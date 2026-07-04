«Έβλεπα τον Ουκρανό ομόλογό μου»: Η επιχείρηση deepfake, τα drones που «ψύλλιασαν» τον Ντόκο και η κινητοποίηση της ΕΥΠ

O γενικός γραμματέας Εθνικής Ασφάλειας περιέγραψε πώς βρέθηκε απέναντι σε μία από τις πιο εξελιγμένες επιχειρήσεις εξαπάτησης με τεχνητή νοημοσύνη που έχει αντιμετωπίσει μέχρι σήμερα ο πυρήνας του ελληνικού κράτους