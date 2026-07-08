Ένα οικιακό πρόγραμμα ρεύματος που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα και ευέλικτη συνέχεια.
Αυτή την Κυριακή με το ΘΕΜΑ: Άκης Πετρετζίκης – Οι ντομάτες στα καλύτερά τους!
Αυτή την Κυριακή με το ΘΕΜΑ: Άκης Πετρετζίκης – Οι ντομάτες στα καλύτερά τους!
Αυτή την Κυριακή και κάθε δεύτερη Κυριακή κάθε μήνα, ο απόλυτος οδηγός μαγειρικής, που ο Άκης δημιούργησε αποκλειστικά για εσάς, έρχεται σπίτι σας, με το Πρώτο Θέμα
Αυτή την Κυριακή, μαζί με τον Άκη Πετρετζίκη, Οι ντομάτες στα καλύτερά τους!
Τι εννοούμε; Βάζουμε τις ντομάτες σε βάζο, τις μαγειρεύουμε ως ορεκτικά και μέσα σε κυρίως, ανακαλύπτουμε τις σπάνιες ποικιλίες της και μαθαίνουμε τη σωστή προετοιμασία τους.
Ένα τεύχος γεμάτο χρώμα και καλοκαιρινή διάθεση, με το υλικό που δεν συμπληρώνει απλά ένα πιάτο, αλλά το καθορίζει. Δεν λείπει από καμία κουζίνα, ενώνει γεύσεις, αναδεικνύει αρώματα και προσθέτει χαρακτήρα και ένταση όπου κι αν μπαίνει! Πάμε να δημιουργήσουμε μαζί φανταστικές παρασκευές σε βάζο, πεντανόστιμα ορεκτικά, αλλά και κυρίως πιάτα που θα ξετρελάνουν την οικογένεια και τους καλεσμένους σας!
Αυτά και άλλα σε ένα σούπερ γευστικό τεύχος που τα έχει όλα!
Ξεφυλλίστε τις σελίδες του τεύχους και απολαύστε:
ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ
Οι σπάνιες ποικιλίες
Μια μικρή εξερεύνηση σε μερικές σπάνιες ποικιλίες, στις χώρες τους, στην τιμή τους και στις ιδανικές χρήσεις τους.
Q&A ΜΕ ΤΟΝ ΑΚΗ
Πόσα ξέρουμε για τη μαγειρική με ντομάτες; Σκανάρουμε και ανακαλύπτουμε.
WORKSHOP 1.0
Η τέχνη της προετοιμασίας
Μαθαίνουμε όλες τις σωστές κινήσεις που αφορούν την ντομάτα, από την επιλογή μέχρι πριν τη μαγειρική, για να μας δώσει τον καλύτερό της εαυτό!
Και οι απίθανες συνταγές του Άκη, που είναι ιδανικές για αυτήν την εποχή, ειδικά τώρα που το καλοκαίρι είναι εδώ:
Ντομάτες σε βάζο
Ετοιμάζουμε νόστιμες παρασκευές σε βάζο για να απολαμβάνουμε τη μεστή γεύση της ολόκληρο τον χειμώνα.
Chutney ντομάτας, Λιαστές ντομάτες, Σάλτσα ντομάτας, Γλυκό του κουταλιού ντοματίνι
Ορεκτικά
Όλα με ντομάτα! Δεν λείπει από τα μεγάλα καλοκαιρινά μας τραπέζια ούτε από τις μικρές μαζώξεις με τα φιλαράκια!
Αυγά με σάλτσα ντομάτας, Μπουγιουρντί, Ντοματοκεφτέδες, Γαρίδες σαγανάκι, Καγιανάς, Gazpacho, Ντοματόπιτα, Πίτσα μαργαρίτα
Κυρίως πιάτα
Εμβληματικά καλοκαιρινά πιάτα με πρωταγωνίστρια -ποια άλλη;- την ντομάτα! Μπαίνουμε στην κουζίνα και σκαρώνουμε:
Γεμιστές ντομάτες, Κεφτεδάκια με σάλτσα ντομάτας, Ριγκατόνι με πέστο ντομάτας και κοτόπουλο, Ντοματόρυζο, Κοκκινιστό κοτόπουλο, Κριθαρότο με ντομάτα, Λαζάνια με σάλτσα ντομάτας, σπανάκι και ανθότυρο, Μακαρόνια με σάλτσα ντομάτας
Και μην ξεχνάτε: Τα υλικά, η προετοιμασία και η εκτέλεση κάθε συνταγής, από το άλφα έως το ωμέγα, εύκολα και απλά, σαν να είμαστε μαζί με τον Άκη στην κουζίνα.
