημόσιο έλεγχο



3. την ενίσχυση του ρόλου του Δημοσίου στην Εθνική Τράπεζα



4. παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των υπερκερδών στην αγορά καυσίμων».



Στην ομπρέλα των δυνητικών συνομιλητών του, ο Παύλος Πολάκης ενέταξε την ΜέΡΑ25, κομμάτι του ΠΑΣΟΚ και την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, υπό την προϋπόθεση ότι συμμερίζονται τις θέσεις που διατύπωσε ως «βάση συζήτησης» και ενώ σχολίασε πως «χάρισε» στον Σωκράτη Φάμελλο την ηγεσία του κόμματος, αφού δεν υπήρξε δεύτερος γύρος στις εσωκομματικές εκλογές.





Κύμα συγκράτησης Η... ορμητική διάθεση του



Ωστόσο, τουλάχιστον δύο βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ φέρονται έτοιμοι να αποχωρήσουν τις επόμενες ώρες, παρότι παρασκηνιακά δέχονται εισηγήσεις από συναδέλφους τους να παρατείνουν την παραμονή τους στο κόμμα.



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Ήδη, η σπουδή του κ. Πολάκη να δηλώσει «παρών» θεωρούν ορισμένοι στην μειοψηφία ότι λειτουργεί συσπειρωτικά υπέρ του Σωκράτη Φάμελλου, αν και προτίθενται να συνυπογράψουν κοινό κείμενο, το οποίο θα προκρίνει την αλλαγή στρατηγικής και τον πολιτικό «απογαλακτισμό» από την ΕΛΑΣ.



Στο φως η λίστα Πάντως, η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής το ερχόμενο Σάββατο προβλέπεται θυελλώδης, αφού ο Νίκος Παππάς κατέθεσε αίτημα χθες προς τον Πρόεδρο του κόμματος, Σωκράτη Φάμελλο και την Αναπληρώτρια Γραμματέα, Αναστασία Σαπουνά να συνεδριάσει αφενός άμεσα η Πολιτική Γραμματεία και αφετέρου να δοθεί στη δημοσιότητα η λίστα με τα ονόματα των μελών της Κεντρικής Επιτροπής, αφού έχουν μεσολαβήσει αποχωρήσεις και αντικαταστάσεις και με τη διάθεση να «μετρηθούν ένας ένας» στην ψηφοφορία κάτι περισσότερο από επιτακτική.



Τα 3 κλειδιά» Για το που θα κυμανθεί, σε κάθε περίπτωση, ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ από το Σάββατο και στο εξής, τρία στοιχεία - «κλειδιά» θα παίξουν ρόλο, ήτοι:



