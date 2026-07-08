Γεωργιάδης για Τσίπρα: Αλέξη μου, άσε τα περί ηθικού πλεονεκτήματος στην άκρη και απόλαυσε την ωραία βίλα σου στο Σούνιο

Σχολιάζοντας τις πρόσφατες δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα για την εντιμότητα στη συγκρότηση της ΕΛΑΣ ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι «είναι μια δική του φαντασίωση, που μπορεί να δημιουργήσει μία εικονική πραγματικότητα που πολύ δύσκολα αλλάζει μετά»





Παραφράζοντας το παραμύθι του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν, ο κ. Γεωργιάδης αναλύει γιατί κατά τον ίδιο «ο Τσίπρας είναι γυμνός».







Θυμίζοντας παράλληλα όσα έλεγαν οι πολιτικοί αντίπαλοι της ΝΔ για τα Τέμπη τόσο κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη όσο και κατά των βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος, γράφει ότι «η Αριστερά, από τον Εμφύλιο και μετά, μεθοδικά και με μεγάλη Τέχνη είχε κτίσει το λεγόμενο "ηθικό της πλεονέκτημα". Ο Αριστερός άνθρωπος ήταν εξ ορισμού ο "καλός", ο "έντιμος", "ο καθαρός", ενώ οι υπόλοιποι έπρεπε να αποδείξουν αν είχαν ή όχι αυτά τα χαρακτηριστικά. Το Ηθικό της αυτό πλεονέκτημα, το οποίο φυσικά ουδέποτε υπήρξε στην πραγματικότητα, αλλά ήταν μία κατασκευή, εγκλώβισε τη χώρα μας επί δεκατίες στην περίοδο της ιδεολογικής ηγεμονίας της Αριστεράς, που έβλαψε σοβαρά την Ελλάδα και αποτέλεσε τον βασικότερο λόγο της Οικονομικής και της Πολιτισμικής της υστέρησης - κοινώς μας κράτησαν πίσω».



«Αυτό το "ηθικό της πλεονέκτημα" χάθηκε επί Αλέξη Τσίπρα. Το μεγαλύτερο δώρο της πενταετίας Τσίπρα στην Ελλάδα είναι ότι μετά από αυτήν, όλη αυτή η αξιωματική παραδοχή για τους Αριστερούς χάθηκε και τον ευχαριστώ πολύ για αυτό» συνεχίζει ο κ. Γεωργιάδης.







«Ε πλέον αυτά τα επιχειρήματα μετά την προχθεσινή μου παρέμβαση, πήγαν περίπατο και φυσικά ο κος Τσίπρας μήνυση δεν θα μου κάνει, διότι πολύ απλά δεν θέλει να στραφεί η δημόσια συζήτηση στο να θυμηθούμε τα πεπραγμένα του ως Πρωθυπουργού, διότι τότε όλη η επιχείρηση ο «ηθικός» Τσίπρας και ο «διεφθαρμένος» Μητσοτάκης θα πάνε περίπατο από τη φασαρία που θα έκανα και το γνωρίζει αυτό» προσθέτει ο Άδωνις Γεωργιάδης υπενθυμίζοντας τη σκευωρία Novartis, τη φωτιά στο Μάτι, τον διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες, την υπόθεση Πετσίτη και την επιστολή Τσίπρα στον Μαδούρο για να συγκαλύψει τη σεξουαλική Παρενόχληση του Πρέσβη του εδώ για να μην πάθει πολιτική ζημιά.



Και ο υπουργός Υγείας καταλήγει προς τον Αλέξη Τσίπρα: μην με προκαλείς, διότι έχοντας ζήσει πάνω μου την προσπάθεια σου να με κλείσεις φυλακή -με ψέματα- και να καταστρέψεις την οικογένεια μου, μην περιμένεις καμία ευγένεια από ‘μένα σε αυτά τα θέματα.



