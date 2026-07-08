Όλο και πιο κοντά στη διεκδίκηση της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ ο Πολάκης: Η ατζέντα και ο οδικός χάρτης που θα θέσει στην Κεντρική Επιτροπή
Όλο και πιο κοντά στη διεκδίκηση της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ ο Πολάκης: Η ατζέντα και ο οδικός χάρτης που θα θέσει στην Κεντρική Επιτροπή
Για την πλευρά του Παύλου Πολάκη, οι συσχετισμοί, αλλά και τα δεδομένα έχουν άρδην μεταβληθεί από την πρόσφατη συνεδρίαση του καθοδηγητικού οργάνου του ΣΥΡΙΖΑ
Με μεθοδικότητα και συνεκτιμώντας καθημερινά τις εξελίξεις εργάζεται το επιτελείο του Παύλου Πολάκη, καθώς ο ανεξάρτητος βουλευτής Χανίων βρίσκεται πιο κοντά παρά ποτέ στην διεκδίκηση της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ.
Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, η «Ομάδα Πολάκη» έχει διαμορφώσει ήδη την ατζέντα με την οποία θα προσέλθει στην κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ το ερχόμενο Σάββατο. Κατά πληροφορίες, η διατήρηση του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ ως πολιτικής και κομματικής οντότητας είναι αδιαπραγμάτευτη, όπως και η εκλογική του αυτοτέλεια, δηλαδή η συμμετοχή του στις εθνικές εκλογές με αυτόνομο ψηφοδέλτιο.
Υπό αυτήν την έννοια, το επιτελείο του ανεξάρτητου βουλευτή Χανίων διαπιστώνει αδιέξοδο, το οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ πρέπει άμεσα να υπερβεί, ενώ θεωρεί εκ των ουκ άνευ το κάλεσμα πανστρατιάς σε στελέχη του χώρου, που είτε αποστασιοποιήθηκαν, είτε παραμένουν ανενεργά.
Ήδη, ο κ. Πολακης μιλώντας στο Navtemporiki tv χθες παρουσίασε έναν προγραμματικό καμβά, πάνω στον οποίο δύνανται να οικοδομηθούν προεκλογικές συνεργασίες στον ευρύτερο χώρο. Στην ίδια συνέντευξη δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην «ολική επαναφορά» του στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, η οποία αναμένεται να απασχολήσει ως ζήτημα την επικείμενη συνεδρίαση.
Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, η «Ομάδα Πολάκη» έχει διαμορφώσει ήδη την ατζέντα με την οποία θα προσέλθει στην κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ το ερχόμενο Σάββατο. Κατά πληροφορίες, η διατήρηση του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ ως πολιτικής και κομματικής οντότητας είναι αδιαπραγμάτευτη, όπως και η εκλογική του αυτοτέλεια, δηλαδή η συμμετοχή του στις εθνικές εκλογές με αυτόνομο ψηφοδέλτιο.
Η αναγκαιότηταΓια την πλευρά του Παύλου Πολάκη, οι συσχετισμοί, αλλά και τα δεδομένα έχουν άρδην μεταβληθεί από την πρόσφατη συνεδρίαση του καθοδηγητικού οργάνου του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ για 2 λόγους:
- Πρώτον, γιατί υπήρξε μαζικό κύμα παραιτήσεων στελεχών με κατεύθυνση την ΕΛΑΣ και
- Δεύτερον, γιατί η ΕΛΑΣ ξεκαθάρισε από μέρους της το τοπίο, εμμένοντας στην άρνηση της για συνεργασία με συντεταγμένα κόμματα.
Υπό αυτήν την έννοια, το επιτελείο του ανεξάρτητου βουλευτή Χανίων διαπιστώνει αδιέξοδο, το οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ πρέπει άμεσα να υπερβεί, ενώ θεωρεί εκ των ουκ άνευ το κάλεσμα πανστρατιάς σε στελέχη του χώρου, που είτε αποστασιοποιήθηκαν, είτε παραμένουν ανενεργά.
Το μομέντουμΠαράλληλα, κρίσιμη παράμετρος για την έκβαση της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής θεωρείται το προεκλογικό μομέντουμ, που η πλευρά Πολάκη δε φαίνεται διατεθειμένη να χάσει. Στον αντίποδα, η άμεση προετοιμασία του κόμματος για την εκλογική αναμέτρηση θα βρεθεί στην προμετωπίδα των όσων αναμένεται να υποστηρίξει η πλευρά του ανεξάρτητου βουλευτή, εξετάζοντας τα πάντα, ήτοι: πρόγραμμα, πρόσωπα, συνεργασίες κτλ.
Ήδη, ο κ. Πολακης μιλώντας στο Navtemporiki tv χθες παρουσίασε έναν προγραμματικό καμβά, πάνω στον οποίο δύνανται να οικοδομηθούν προεκλογικές συνεργασίες στον ευρύτερο χώρο. Στην ίδια συνέντευξη δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην «ολική επαναφορά» του στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, η οποία αναμένεται να απασχολήσει ως ζήτημα την επικείμενη συνεδρίαση.
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