Οι αποχές



Σε μετωπική σύγκρουση για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία μετατρέπεται στο εξής η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος το ερχόμενο Σάββατο, αφού εμφατικά «παρών» δήλωσε χθες ο ανεξάρτητος βουλευτής, Παύλος Πολάκης , μην αφήνοντας κανένα περιθώριο παρερμηνειών στο εξής, για τις προθέσεις του.Μιλώντας στο Navtemporiki tv, ο κ. Πολάκης ανέφερε πως «είναι πρωτοφανές να υπάρχει πρόεδρος κόμματος και απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής που να λέει ότι θα στηρίξει ένα άλλο κόμμα. Αυτό δεν έχει υπάρξει ποτέ ξανά», εξαπολύοντας μαζικά βέλη ενάντια στον Σωκράτη Φάμελλο «Η εντολή που είχε πάρει ο πρόεδρος Φάμελλος από το συνέδριο ήταν να υπάρξει ανασυγκρότηση και ανασύνθεση του ΣΥΡΙΖΑ και του προοδευτικού χώρου, με καθοριστικό ρόλο του ΣΥΡΙΖΑ.» συνέχισε ο κ. Πολάκης, ενώ απευθυνόμενος προς τον σημερινό Πρόεδρο του κόμματος, αν στηρίζεις Τσίπρα παραιτήσου και πήγαινε ΕΛΑΣ να δούμε αν θα σε πάρει, πρόσθεσε.Μάλιστα, ο ανεξάρτητος βουλευτής Χανίων παρουσίασε αναλυτικά και μια πολιτική πλατφόρμα ως προγραμματική βάση για προεκλογικές συνεργασίες, λέγοντας πως «μια προγραμματική συμφωνία θα πρέπει μεταξύ άλλων να περιλαμβάνει:. την ενίσχυση του δημόσιου ελέγχου στους στρατηγικούς τομείς της οικονομίας. την επαναφορά της ΔΕΗ υπό ισχυρό δημόσιο έλεγχοτην ενίσχυση του ρόλου του Δημοσίου στην Εθνική Τράπεζαπαρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των υπερκερδών στην αγορά καυσίμων».Στην ομπρέλα των δυνητικών συνομιλητών του, ο Παύλος Πολάκης ενέταξε την Νέα Αριστερά , το, κομμάτι τουκαι τηντου Αλέξη Τσίπρα, υπό την προϋπόθεση ότι συμμερίζονται τις θέσεις που διατύπωσε ωςκαι ενώ σχολίασε πως «χάρισε» στον Σωκράτη Φάμελλο την ηγεσία του κόμματος, αφού δεν υπήρξε δεύτερος γύρος στις εσωκομματικές εκλογές.Η... ορμητική διάθεση του Παύλου Πολάκη να διεκδικήσει την ηγεσία του κόμματος συγκρατεί την ίδια ώρα βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ που επρόκειτο να παραιτηθούν τις επόμενες ώρες, προκειμένου να μην ανατραπεί πλήρως ο συσχετισμός της προηγούμενης Κεντρικής Επιτροπής και αρθεί η στήριξη στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα Ωστόσο, τουλάχιστον δύο βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ φέρονται έτοιμοι να αποχωρήσουν τις επόμενες ώρες, παρότι παρασκηνιακά δέχονται εισηγήσεις από συναδέλφους τους να παρατείνουν την παραμονή τους στο κόμμα.Στην πράξη, το τοξικό κλίμα εντός του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και οι μαζικές αποχωρήσεις στελεχών και μελών της Κεντρικής Επιτροπής καθιστούν πιθανή την επικράτηση της «τρόικας» της μειοψηφίας στην ηγεσία του κόμματος, αν και Ρένα Δούρου και Νίκος Παππάς προκρίνουν ένα μοντέλο «συλλογικής ηγεσίας».Ήδη, η σπουδή του κ. Πολάκη να δηλώσει «παρών» θεωρούν ορισμένοι στην μειοψηφία ότι λειτουργεί συσπειρωτικά υπέρ του Σωκράτη Φάμελλου, αν και προτίθενται να συνυπογράψουν κοινό κείμενο, το οποίο θα προκρίνει την αλλαγή στρατηγικής και τον πολιτικό «απογαλακτισμό» από την ΕΛΑΣ.Πάντως, η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής το ερχόμενο Σάββατο προβλέπεται θυελλώδης, αφού ο Νίκος Παππάς κατέθεσε αίτημα χθες προς τον Πρόεδρο του κόμματος, Σωκράτη Φάμελλο και την Αναπληρώτρια Γραμματέα, Αναστασία Σαπουνά να συνεδριάσει αφενός άμεσα η Πολιτική Γραμματεία και αφετέρου να δοθεί στη δημοσιότητα η λίστα με τα ονόματα των μελών της Κεντρικής Επιτροπής, αφού έχουν μεσολαβήσει αποχωρήσεις και αντικαταστάσεις και με τη διάθεση να «μετρηθούν ένας ένας» στην ψηφοφορία κάτι περισσότερο από επιτακτική.Για το που θα κυμανθεί, σε κάθε περίπτωση, ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ από το Σάββατο και στο εξής, τρία στοιχεία - «κλειδιά» θα παίξουν ρόλο, ήτοι:

Δεν είναι κοινό μυστικό ότι στελέχη της πλειοψηφίας δεν επιθυμούν να παραστούν στη διαδικασία, θεωρώντας ότι το κλίμα που έχει διαμορφωθεί στο εσωτερικό του κόμματος απομειώνει ακόμη περισσότερο την πολιτική επιρροή του,



Η στάση Φάμελλου



Αν δηλαδή ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ θα προχωρήσει σε ένα «mea culpa» και διευκολύνει τη διαδικασία με την παραίτησή του, όπως επιθυμεί η πλευρά Πολάκη, ή θα εμμείνει στην άποψη που έχει διατυπώσει για μη αυτόνομη κάθοδο του κόμματος στις εκλογές,



Οι μετακινήσεις



Ακόμη και πρόσωπα με αναφορά στον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ ή με διακριτούς ρόλους στο οργανόγραμμα της Κουμουνδούρου έχουν λάβει σαφείς αποστάσεις από τον Σωκράτη Φάμελλο, γεγονός που προοινωνίζει, κατά κάποιους, την έκβαση της επικείμενης συνεδρίασης.