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Όλη η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη για τον Αλέξη Τσίπρα

«Ο Τσίπρας είναι γυμνός…»

Απαντήσεις σε όσους «ευαίσθητους και comme il faut» από τον πολιτικό κόσμο που τον κατηγόρησαν για τοξικότητα επειδή κατήγγειλε για τον Αλέξη Τσίπρα ότι «πήρε λεφτά για να ψηφίσει τους Ποινικούς Κώδικες» δίνει σε μακροσκελή ανάρτησή του ο Άδωνις Γεωργιάδης.Παραφράζοντας το παραμύθι του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν, ο κ. Γεωργιάδης αναλύει γιατί κατά τον ίδιο «ο Τσίπρας είναι γυμνός».Επί της καταγγελίας του γράφει ότι «όλα αυτά τα αποκάλυψε από τότε ο πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης του κος Σταύρος Κοντονής που χαρακτήρισε στίγμα και όνειδος την απόφαση να ψηφιστούν οι Κώδικες παραμονές των εκλογών και αργότερα τον τρόπο με τον οποίο "μεθοδεύτηκε και ψηφίστηκε" ο νέος Ποινικός Κώδικας ως "ακραίο σημείο διαπλοκής". Δεν είπε για χρήματα ο κος Κοντονής, ναι, αλλά όταν λες διαπλοκή τι ακριβώς εννοείς; Δηλαδή, αντάλλαγμα - οκ, εγώ ως αντάλλαγμα θεωρώ τα χρήματα.Δηλαδή, για να σας το πω απλά, ο κος Κοντονής είπε ότι υπήρχε αντάλλαγμα για να γίνει αυτό και ο κος Τσίπρας ποτέ δεν είπε για όλα αυτά».Θυμίζοντας παράλληλα όσα έλεγαν οι πολιτικοί αντίπαλοι της ΝΔ για τα Τέμπη τόσο κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη όσο και κατά των βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος, γράφει ότι «η Αριστερά, από τον Εμφύλιο και μετά, μεθοδικά και με μεγάλη Τέχνη είχε κτίσει το λεγόμενο "ηθικό της πλεονέκτημα". Ο Αριστερός άνθρωπος ήταν εξ ορισμού ο "καλός", ο "έντιμος", "ο καθαρός", ενώ οι υπόλοιποι έπρεπε να αποδείξουν αν είχαν ή όχι αυτά τα χαρακτηριστικά. Το Ηθικό της αυτό πλεονέκτημα, το οποίο φυσικά ουδέποτε υπήρξε στην πραγματικότητα, αλλά ήταν μία κατασκευή, εγκλώβισε τη χώρα μας επί δεκατίες στην περίοδο της ιδεολογικής ηγεμονίας της Αριστεράς, που έβλαψε σοβαρά την Ελλάδα και αποτέλεσε τον βασικότερο λόγο της Οικονομικής και της Πολιτισμικής της υστέρησης - κοινώς μας κράτησαν πίσω».«Αυτό το "ηθικό της πλεονέκτημα" χάθηκε επί Αλέξη Τσίπρα. Το μεγαλύτερο δώρο της πενταετίας Τσίπρα στην Ελλάδα είναι ότι μετά από αυτήν, όλη αυτή η αξιωματική παραδοχή για τους Αριστερούς χάθηκε και τον ευχαριστώ πολύ για αυτό» συνεχίζει ο κ. Γεωργιάδης.Με αφορμή, δε, τις τοποθετήσεις Τσίπρα για να χτίσει εκ νέου το «ηθικό πλεονέκτημα», ο αντιπρόεδρος της ΝΔ γράφει «μπα! Και ποιος όρισε τον Αλέξη Τσίπρα ως τον πιο "έντιμο Πρωθυπουργό"; Έγινε κάποιου είδους αξιολόγηση; Υπήρξε απόφαση του ΑΣΕΠ; Το αποφάσισαν τα μέλη της Αριστερής Συμπαράταξης; Στην πραγματικότητα, είναι μια δική του φαντασίωση, που όμως όπως όλες οι φαντασιώσεις, αν δεν αποκαλυφθούν αμέσως, μπορούν να δημιουργήσουν μία εικονική πραγματικότητα που πολύ δύσκολα αλλάζει μετά».«Ε πλέον αυτά τα επιχειρήματα μετά την προχθεσινή μου παρέμβαση, πήγαν περίπατο και φυσικά ο κος Τσίπρας μήνυση δεν θα μου κάνει, διότι πολύ απλά δεν θέλει να στραφεί η δημόσια συζήτηση στο να θυμηθούμε τα πεπραγμένα του ως Πρωθυπουργού, διότι τότε όλη η επιχείρηση ο «ηθικός» Τσίπρας και ο «διεφθαρμένος» Μητσοτάκης θα πάνε περίπατο από τη φασαρία που θα έκανα και το γνωρίζει αυτό» προσθέτει ο Άδωνις Γεωργιάδης υπενθυμίζοντας τη σκευωρία Novartis, τη φωτιά στο Μάτι, τον διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες, την υπόθεση Πετσίτη και την επιστολή Τσίπρα στον Μαδούρο για να συγκαλύψει τη σεξουαλική Παρενόχληση του Πρέσβη του εδώ για να μην πάθει πολιτική ζημιά.Και ο υπουργός Υγείας καταλήγει προς τον Αλέξη Τσίπρα: μην με προκαλείς, διότι έχοντας ζήσει πάνω μου την προσπάθεια σου να με κλείσεις φυλακή -με ψέματα- και να καταστρέψεις την οικογένεια μου, μην περιμένεις καμία ευγένεια από ‘μένα σε αυτά τα θέματα.«Ο Τσίπρας είναι γυμνός…»

