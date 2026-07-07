Γεωργιάδης: Το ΕΣΥ δεν είναι τα κτήρια και τα μηχανήματα, είναι πρωτίστως οι άνθρωποι που το υπηρετούν

Το ΕΣΥ δεν είναι οι υποδομές του αλλά το έμψυχο του δυναμικό. Προχθές στην Κόρινθο με απόφαση μου ονοματίσαμε το Κέντρο Υγείας των Αγίων Θεοδώρων με το όνομα του ιατρού που το έφτιαξε, του αειμνήστου Χρήστο Καμιλλάτου. Θα Τιμούμε πάντα τους μεγάλους λειτουργούς του ΕΣΥ! pic.twitter.com/maZHpwrjGl