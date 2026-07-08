Αυτή την Κυριακή με το ΘΕΜΑ: Άκης Πετρετζίκης – Οι ντομάτες στα καλύτερά τους!

Αυτή την Κυριακή, μαζί με τον Άκη Πετρετζίκη, Οι ντομάτες στα καλύτερά τους!Τι εννοούμε; Βάζουμε τις ντομάτες σε βάζο, τις μαγειρεύουμε ως ορεκτικά και μέσα σε κυρίως, ανακαλύπτουμε τις σπάνιες ποικιλίες της και μαθαίνουμε τη σωστή προετοιμασία τους.Ένα τεύχος γεμάτο χρώμα και καλοκαιρινή διάθεση, με το υλικό που δεν συμπληρώνει απλά ένα πιάτο, αλλά το καθορίζει. Δεν λείπει από καμία κουζίνα, ενώνει γεύσεις, αναδεικνύει αρώματα και προσθέτει χαρακτήρα και ένταση όπου κι αν μπαίνει! Πάμε να δημιουργήσουμε μαζί φανταστικές παρασκευές σε βάζο, πεντανόστιμα ορεκτικά, αλλά και κυρίως πιάτα που θα ξετρελάνουν την οικογένεια και τους καλεσμένους σας!Αυτά και άλλα σε ένα σούπερ γευστικό τεύχος που τα έχει όλα!Μια μικρή εξερεύνηση σε μερικές σπάνιες ποικιλίες, στις χώρες τους, στην τιμή τους και στις ιδανικές χρήσεις τους.Πόσα ξέρουμε για τη μαγειρική με ντομάτες; Σκανάρουμε και ανακαλύπτουμε.Μαθαίνουμε όλες τις σωστές κινήσεις που αφορούν την ντομάτα, από την επιλογή μέχρι πριν τη μαγειρική, για να μας δώσει τον καλύτερό της εαυτό!Ετοιμάζουμε νόστιμες παρασκευές σε βάζο για να απολαμβάνουμε τη μεστή γεύση της ολόκληρο τον χειμώνα.Chutney ντομάτας, Λιαστές ντομάτες, Σάλτσα ντομάτας, Γλυκό του κουταλιού ντοματίνιΌλα με ντομάτα! Δεν λείπει από τα μεγάλα καλοκαιρινά μας τραπέζια ούτε από τις μικρές μαζώξεις με τα φιλαράκια!Αυγά με σάλτσα ντομάτας, Μπουγιουρντί, Ντοματοκεφτέδες, Γαρίδες σαγανάκι, Καγιανάς, Gazpacho, Ντοματόπιτα, Πίτσα μαργαρίταΕμβληματικά καλοκαιρινά πιάτα με πρωταγωνίστρια -ποια άλλη;- την ντομάτα! Μπαίνουμε στην κουζίνα και σκαρώνουμε:Γεμιστές ντομάτες, Κεφτεδάκια με σάλτσα ντομάτας, Ριγκατόνι με πέστο ντομάτας και κοτόπουλο, Ντοματόρυζο, Κοκκινιστό κοτόπουλο, Κριθαρότο με ντομάτα, Λαζάνια με σάλτσα ντομάτας, σπανάκι και ανθότυρο, Μακαρόνια με σάλτσα ντομάταςΑυτή την Κυριακή με το Πρώτο Θέμα!Μην το χάσετε!