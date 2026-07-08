ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά στην Ξηρόβρυση Κιλκίς: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις, επιχειρεί ένα εναέριο μέσο

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά στον Αργυρόμυλο Λάρισας: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις, σηκώθηκαν 4 εναέρια

Φωτιά στην Ξηρόβρυση Κιλκίς: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις, επιχειρεί ένα εναέριο μέσο
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά φωτιά τώρα Κιλκίς Πυροσβεστικές Δυνάμεις

Φωτιά στην Ξηρόβρυση Κιλκίς: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις, επιχειρεί ένα εναέριο μέσο

Κινητοποιήθηκαν 58 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα και 1 Ε/Π - Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου

Φωτιά στην Ξηρόβρυση Κιλκίς: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις, επιχειρεί ένα εναέριο μέσο
UPD:
Πυρκαγιά εκδηλώθηκε γύρω στις 12:30, σήμερα, σε χαμηλή βλάστηση κοντά στον οικισμό Ξηρόβρυση, στο Κιλκίς. Άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος, αρχικά επιχείρησαν 28 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο.

Στη συνέχεια, οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν και αυτήν την στιγμή επιχειρούν για την κατάσβεση 58 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα και 1 Ε/Π. Επιπλέον συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση από το Πυροσβεστικό Σώμα, η πυρκαγιά έχει εκδηλωθεί κοντά σε καλλιέργειες, σε απόσταση από τον ομώνυμο αραιοκατοικημένο οικισμό. 

Η περιοχή όπου έχει εκδηλωθεί η πυρκαγιά είναι στην κατηγορία κινδύνου 3, βάσει του χάρτη κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Θεσσαλονίκης μεταβαίνει στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.
UPD:

Thema Insights

Η φρεσκάδα έχει ταυτότητα: Μάθε τι βάζεις πραγματικά στο τραπέζι σου

Τα My market επενδύουν εδώ και 13 χρόνια στην ιχνηλασιμότητα των εγχώριων φρούτων και λαχανικών, δίνοντας στους καταναλωτές τη δυνατότητα να γνωρίζουν την προέλευση και τη διαδρομή κάθε επιλογής τους.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης