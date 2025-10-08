Στέλεχος της ΕΥΠ αποκαλύπτει τα είδη των χάκερ και τους στόχους τους: «Είναι ένα συνεχές κυνηγητό» - Δείτε το 4ο επεισόδιο της Μέδουσας
Στέλεχος της ΕΥΠ αποκαλύπτει τα είδη των χάκερ και τους στόχους τους: «Είναι ένα συνεχές κυνηγητό» - Δείτε το 4ο επεισόδιο της Μέδουσας

Μαρίνος Αλειφέρης και Γιάννης Χαραμίδης επιχειρούν να αποκωδικοποιήσουν την κυβερνοασφάλεια και να δώσουν διάσταση σε ένα κόσμο αόρατο, μέσα από συνεντεύξεις ειδικών και αναλύσεις

Γιάννης Χαραμίδης
Μαρίνος Αλειφέρης
Η ολοένα μεγαλύτερη εξάρτησή μας από την τεχνολογία φέρνει στο προσκήνιο νέες, κρίσιμες και, κυρίως, αόρατες απειλές.

Χάκερ με εξειδικευμένες γνώσεις εκμεταλλεύονται κάθε τρωτό σημείο για να αποκτήσουν πρόσβαση σε δεδομένα και υποδομές — με τις επιπτώσεις να αγγίζουν τους πάντες: άτομα, υποδομές και χώρες.

Στο νέο επεισόδιο της «Μέδουσας», στέλεχος της ΕΥΠ μιλά υπό καθεστώς πλήρους ανωνυμίας, αποκαλύπτοντας πώς δρουν τα κυκλώματα, υπογραμμίζοντας ότι η πρώτη γραμμή αποτροπής ξεκινά από εμάς τους ίδιους ενώ κάνει λόγο για ένα διαρκές κυνηγητό.

Ο ίδιος μιλά για τρία είδη χάκερ ενώ αναλύει ότι το πιο επικίνδυνο είναι το τρίτο μιας και οι χάκερ είναι «αόρατοι μέσα στα συστήματα για να επιτύχουν τους στόχους του που συνήθως εντάσσονται στα πλαίσια της κυβερνοκατασκοπείας»

Ο Μιχάλης Μπλέτσας, Διοικητής της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, σκιαγραφεί τη σημερινή κατάσταση στη χώρα μας: «Έχουμε δρόμο μπροστά μας, ενώ πολλές δημόσιες υπηρεσίες παραμένουν "στην εποχή του χαρτιού"» σημειώνει.

Ο Παναγιώτης Πιέρρος (Cyber Security Consultant, Managing Director TicTac) αποκαλύπτει την κλίμακα του κινδύνου: ransomware επιθέσεις σχεδόν καθημερινά και λύτρα που φτάνουν έως και τα 10 εκατ. δολάρια.

Ο Σπύρος Παπαγεωργίου (Αρχιπλοίαρχος ε.α., πρώην Διευθυντής Κυβερνοάμυνας ΓΕΕΘΑ, συνεργάτης KPMG) εξηγεί γιατί το διαδίκτυο αναγνωρίζεται διεθνώς ως πέμπτο πεδίο μάχης (μαζί με αέρα, στεριά, θάλασσα, διάστημα) — με ιδιαίτερο βάρος στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο.

Η Κατερίνα Παπασμινασιάν (Εγκληματολογική Ψυχολόγος, CyberX.gr) φωτίζει την ψυχολογία των χάκερ και των θυμάτων τους: κίνητρα, ευαλωτότητες, κύκλοι χειραγώγησης.

