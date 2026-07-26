Μητσοτάκης για την ένταξη του Ολύμπου στην UNESCO: Εθνική επιτυχία πρώτου μεγέθους

«Από σήμερα ο μυθικός Όλυμπος γίνεται βουνό ολόκληρης της ανθρωπότητας που θα πρέπει να προστατεύεται για πάντα», αναφέρει ο πρωθυπουργός σε ανάρτησή του - Η εξέλιξη, σημειώνει, αποτελεί ευκαιρία ανάπτυξης για την ευρύτερη περιοχή