Μητσοτάκης για εθνική πόλο ανδρών: Ο Θοδωρής Βλάχος και οι παίκτες του έδειξαν τι σημαίνει πάθος, επιμονή και νοοτροπία νικητή

Η ανάρτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη

H εθνική ομάδα έφθασε επιτέλους στην κατάκτηση ενός χρυσού μεταλλίου καθώς νίκησε την Ουγγαρία 15-14 στον τελικό του World Cup στο Σίδνεϊ. Ο πρωθυπουργόςσυνεχάρη τους «γαλανόλευκους» μαχητές για τη μεγάλη τους επιτυχία στην Αυστραλία.«Ο Θοδωρής Βλάχος και οι παίκτες του έδειξαν τι σημαίνει πάθος, επιμονή και νοοτροπία νικητή. Πολλά συγχαρητήρια! Πάντα άξιοι!» έγραψε ο πρωθυπουργός στην ανάρτησή του.Η Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών έγραψε χρυσή ιστορία στην Αυστραλία, κατακτώντας το πρώτο της World Cup σε ένα σπορ που πάντα μας χαρίζει δυνατές συγκινήσεις και διεθνείς διακρίσεις. Ο Θοδωρής Βλάχος και οι παίκτες του έδειξαν τι σημαίνει πάθος, επιμονή και νοοτροπία νικητή. Πολλά συγχαρητήρια! Πάντα άξιοι!