Αυτή την Κυριακή με το Πρώτο Θέμα!
Μην το χάσετε!
Τι εννοούμε; Βάζουμε τις ντομάτες σε βάζο, τις μαγειρεύουμε ως ορεκτικά και μέσα σε κυρίως, ανακαλύπτουμε τις σπάνιες ποικιλίες της και μαθαίνουμε τη σωστή προετοιμασία τους.
Ένα τεύχος γεμάτο χρώμα και καλοκαιρινή διάθεση, με το υλικό που δεν συμπληρώνει απλά ένα πιάτο, αλλά το καθορίζει. Δεν λείπει από καμία κουζίνα, ενώνει γεύσεις, αναδεικνύει αρώματα και προσθέτει χαρακτήρα και ένταση όπου κι αν μπαίνει! Πάμε να δημιουργήσουμε μαζί φανταστικές παρασκευές σε βάζο, πεντανόστιμα ορεκτικά, αλλά και κυρίως πιάτα που θα ξετρελάνουν την οικογένεια και τους καλεσμένους σας!
Αυτά και άλλα σε ένα σούπερ γευστικό τεύχος που τα έχει όλα!
Ξεφυλλίστε τις σελίδες του τεύχους και απολαύστε:
ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ
Οι σπάνιες ποικιλίες
Μια μικρή εξερεύνηση σε μερικές σπάνιες ποικιλίες, στις χώρες τους, στην τιμή τους και στις ιδανικές χρήσεις τους.
Q&A ΜΕ ΤΟΝ ΑΚΗ
Πόσα ξέρουμε για τη μαγειρική με ντομάτες; Σκανάρουμε και ανακαλύπτουμε.
WORKSHOP 1.0
Η τέχνη της προετοιμασίας
Μαθαίνουμε όλες τις σωστές κινήσεις που αφορούν την ντομάτα, από την επιλογή μέχρι πριν τη μαγειρική, για να μας δώσει τον καλύτερό της εαυτό!
Και οι απίθανες συνταγές του Άκη, που είναι ιδανικές για αυτήν την εποχή, ειδικά τώρα που το καλοκαίρι είναι εδώ:
Ντομάτες σε βάζο
Ετοιμάζουμε νόστιμες παρασκευές σε βάζο για να απολαμβάνουμε τη μεστή γεύση της ολόκληρο τον χειμώνα.
Chutney ντομάτας, Λιαστές ντομάτες, Σάλτσα ντομάτας, Γλυκό του κουταλιού ντοματίνι
Ορεκτικά
Όλα με ντομάτα! Δεν λείπει από τα μεγάλα καλοκαιρινά μας τραπέζια ούτε από τις μικρές μαζώξεις με τα φιλαράκια!
Αυγά με σάλτσα ντομάτας, Μπουγιουρντί, Ντοματοκεφτέδες, Γαρίδες σαγανάκι, Καγιανάς, Gazpacho, Ντοματόπιτα, Πίτσα μαργαρίτα
Κυρίως πιάτα
Εμβληματικά καλοκαιρινά πιάτα με πρωταγωνίστρια -ποια άλλη;- την ντομάτα! Μπαίνουμε στην κουζίνα και σκαρώνουμε:
Γεμιστές ντομάτες, Κεφτεδάκια με σάλτσα ντομάτας, Ριγκατόνι με πέστο ντομάτας και κοτόπουλο, Ντοματόρυζο, Κοκκινιστό κοτόπουλο, Κριθαρότο με ντομάτα, Λαζάνια με σάλτσα ντομάτας, σπανάκι και ανθότυρο, Μακαρόνια με σάλτσα ντομάτας
Και μην ξεχνάτε: Τα υλικά, η προετοιμασία και η εκτέλεση κάθε συνταγής, από το άλφα έως το ωμέγα, εύκολα και απλά, σαν να είμαστε μαζί με τον Άκη στην κουζίνα.
Αυτή την Κυριακή με το Πρώτο Θέμα!
Μην το χάσετε!
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