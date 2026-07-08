Ένα οικιακό πρόγραμμα ρεύματος που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα και ευέλικτη συνέχεια.
Φωτιά στην Ξηρόβρυση Κιλκίς: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις, επιχειρεί ένα εναέριο μέσο
Φωτιά στην Ξηρόβρυση Κιλκίς: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις, επιχειρεί ένα εναέριο μέσο
Κινητοποιήθηκαν 58 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα και 1 Ε/Π - Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου
UPD:
Πυρκαγιά εκδηλώθηκε γύρω στις 12:30, σήμερα, σε χαμηλή βλάστηση κοντά στον οικισμό Ξηρόβρυση, στο Κιλκίς. Άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος, αρχικά επιχείρησαν 28 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο.
Στη συνέχεια, οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν και αυτήν την στιγμή επιχειρούν για την κατάσβεση 58 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα και 1 Ε/Π. Επιπλέον συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.
Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση από το Πυροσβεστικό Σώμα, η πυρκαγιά έχει εκδηλωθεί κοντά σε καλλιέργειες, σε απόσταση από τον ομώνυμο αραιοκατοικημένο οικισμό.
Η περιοχή όπου έχει εκδηλωθεί η πυρκαγιά είναι στην κατηγορία κινδύνου 3, βάσει του χάρτη κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.
Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Θεσσαλονίκης μεταβαίνει στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.
Στη συνέχεια, οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν και αυτήν την στιγμή επιχειρούν για την κατάσβεση 58 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα και 1 Ε/Π. Επιπλέον συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.
Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση από το Πυροσβεστικό Σώμα, η πυρκαγιά έχει εκδηλωθεί κοντά σε καλλιέργειες, σε απόσταση από τον ομώνυμο αραιοκατοικημένο οικισμό.
Η περιοχή όπου έχει εκδηλωθεί η πυρκαγιά είναι στην κατηγορία κινδύνου 3, βάσει του χάρτη κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.
Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Θεσσαλονίκης μεταβαίνει στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.
UPD:
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