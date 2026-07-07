Γεωργιάδης: Το ΕΣΥ δεν είναι τα κτήρια και τα μηχανήματα, είναι πρωτίστως οι άνθρωποι που το υπηρετούν
Γεωργιάδης: Το ΕΣΥ δεν είναι τα κτήρια και τα μηχανήματα, είναι πρωτίστως οι άνθρωποι που το υπηρετούν
Ο υπουργός Υγείας βρέθηκε στην Κόρινθο για την τελετή ονοματοδοσίας του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Αγίων Θεοδώρων που πήρε το όνομα του αείμνηστου γιατρού Χρήστου Καμιλλάτου
«Το ΕΣΥ δεν είναι τα κτήρια και δεν είναι τα μηχανήματα. Το ΕΣΥ είναι πρωτίστως οι άνθρωποι που το υπηρετούν», τόνισε μεταξύ άλλων ο Άδωνις Γεωργιάδης από την Κόρινθο, όπου και βρέθηκε για την τελετή ονοματοδοσίας του Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Αγίων Θεοδώρων που πήρε το όνομα του γιατρού Χρήστου Καμιλλάτου που έφυγε πριν από έναν χρόνο από τη ζωή.
«Χωρίς τους ανθρώπους, τα τελειότερα κτήρια και τα τελειότερα μηχανήματα παραμένουν άψυχα υλικά που δεν μπορούν να θεραπεύσουν κανέναν. Αντιθέτως, ένας καλό γιατρός χωρίς κανέναν εργαλείο μπορεί και μόνος του να βρει τη λύση και να βοηθήσει τον συνάνθρωπό του», επισήμανε ο υπουργός Υγείας.
Παράλληλα, αναφέρθηκε στον Χρήστο Καμιλλάτο, λέγοντας ότι έχει αφήσει πίσω του ένα λαμπρό όνομα στην τοπική κοινωνία και το ΕΣΥ, ενώ δεσμεύτηκε ότι η μνήμη κι η προσφορά του δεν θα ξεχαστούν.
Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη
«Το ΕΣΥ δεν είναι οι υποδομές του αλλά το έμψυχο του δυναμικό. Προχθές στην Κόρινθο με απόφαση μου ονοματίσαμε το Κέντρο Υγείας των Αγίων Θεοδώρων με το όνομα του ιατρού που το έφτιαξε, του αειμνήστου Χρήστο Καμιλλάτου. Θα Τιμούμε πάντα τους μεγάλους λειτουργούς του ΕΣΥ!».
«Χωρίς τους ανθρώπους, τα τελειότερα κτήρια και τα τελειότερα μηχανήματα παραμένουν άψυχα υλικά που δεν μπορούν να θεραπεύσουν κανέναν. Αντιθέτως, ένας καλό γιατρός χωρίς κανέναν εργαλείο μπορεί και μόνος του να βρει τη λύση και να βοηθήσει τον συνάνθρωπό του», επισήμανε ο υπουργός Υγείας.
Παράλληλα, αναφέρθηκε στον Χρήστο Καμιλλάτο, λέγοντας ότι έχει αφήσει πίσω του ένα λαμπρό όνομα στην τοπική κοινωνία και το ΕΣΥ, ενώ δεσμεύτηκε ότι η μνήμη κι η προσφορά του δεν θα ξεχαστούν.
Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη
«Το ΕΣΥ δεν είναι οι υποδομές του αλλά το έμψυχο του δυναμικό. Προχθές στην Κόρινθο με απόφαση μου ονοματίσαμε το Κέντρο Υγείας των Αγίων Θεοδώρων με το όνομα του ιατρού που το έφτιαξε, του αειμνήστου Χρήστο Καμιλλάτου. Θα Τιμούμε πάντα τους μεγάλους λειτουργούς του ΕΣΥ!».
Το ΕΣΥ δεν είναι οι υποδομές του αλλά το έμψυχο του δυναμικό. Προχθές στην Κόρινθο με απόφαση μου ονοματίσαμε το Κέντρο Υγείας των Αγίων Θεοδώρων με το όνομα του ιατρού που το έφτιαξε, του αειμνήστου Χρήστο Καμιλλάτου. Θα Τιμούμε πάντα τους μεγάλους λειτουργούς του ΕΣΥ! pic.twitter.com/maZHpwrjGl— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) July 7, 2026
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