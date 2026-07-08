Σχοινάς: Τα λαμόγια στις αγροτικές επιδοτήσεις τελείωσαν, εξασφαλίσαμε 61 εκατ. ευρώ για τα λιπάσματα

Προανήγγειλε ότι μέσα στον Ιούλιο ανοίγει το νέο ΟΣΔΕ με πλήρως διαφορετική φιλοσοφία, βασισμένη σε προσυμπληρωμένα στοιχεία, αυτόματες διασταυρώσεις και αξιοποίηση των δημόσιων μητρώων