Κατά το παραμύθι του Hans Christian Andersen «Ο Βασιλιάς είναι γυμνός».



Βαρύς αχός σηκώθηκε και άρχισαν πάλι οι ευαίσθητοι και οι του πολιτικού comme il faut να με κατηγορούν για τοξικότητα κλπ. «Πώς τόλμησε ο Άδωνις να πει ότι ο Τσίπρας πήρε λεφτά για να ψηφίσει το 2019 τους ποινικούς κώδικες…» «Απαράδεκτος ο Άδωνις, είναι συκοφάντης και πώς το λέει χωρίς στοιχεία» κλπ. «Μα γιατί να το πει αυτό ο Αδωνις χωρίς στοιχεία» κλπ.



Ας τα πάρουμε λοιπόν από την αρχή και με τη σειρά:



Δηλαδή, οι πολιτικοί μας αντίπαλοι και δημοσιολογούντες παντός τύπου, που με κατηγορούν από χθες, είναι οι ίδιοι που ή έλεγαν ή αναπαρήγαγαν εδώ και τρία χρόνια ότι: «Ο Μητσοτάκης έκανε συγκάλυψη στα Τέμπη για να καλύψει έναν λαθρέμπορο ή έκανε ο ίδιος το λαθρεμπόριο» και είχαν παροδικά πείσει γι’ αυτό το 80% του Ελληνικού λαού, είναι οι ίδιοι που όταν ο κος Φάμελος είχε πει στη Βουλή ότι ο «Κυριάκος Μητσοτάκης έβαλε να σκοτώσουν τον γιο μιας εισαγγελέως στη Λάρισα για να συγκαλύψει το έγκλημα των Τεμπών» καθόντουσαν και το συζητούσαν στα σοβαρά, ή που όταν η κυρία Ζωή έλεγε ότι «Όλη η Κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ έχει βαμμένα τα χέρια της με αίμα κλπ.» το έβλεπαν ως μία θεμιτή πολιτική κριτική, ή που σήμερα λένε από όλα τα ΜΜΕ ή ακόμη και από τη Βουλή ότι «η Κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι βουτηγμένη στη διαφθορά», «είναι εγκληματική οργάνωση κλπ», αλλά ….πώς τόλμησα εγώ ο τοξικός να πω ότι ο Τσίπρας πήρε λεφτά;…



Έχουν ομολογουμένως μεγάλη πλάκα! Γι´αυτό σας λέω «Μην τσιμπάτε». Εγώ έχω ένα χαρακτηριστικό:

Άλλοτε μου κάνει καλό, άλλοτε κακό, αλλά έτσι είναι η παρρησία - αν ήταν ανέξοδο πράγμα, θα το είχαν όλοι.



Όταν είπα ότι η κυρία Παπανδρέου έστειλε τον φάκελο κατά των βουλευτών της ΝΔ στη Βουλή για να εκβιάσει την επανεκλογή της από τον Άρειο Πάγο, είχαν πέσει όλοι να με φάνε, με περίπου τα ίδια επιχειρήματα, αλλά όταν η συνέχεια των αποφάσεων του ΑΔΣ και η σύγκρουση του ΑΠ με την κα Κοβέσι και το πόρισμα Τυχεροπούλου για τις υποθέσεις αυτές με δικαίωσαν πλήρως, είπαν καμμία συγγνώμη για όσες κατηγορίες μου είχαν απευθύνει; Όχι.Ας είναι.



Εγώ μιλάω με τον λαό που εκπροσωπώ και σε αυτόν λογοδοτώ και γράφω αυτό το άρθρο για να πω τι έκανα, τι είπα και γιατί.



