Μητσοτάκης για εθνική πόλο ανδρών: Ο Θοδωρής Βλάχος και οι παίκτες του έδειξαν τι σημαίνει πάθος, επιμονή και νοοτροπία νικητή
Μητσοτάκης για εθνική πόλο ανδρών: Ο Θοδωρής Βλάχος και οι παίκτες του έδειξαν τι σημαίνει πάθος, επιμονή και νοοτροπία νικητή
Η ανάρτηση του πρωθυπουργού για την μεγάλη επιτυχία της «γαλανόλευκης» στην Αυστραλία
H εθνική ομάδα έφθασε επιτέλους στην κατάκτηση ενός χρυσού μεταλλίου καθώς νίκησε την Ουγγαρία 15-14 στον τελικό του World Cup στο Σίδνεϊ. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρη τους «γαλανόλευκους» μαχητές για τη μεγάλη τους επιτυχία στην Αυστραλία.
«Ο Θοδωρής Βλάχος και οι παίκτες του έδειξαν τι σημαίνει πάθος, επιμονή και νοοτροπία νικητή. Πολλά συγχαρητήρια! Πάντα άξιοι!» έγραψε ο πρωθυπουργός στην ανάρτησή του.
Η Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών έγραψε χρυσή ιστορία στην Αυστραλία, κατακτώντας το πρώτο της World Cup σε ένα σπορ που πάντα μας χαρίζει δυνατές συγκινήσεις και διεθνείς διακρίσεις. Ο Θοδωρής Βλάχος και οι παίκτες του έδειξαν τι σημαίνει πάθος, επιμονή και νοοτροπία νικητή. Πολλά συγχαρητήρια! Πάντα άξιοι!
«Ο Θοδωρής Βλάχος και οι παίκτες του έδειξαν τι σημαίνει πάθος, επιμονή και νοοτροπία νικητή. Πολλά συγχαρητήρια! Πάντα άξιοι!» έγραψε ο πρωθυπουργός στην ανάρτησή του.
Η ανάρτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου ΜητσοτάκηΔείτε την ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη:
Η Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών έγραψε χρυσή ιστορία στην Αυστραλία, κατακτώντας το πρώτο της World Cup σε ένα σπορ που πάντα μας χαρίζει δυνατές συγκινήσεις και διεθνείς διακρίσεις. Ο Θοδωρής Βλάχος και οι παίκτες του έδειξαν τι σημαίνει πάθος, επιμονή και νοοτροπία νικητή. Πολλά συγχαρητήρια! Πάντα άξιοι!
Η Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών έγραψε χρυσή ιστορία στην Αυστραλία, κατακτώντας το πρώτο της World Cup σε ένα σπορ που πάντα μας χαρίζει δυνατές συγκινήσεις και διεθνείς διακρίσεις. Ο Θοδωρής Βλάχος και οι παίκτες του έδειξαν τι σημαίνει πάθος, επιμονή και νοοτροπία νικητή. Πολλά…— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) July 26, 2026
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