Σχοινάς: Τα λαμόγια στις αγροτικές επιδοτήσεις τελείωσαν, εξασφαλίσαμε 61 εκατ. ευρώ για τα λιπάσματα
Σχοινάς: Τα λαμόγια στις αγροτικές επιδοτήσεις τελείωσαν, εξασφαλίσαμε 61 εκατ. ευρώ για τα λιπάσματα
Προανήγγειλε ότι μέσα στον Ιούλιο ανοίγει το νέο ΟΣΔΕ με πλήρως διαφορετική φιλοσοφία, βασισμένη σε προσυμπληρωμένα στοιχεία, αυτόματες διασταυρώσεις και αξιοποίηση των δημόσιων μητρώων
Με διπλό μήνυμα προς τους Έλληνες αγρότες αλλά και προς όσους εκμεταλλεύτηκαν επί χρόνια τις παθογένειες του συστήματος των αγροτικών επιδοτήσεων εμφανίστηκε στη Διακομματική Επιτροπή της Βουλής ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς.
Από τη μία ανακοίνωσε ότι η Ελλάδα εξασφαλίζει περισσότερα από 61 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των παραγωγών απέναντι στην αύξηση του κόστους των λιπασμάτων και από την άλλη έστειλε το πιο σκληρό μέχρι σήμερα μήνυμα για τις παράνομες επιδοτήσεις και τις υποθέσεις που ερευνώνται.
«Η ανοχή τελείωσε. Οι επιτήδειοι τελείωσαν. Τα λαμόγια τελείωσαν. Και αυτό το έκανε πράξη αυτή η κυβέρνηση, παρά τις Κασσάνδρες που προέβλεπαν ότι θα αποτύχουμε», είπε χαρακτηριστικά, αναφερόμενος στις περίπου 2.900 υποθέσεις που βρίσκονται υπό διερεύνηση, με εκτιμώμενη ζημία περίπου 69 εκατ. ευρώ και στις 1.151 περιπτώσεις στις οποίες έχουν ήδη ασκηθεί διώξεις.
Την ίδια ώρα, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ανακοίνωσε ότι η Ελλάδα θα βρίσκεται στους επτά μεγαλύτερους δικαιούχους της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης, εξασφαλίζοντας περίπου 21 εκατ. ευρώ από κοινοτικούς πόρους, τα οποία θα συμπληρωθούν με περίπου 40 εκατ. ευρώ από εθνικούς πόρους.
«Στις Βρυξέλλες κανείς δεν χαρίζει πόρους. Τους διεκδικείς, τους τεκμηριώνεις και τους κερδίζεις. Και η Ελλάδα αρχίζει ξανά να το κάνει με επιτυχία», ανέφερε, συνδέοντας το αποτέλεσμα με τη διαπραγματευτική παρουσία της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Σημαντικό μέρος της ομιλίας αφιερώθηκε και στη μεταρρύθμιση του συστήματος πληρωμών των αγροτικών ενισχύσεων. Ο κ. Σχοινάς υποστήριξε ότι η χώρα περνά πλέον σε μια νέα εποχή, λέγοντας ότι «η Ελλάδα απέδειξε ότι μπορεί να πληρώνει περισσότερα, επειδή πλέον πληρώνει σωστά. Αυτό είναι το πραγματικό πολιτικό μήνυμα».
Όπως εξήγησε, πλέον δεν αρκεί να διανέμονται μεγάλα ποσά, αλλά να καταλήγουν στους πραγματικούς παραγωγούς. «Δεν αρκεί να πληρώνουμε πολλά. Έχει σημασία να πληρώνουμε σωστά, ώστε οι ενισχύσεις να καταλήγουν σε εκείνους που πραγματικά παράγουν», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι με τους ίδιους περίπου ευρωπαϊκούς πόρους περισσότεροι πραγματικοί παραγωγοί έλαβαν μεγαλύτερες ενισχύσεις. Παράλληλα, προανήγγειλε ότι μέσα στον Ιούλιο ανοίγει το νέο ΟΣΔΕ με πλήρως διαφορετική φιλοσοφία, βασισμένη σε προσυμπληρωμένα στοιχεία, αυτόματες διασταυρώσεις και αξιοποίηση των δημόσιων μητρώων.
«Ο στόχος μας είναι να μη χρειάζεται ο έντιμος αγρότης να αποδεικνύει κάθε χρόνο ότι είναι έντιμος. Να το αποδεικνύει το ίδιο το σύστημα», ανέφερε, παρουσιάζοντας το νέο μοντέλο λειτουργίας των αγροτικών ενισχύσεων.
Ο κ. Σχοινάς επιχείρησε, παράλληλα, να ανοίξει τη συζήτηση και για την επόμενη ημέρα της ελληνικής γεωργίας, συνδέοντας τις τρέχουσες παρεμβάσεις με τη διαπραγμάτευση της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής για την περίοδο 2028-2034.
«Δεν πηγαίνουμε στις Βρυξέλλες για να διαφυλάξουμε απλώς όσα έχουμε. Πηγαίνουμε για να διαμορφώσουμε την αγροτική παραγωγή που θέλουμε να έχουμε», τόνισε, ζητώντας μια ΚΑΠ με ισχυρούς πόρους αλλά και μεγαλύτερη εθνική ευελιξία για τα κράτη-μέλη.