Η Αριστερά, από τον Εμφύλιο και μετά, μεθοδικά και με μεγάλη Τέχνη είχε κτίσει το λεγόμενο «ηθικό της πλεονέκτημα». Ο Αριστερός άνθρωπος ήταν εξ ορισμού ο «καλός», ο «έντιμος», «ο καθαρός», ενώ οι υπόλοιποι έπρεπε να αποδείξουν αν είχαν ή όχι αυτά τα χαρακτηριστικά. Το Ηθικό της αυτό πλεονέκτημα, το οποίο φυσικά ουδέποτε υπήρξε στην πραγματικότητα, αλλά ήταν μία κατασκευή, εγκλώβισε τη χώρα μας επί δεκατίες στην περίοδο της ιδεολογικής ηγεμονίας της Αριστεράς, που έβλαψε σοβαρά την Ελλάδα και αποτέλεσε τον βασικότερο λόγο της Οικονομικής και της Πολιτισμικής της υστέρησης - κοινώς μας κράτησαν πίσω. Αυτό το «ηθικό της πλεονέκτημα» χάθηκε επί Αλέξη Τσίπρα.



Το μεγαλύτερο δώρο της πενταετίας Τσίπρα στην Ελλάδα είναι ότι μετά από αυτήν, όλη αυτή η αξιωματική παραδοχή για τους Αριστερούς χάθηκε και τον ευχαριστώ πολύ για αυτό.



Με τη δημιουργία της Αριστερής Συμπαράταξης του κ. Τσίπρα, ήδη από την πρώτη του συνέντευξη στον Alpha, ο κος Τσίπρας, που γνωρίζει ότι αυτό το «ηθικό πλεονέκτημα» μπορεί να είναι μεγάλο πολιτικό πλεονέκτημα, προσπάθησε να το κτίσει πάνω στο πρόσωπό του αυτή τη φορά:



«Είμαι ο εντιμότερος Πρωθυπουργός της Μεταπολίτευσης» είπε - δηλαδή, πιο έντιμος από τους Κων/νο Καραμανλή, Γεώργιο Ράλλη, Ανδρέα Παπανδρέου, Κων/νο Μητσοτάκη, Κώστα Σημίτη, Κώστα Καραμανλή , Γιώργο Παπανδρέου, Αντώνη Σαμαρά και φυσικά Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος είναι και ο τελικός στόχος φυσικά.



Μπα! Και ποιος όρισε τον Αλέξη Τσίπρα ως τον πιο «έντιμο Πρωθυπουργό»;

Έγινε κάποιου είδους αξιολόγηση; Υπήρξε απόφαση του ΑΣΕΠ;

Το αποφάσισαν τα μέλη της Αριστερής Συμπαράταξης;



Στην πραγματικότητα, είναι μια δική του φαντασίωση, που όμως όπως όλες οι φαντασιώσεις, αν δεν αποκαλυφθούν αμέσως, μπορούν να δημιουργήσουν μία εικονική πραγματικότητα που πολύ δύσκολα αλλάζει μετά.



Αυτή του η κίνηση έγινε πολύ έξυπνα και πολύ στοχευμένα, καθώς συστηματικά οι πολιτικοί μας αντίπαλοι έχουν καλλιεργήσει και καλλιεργούν την εικόνα μίας «διεφθαρμένης Κυβερνήσεως Μητσοτάκη» μίας εικόνας που ενισχύει η διαρκής παραμονή στην εξουσία για χρονικό διάστημα που γενικώς δεν αρέσει στον Ελληνικό λαό.



Έτσι, ενώ από τη μία, όλη μέρα ακούμε από τα ΜΜΕ και τους αντιπάλους μας για τη «διεφθαρμένη Κυβέρνηση», «τις απευθείας αναθέσεις», «τις υποκλοπές» κλπ., από την άλλη, ακούμε έτσι λίγο υποχθόνια από φιλικούς προς τον Τσίπρα δημοσιογράφους και πολιτικούς τη φράση: «Πάντως, παρά τα λάθη του Τσίπρα, για λεφτά δεν μίλησε ποτέ κανείς…» ή «Πάντως, αν και του ασκούν κριτική, ποτέ κανείς δεν αμφισβήτησε την ηθική του κλπ»…



Ε πλέον αυτά τα επιχειρήματα μετά την προχθεσινή μου παρέμβαση, πήγαν περίπατο και φυσικά ο κος Τσίπρας μήνυση δεν θα μου κάνει, διότι πολύ απλά δεν θέλει να στραφεί η δημόσια συζήτηση στο να θυμηθούμε τα πεπραγμένα του ως Πρωθυπουργού, διότι τότε όλη η επιχείρηση ο «ηθικός» Τσίπρας και ο «διεφθαρμένος» Μητσοτάκης θα πάνε περίπατο από τη φασαρία που θα έκανα και το γνωρίζει αυτό.



