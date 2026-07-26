Κουμουτσάκος για την ένταξη του Ολύμπου στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO: Ιστορικό ορόσημο, ύψιστη τιμή

«Χθες, εντελώς απρόσμενα μέσα στην καρδιά του ελληνικού καλοκαιριού χιόνι σκέπασε τις κορυφές του Ολύμπου - Ήταν σαν οι ίδιοι οι Ολύμπιοι Θεοί να επέλεξαν να γιορτάσουν τη σημερινή ιστορική απόφαση», ανέφερε Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην UNESCO

Ολύμπου στον



«Χθες, εντελώς απρόσμενα μέσα στην καρδιά του ελληνικού καλοκαιριού,

Ίσως, άλλωστε, να γνώριζαν από πάντα ότι αυτή η ημέρα θα ερχόταν. Η σημερινή εγγραφή αποτελεί ένα ιστορικό ορόσημο και μία σημαντική διεθνή αναγνώριση της Εξαιρετικής Οικουμενικής Αξίας ενός από τα πλέον εμβληματικά πολιτιστικά και φυσικά τοπία της ανθρωπότητας», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Σημειώνεται πως η συμπερίληψη του βουνού στον κατάλογο αποτελεί μία από τις σημαντικότερες διεθνείς διακρίσεις, στον τομέα της προστασίας της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς, καθώς αναγνωρίζει την Εξέχουσα Οικουμενική Αξία του Ολύμπου, τοποθετώντας τον ανάμεσα στα πλέον εμβληματικά μνημεία παγκοσμίως, τα οποία χρήζουν ειδικής προστασίας και μέριμνας, προς όφελος της Ανθρωπότητας.



Αναλυτικά ολόκληρη η ομιλία του Γιώργου Κουμουτσάκου: Κύριε Πρόεδρε,



Εξοχότατοι,



Αξιότιμοι Σύνεδροι,







Ήταν σαν οι ίδιοι οι Ολύμπιοι Θεοί να επέλεξαν να γιορτάσουν τη σημερινή ιστορική απόφαση. Ίσως, άλλωστε, να γνώριζαν από πάντα ότι αυτή η ημέρα θα ερχόταν.



Η σημερινή εγγραφή αποτελεί ένα ιστορικό ορόσημο και μία σημαντική διεθνή αναγνώριση της Εξαιρετικής Οικουμενικής Αξίας ενός από τα πλέον εμβληματικά πολιτιστικά και φυσικά τοπία της ανθρωπότητας.



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Η οικουμενική του σημασία ενισχύεται ακόμη περισσότερο από την εξαιρετική βιοποικιλότητά του, καθιστώντας τον ένα μοναδικό σύμβολο της διαχρονικής σχέσης μεταξύ φύσης, πολιτισμού και ανθρώπινης δημιουργικότητας.



Η σημερινή εγγραφή αποτελεί την κορύφωση ετών αφοσιωμένης προσπάθειας, επιστημονικής τεκμηρίωσης, εποικοδομητικού διαλόγου και διεθνούς συνεργασίας.



Θα ήθελα να εκφράσω τις ειλικρινείς μας ευχαριστίες προς τα Συμβουλευτικά Όργανα, το ICOMOS και την IUCN, το Κέντρο Παγκόσμιας Κληρονομιάς, καθώς και προς όλα τα Μέλη της Επιτροπής για την πολύτιμη υποστήριξή τους.



