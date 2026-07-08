Βολουδάκη για τις αιχμές Γεωργιάδη κατά Τσίπρα: «Εγώ δεν θα μίλαγα έτσι»
Βολουδάκη για τις αιχμές Γεωργιάδη κατά Τσίπρα: «Εγώ δεν θα μίλαγα έτσι»
Η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου σημείωσε ότι οι κατηγορίες πρέπει να στηρίζονται σε αποδείξεις
Τις αναφορές του Άδωνι Γεωργιάδη σε βάρος του Αλέξη Τσίπρα κλήθηκε να σχολιάσει η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβη Βολουδάκη, μιλώντας στο MEGA.
Ο υπουργός Υγείας υποστήριξε χθες ότι ο πρώην πρωθυπουργός «πήρε λεφτά για να ψηφίσει τους Ποινικούς Κώδικες», επικαλούμενος όσα είχε αναφέρει στο παρελθόν ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης Σταύρος Κοντονής και η κυρία Βολουδάκη σχολίασε σχετικά ότι πρόκειται για προσωπική του άποψη. «Είναι άποψη που εξέφρασε ο κ. Γεωργιάδης. Εγώ δεν θα κάνω τον σχολιαστή σε αυτά που είπε ο κ. Γεωργιάδης. Εγώ δεν θα μίλαγα έτσι», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Η υφυπουργός επισήμανε ακόμη ότι σοβαρές κατηγορίες πρέπει να συνοδεύονται από συγκεκριμένα στοιχεία, τονίζοντας: «Κατηγορείς κάποιον με κάποια συγκεκριμένα στοιχεία. Δεν ξέρω τι έχει στο μυαλό του ο κ. Γεωργιάδης. Μπορεί να ισχύουν, μπορεί και όχι».
Αναφερόμενη στον Αλέξη Τσίπρα, σχολίασε επίσης ότι όταν ένας πολιτικός αυτοχαρακτηρίζεται ως ο πιο έντιμος, οφείλει να διευκρινίζει σε σύγκριση με ποιον το υποστηρίζει.
«Όταν λέει ο Τσίπρας ότι είναι ο πιο έντιμος πολιτικός, να πει ποιον πολιτικό θεωρεί ανέντιμο», ανέφερε.
Ο υπουργός Υγείας υποστήριξε χθες ότι ο πρώην πρωθυπουργός «πήρε λεφτά για να ψηφίσει τους Ποινικούς Κώδικες», επικαλούμενος όσα είχε αναφέρει στο παρελθόν ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης Σταύρος Κοντονής και η κυρία Βολουδάκη σχολίασε σχετικά ότι πρόκειται για προσωπική του άποψη. «Είναι άποψη που εξέφρασε ο κ. Γεωργιάδης. Εγώ δεν θα κάνω τον σχολιαστή σε αυτά που είπε ο κ. Γεωργιάδης. Εγώ δεν θα μίλαγα έτσι», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Η υφυπουργός επισήμανε ακόμη ότι σοβαρές κατηγορίες πρέπει να συνοδεύονται από συγκεκριμένα στοιχεία, τονίζοντας: «Κατηγορείς κάποιον με κάποια συγκεκριμένα στοιχεία. Δεν ξέρω τι έχει στο μυαλό του ο κ. Γεωργιάδης. Μπορεί να ισχύουν, μπορεί και όχι».
Αναφερόμενη στον Αλέξη Τσίπρα, σχολίασε επίσης ότι όταν ένας πολιτικός αυτοχαρακτηρίζεται ως ο πιο έντιμος, οφείλει να διευκρινίζει σε σύγκριση με ποιον το υποστηρίζει.
«Όταν λέει ο Τσίπρας ότι είναι ο πιο έντιμος πολιτικός, να πει ποιον πολιτικό θεωρεί ανέντιμο», ανέφερε.
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