Αλλά ας θυμηθούμε οι παλαιότεροι και ας μάθουν οι νεότεροι μερικές στιγμές της περιόδου του κου Αλέξη Τσίπρα και μετά ας σκεφτούμε λογικά εάν του αξίζει ο τίτλος που προσπάθησε να δώσει στον εαυτό του ως «του εντιμότερου Πρωθυπουργού κλπ».



1. Είναι ή δεν είναι ο κος Τσίπρας ο Πρωθυπουργός της σκευωρίας Novartis;Μετά την καταδίκη από το δικαστήριο και σε δεύτερο βαθμό των ψευδομαρτύρων ως συκοφαντών ζήτησε ποτέ συγγνώμη; Εξήγησε γιατί ο Υπουργός του Παπαγγελόπουλος καταδικάστηκε για χειραγώγηση της δικαιοσύνης σε αυτή την υπόθεση; Είπε κάτι; Ο,τιδήποτε; Ούτε καν στο βιβλίο του δεν έχει μία συγγνώμη. Ένας αρχισκευωρός μπορεί να είναι ταυτοχρόνως έντιμος και ηθικός»;

2. Όταν το βράδυ στην τραγωδία στο Μάτι έλεγε on camera ψέματα ότι δεν ήξεραν για νεκρούς, ενώ ήδη είχαν μαζέψει τα πρώτα πτώματα και αυτός το χειριζόταν επικοινωνιακά, ήταν έντιμος;

3. Όταν έστηνε τον διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες με τα βοσκοτόπια κλπ. και θυμίζω η γραμματέας του κου Καλογρίτσα μίλησε στο δικαστήριο για κάτι σακούλες με μαύρα λεφτά, έδωσε κάποια εξήγηση ο «εντιμότερος» Πρωθυπουργός;

4. Για τον Πετσίτη και το εάν πήρε χρήματα από τη Βενεζουέλα είπε ποτέ τίποτε (κάτσε μην βγουν σε λίγο χαρτιά από εκεί που πέφτει το καθεστώς και πέσουν μερικοί από τα σύννεφα…) είπε κάτι;

5. Για την επιστολή του στον Μαδούρο να συγκαλύψει τη σεξουαλική Παρενόχληση του Πρέσβη του εδώ για να μην πάθει πολιτική ζημιά είπε κάτι ο «εντιμότερος»;



Θα μπορούσα να γράψω δεκάδες, άλλα ας κλείσω με τους Ποινικούς Κώδικες.

Το βράδυ των Ευρωεκλογών του 2019 και μετά την ήττα με -10% από τον Μητσοτάκη ο κύριος «εντιμότερος» είπε ότι παραιτείται και πάμε σε εκλογές στις 30 Ιουνίου, αλλά μετά, την επόμενη μέρα, άλλαξε γνώμη και πήγαν 07 Ιουλίου, ώστε η τότε Βουλή να προλάβει να ψηφίσει τους νέους Ποινικούς Κώδικες.



Μέσα στις αλλαγές, άλλαξε και το άρθρο για το αδίκημα της ενεργητικής δωροδοκίας από κακούργημα σε πλημμέλημα κι έτσι όσοι τότε ήταν κατηγορούμενοι στα δικαστήρια για αυτό το αδίκημα αν είχε περάσει πενταετία αθωώθηκαν, ενώ αν δεν είχε αλλάξει ο κώδικας θα καταδικάζονταν.



Μην πείτε γιατί δεν το αλλάξατε εσείς; Το αλλάξαμε, αλλά στο Ποινικό Δίκαιο ο κατηγορούμενος πάντα δικάζεται με την ευνοϊκότερη γι’ αυτόν διάταξη, άρα όσους ήθελε ο Τσίπρας να αθωώσει με αυτόν τον τρόπο αθωώθηκαν και ενεργητική δωροδοκία δεν κάνουν οι φτωχοί, για να είμαστε συνεννοημένοι.



Όλα αυτά τα αποκάλυψε από τότε ο πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης του κος Σταύρος Κοντονής ως «την απόφαση να ψηφιστούν οι Κώδικες παραμονές των εκλογών ως «στίγμα και όνειδος», και αργότερα τον τρόπο με τον οποίο «μεθοδεύτηκε και ψηφίστηκε» ο νέος Ποινικός Κώδικας ως «ακραίο σημείο διαπλοκής».