Κλείνοντας την παρέμβασή του, ο Μαργαρίτης Σχοινάς υποστήριξε ότι η χώρα βρίσκεται σε μια ιστορική «συναστρία» εξελίξεων που μπορεί να αλλάξει τον πρωτογενή τομέα. «Η Ελλάδα χρειάζεται τώρα ένα νέο εθνικό συμβόλαιο με την ελληνική παραγωγή. Ένα σχέδιο που θα κοιτάζει προς το 2035 και όχι προς τις επόμενες εκλογές», είπε, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι η σημερινή περίοδος μπορεί να αποτελέσει το σημείο καμπής για την ανασυγκρότηση της ελληνικής αγροτικής οικονομίας.
Από τη μία ανακοίνωσε ότι η Ελλάδα εξασφαλίζει περισσότερα από 61 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των παραγωγών απέναντι στην αύξηση του κόστους των λιπασμάτων και από την άλλη έστειλε το πιο σκληρό μέχρι σήμερα μήνυμα για τις παράνομες επιδοτήσεις και τις υποθέσεις που ερευνώνται.
«Η ανοχή τελείωσε. Οι επιτήδειοι τελείωσαν. Τα λαμόγια τελείωσαν. Και αυτό το έκανε πράξη αυτή η κυβέρνηση, παρά τις Κασσάνδρες που προέβλεπαν ότι θα αποτύχουμε», είπε χαρακτηριστικά, αναφερόμενος στις περίπου 2.900 υποθέσεις που βρίσκονται υπό διερεύνηση, με εκτιμώμενη ζημία περίπου 69 εκατ. ευρώ και στις 1.151 περιπτώσεις στις οποίες έχουν ήδη ασκηθεί διώξεις.
Την ίδια ώρα, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ανακοίνωσε ότι η Ελλάδα θα βρίσκεται στους επτά μεγαλύτερους δικαιούχους της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης, εξασφαλίζοντας περίπου 21 εκατ. ευρώ από κοινοτικούς πόρους, τα οποία θα συμπληρωθούν με περίπου 40 εκατ. ευρώ από εθνικούς πόρους.
«Στις Βρυξέλλες κανείς δεν χαρίζει πόρους. Τους διεκδικείς, τους τεκμηριώνεις και τους κερδίζεις. Και η Ελλάδα αρχίζει ξανά να το κάνει με επιτυχία», ανέφερε, συνδέοντας το αποτέλεσμα με τη διαπραγματευτική παρουσία της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Σημαντικό μέρος της ομιλίας αφιερώθηκε και στη μεταρρύθμιση του συστήματος πληρωμών των αγροτικών ενισχύσεων. Ο κ. Σχοινάς υποστήριξε ότι η χώρα περνά πλέον σε μια νέα εποχή, λέγοντας ότι «η Ελλάδα απέδειξε ότι μπορεί να πληρώνει περισσότερα, επειδή πλέον πληρώνει σωστά. Αυτό είναι το πραγματικό πολιτικό μήνυμα».
Όπως εξήγησε, πλέον δεν αρκεί να διανέμονται μεγάλα ποσά, αλλά να καταλήγουν στους πραγματικούς παραγωγούς. «Δεν αρκεί να πληρώνουμε πολλά. Έχει σημασία να πληρώνουμε σωστά, ώστε οι ενισχύσεις να καταλήγουν σε εκείνους που πραγματικά παράγουν», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι με τους ίδιους περίπου ευρωπαϊκούς πόρους περισσότεροι πραγματικοί παραγωγοί έλαβαν μεγαλύτερες ενισχύσεις. Παράλληλα, προανήγγειλε ότι μέσα στον Ιούλιο ανοίγει το νέο ΟΣΔΕ με πλήρως διαφορετική φιλοσοφία, βασισμένη σε προσυμπληρωμένα στοιχεία, αυτόματες διασταυρώσεις και αξιοποίηση των δημόσιων μητρώων.
«Ο στόχος μας είναι να μη χρειάζεται ο έντιμος αγρότης να αποδεικνύει κάθε χρόνο ότι είναι έντιμος. Να το αποδεικνύει το ίδιο το σύστημα», ανέφερε, παρουσιάζοντας το νέο μοντέλο λειτουργίας των αγροτικών ενισχύσεων.
Ο κ. Σχοινάς επιχείρησε, παράλληλα, να ανοίξει τη συζήτηση και για την επόμενη ημέρα της ελληνικής γεωργίας, συνδέοντας τις τρέχουσες παρεμβάσεις με τη διαπραγμάτευση της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής για την περίοδο 2028-2034.
«Δεν πηγαίνουμε στις Βρυξέλλες για να διαφυλάξουμε απλώς όσα έχουμε. Πηγαίνουμε για να διαμορφώσουμε την αγροτική παραγωγή που θέλουμε να έχουμε», τόνισε, ζητώντας μια ΚΑΠ με ισχυρούς πόρους αλλά και μεγαλύτερη εθνική ευελιξία για τα κράτη-μέλη.
Κλείνοντας την παρέμβασή του, ο Μαργαρίτης Σχοινάς υποστήριξε ότι η χώρα βρίσκεται σε μια ιστορική «συναστρία» εξελίξεων που μπορεί να αλλάξει τον πρωτογενή τομέα. «Η Ελλάδα χρειάζεται τώρα ένα νέο εθνικό συμβόλαιο με την ελληνική παραγωγή. Ένα σχέδιο που θα κοιτάζει προς το 2035 και όχι προς τις επόμενες εκλογές», είπε, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι η σημερινή περίοδος μπορεί να αποτελέσει το σημείο καμπής για την ανασυγκρότηση της ελληνικής αγροτικής οικονομίας.
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