«Η σημερινή εγγραφή αποτελεί ένα ιστορικό ορόσημο και μία σημαντική διεθνή αναγνώριση», ανέφερε ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην UNESCO, Γιώργος Κουμουτσάκος κατά την ομιλία του λίγο μετά την ομόφωνη ένταξη τουστον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO «Χθες, εντελώς απρόσμενα μέσα στην καρδιά του ελληνικού καλοκαιριού, χιόνι σκέπασε τις κορυφές του Ολύμπου , ντύνοντάς τες στα λευκά. Ήταν σαν οι ίδιοι οι Ολύμπιοι Θεοί να επέλεξαν να γιορτάσουν τη σημερινή ιστορική απόφαση.Ίσως, άλλωστε, να γνώριζαν από πάντα ότι αυτή η ημέρα θα ερχόταν. Η σημερινή εγγραφή αποτελεί ένα ιστορικό ορόσημο και μία σημαντική διεθνή αναγνώριση της Εξαιρετικής Οικουμενικής Αξίας ενός από τα πλέον εμβληματικά πολιτιστικά και φυσικά τοπία της ανθρωπότητας», ανέφερε χαρακτηριστικά.Σημειώνεται πως η συμπερίληψη του βουνού στον κατάλογο αποτελεί μία από τις σημαντικότερες διεθνείς διακρίσεις, στον τομέα της προστασίας της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς, καθώς αναγνωρίζει την Εξέχουσα Οικουμενική Αξία του Ολύμπου, τοποθετώντας τον ανάμεσα στα πλέον εμβληματικά μνημεία παγκοσμίως, τα οποία χρήζουν ειδικής προστασίας και μέριμνας, προς όφελος της Ανθρωπότητας.Κύριε Πρόεδρε,Εξοχότατοι,Αξιότιμοι Σύνεδροι,Χθες, εντελώς απρόσμενα μέσα στην καρδιά του ελληνικού καλοκαιριού, χιόνι σκέπασε τις κορυφές του Ολύμπου, ντύνοντάς τες στα λευκά.Ήταν σαν οι ίδιοι οι Ολύμπιοι Θεοί να επέλεξαν να γιορτάσουν τη σημερινή ιστορική απόφαση. Ίσως, άλλωστε, να γνώριζαν από πάντα ότι αυτή η ημέρα θα ερχόταν.Η σημερινή εγγραφή αποτελεί ένα ιστορικό ορόσημο και μία σημαντική διεθνή αναγνώριση της Εξαιρετικής Οικουμενικής Αξίας ενός από τα πλέον εμβληματικά πολιτιστικά και φυσικά τοπία της ανθρωπότητας.Απαθανατισμένος στην αρχαία ελληνική γραμματεία και ιδίως στα ομηρικά έπη, ο Όλυμπος ενέπνευσε, επί χιλιετίες, γενιές ανθρώπων σε διαφορετικούς πολιτισμούς και πολιτιστικές παραδόσεις.Η οικουμενική του σημασία ενισχύεται ακόμη περισσότερο από την εξαιρετική βιοποικιλότητά του, καθιστώντας τον ένα μοναδικό σύμβολο της διαχρονικής σχέσης μεταξύ φύσης, πολιτισμού και ανθρώπινης δημιουργικότητας.Η σημερινή εγγραφή αποτελεί την κορύφωση ετών αφοσιωμένης προσπάθειας, επιστημονικής τεκμηρίωσης, εποικοδομητικού διαλόγου και διεθνούς συνεργασίας.Θα ήθελα να εκφράσω τις ειλικρινείς μας ευχαριστίες προς τα Συμβουλευτικά Όργανα, το ICOMOS και την IUCN, το Κέντρο Παγκόσμιας Κληρονομιάς, καθώς και προς όλα τα Μέλη της Επιτροπής για την πολύτιμη υποστήριξή τους.

Επιθυμώ επίσης να εκφράσω τις ιδιαίτερες ευχαριστίες μας στην Αντιπροσωπεία του Καζακστάν για την παρουσίαση της υποψηφιότητάς μας.



Τέλος, θέλω να αναφερθώ ιδιαίτερα στην αφοσίωση και τον επαγγελματισμό όλων των εμπειρογνωμόνων, των οποίων οι άοκνες προσπάθειες κατέστησαν δυνατή τη σημερινή αυτή επιτυχία.



Για την Ελλάδα, η σημερινή ομόφωνη εγγραφή αποτελεί ταυτόχρονα ύψιστη τιμή και βαρύνουσα ευθύνη.



Επαναβεβαιώνουμε την αταλάντευτη δέσμευσή μας για την προστασία και διαφύλαξη του Ολύμπου προς όφελος των σημερινών και των μελλοντικών γενεών.



Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω απευθύνοντας σε όλους σας μια θερμή πρόσκληση να επισκεφθείτε τον Όλυμπο και να βιώσετε από κοντά τη μοναδική ομορφιά και το διαχρονικό του πνεύμα.



Αλλά, σας παρακαλώ, όχι όλοι την ίδια ημέρα, ώστε να μη διαταράξουμε τη γαλήνη των Ολύμπιων Θεών.



Άλλωστε, όπως μας διδάσκει η ελληνική μυθολογία, είναι πάντοτε σοφό να διατηρούμε καλές σχέσεις μαζί τους.



Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.