Δεν είπε για χρήματα ο κος Κοντονής, ναι, αλλά όταν λες διαπλοκή τι ακριβώς εννοείς;

Δηλαδή, αντάλλαγμα - οκ, εγώ ως αντάλλαγμα θεωρώ τα χρήματα.

Δηλαδή, για να σας το πω απλά, ο κος Κοντονής είπε ότι υπήρχε αντάλλαγμα για να γίνει αυτό και ο κος Τσίπρας ποτέ δεν είπε για όλα αυτά. Κιχ….αλλά παρόλα αυτά είναι «ο εντιμότερος» πρωθυπουργός.



Εχθές, όταν έγινε η σχετική φασαρία, τα νέα στελέχη που βγαίνουν και μιλούν εξ ονόματός του, διότι τα παλιά τα κατάπιε ο εξώστης, είπαν εναντίον μου το εξής επιχείρημα:



«Για τις τότε καταγγελίες Κοντονή έγινε προκαταρκτική έρευνα από την Εισαγγελέα και μπήκε στο αρχείο», άρα «γιατί το επαναφέρει ο κος Γεωργιάδης;». Ναι, αλλά όταν η Δικαιοσύνη έβαλε στο αρχείο τις κατηγορίες εναντίον μου για τη σκευωρία Novartis, ο κος Τσίπρας όχι μόνον δεν μου ζήτησε συγγνώμη, αλλά έστειλε τότε την κα Γεροβασίλη στον Άρειο Πάγο να διαμαρτυρηθεί και να ζητήσει να αλλάξει η απόφαση. Τότε το αρχείο ήταν κακό, αλλά τώρα πρέπει να είναι σεβαστό;



Και για να ρωτήσω κάτι πιο φρέσκο τα συμπαθή στελέχη της Αριστερής Συμπαρατάξεως του κου Τσίπρα: Οι «υποκλοπές» δεν έχουν τεθεί στο Αρχείο και μάλιστα δύο φορές; Γιατί τις επαναφέρουν τότε; Αυτό είναι κακό αρχείο και το άλλο το καλό;



Ας τα αφήσουν λοιπόν αυτά.



Για το όνειδος της αλλαγής των ποινικών κωδίκων ο κος Τσίπρας, αν και ο «εντιμότερος» πρωθυπουργός της Μεταπολιτεύσεως, δεν έχει δώσει την παραμικρή εξήγηση. Δεν έχει πει απολύτως τίποτε, ούτε και θα πει, διότι αν μπει στη συζήτηση, θα έπρεπε να εξηγήσει γιατί το έκανε και λυπούμαι που θα σας το πω, όσο τοξικό και αν σας ακούγεται, αλλά, άλλη λογική εξήγηση για το «αντάλλαγμα διαπλοκή» κατά Κοντονή ή για τα χρήματα που είπα πιο καθαρά εγώ, δεν υπάρχει.



Οπότε Αλέξη μου, άσε τα περί ηθικού πλεονεκτήματος στην άκρη, απόλαυσε την ωραία βίλα σου στο Σούνιο, μέσα στα δέντρα, με σχεδόν ιδιωτική παραλία μπροστά σου, που η «καλή σου τύχη» στην έφερε με μόνον 500€ μηνιαίως, όταν άλλοι δίνουν τόσα για γκαρσονιέρα στην Κυψέλη και κάνε όση πολιτική κριτική θέλεις στην Κυβέρνηση, αλλά μην με προκαλείς, διότι έχοντας ζήσει πάνω μου την προσπάθεια σου να με κλείσεις φυλακή -με ψέματα- και να καταστρέψεις την οικογένεια μου, μην περιμένεις καμία ευγένεια από ‘μένα σε αυτά τα θέματα.



Και όχι, κανένα «ηθικό πλεονέκτημα» δεν είχε ποτέ η Αριστερά, ποτέ δεν το είχες ούτε το έχεις εσύ και σε όλους τους πίνακες για τη διαφθορά στις Χώρες, παρά την προπαγάνδα, η Ελλάδα επί Κυριάκου Μητσοτάκη τα πάει εξαιρετικά καλύτερα από ότι επί Αλέξη Τσίπρα και αν αυτό ο κόσμος δεν το γνωρίζει, είναι άλλη μία επικοινωνιακή μας αστοχία.