Μητσοτάκης για την ένταξη του Ολύμπου στην UNESCO: Εθνική επιτυχία πρώτου μεγέθους
Μητσοτάκης για την ένταξη του Ολύμπου στην UNESCO: Εθνική επιτυχία πρώτου μεγέθους
«Από σήμερα ο μυθικός Όλυμπος γίνεται βουνό ολόκληρης της ανθρωπότητας που θα πρέπει να προστατεύεται για πάντα», αναφέρει ο πρωθυπουργός σε ανάρτησή του - Η εξέλιξη, σημειώνει, αποτελεί ευκαιρία ανάπτυξης για την ευρύτερη περιοχή
«Εθνική επιτυχία πρώτου μεγέθους» χαρακτήρισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την ένταξη του Ολύμπου στον Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.
«Από σήμερα ο μυθικός Όλυμπος γίνεται βουνό ολόκληρης της ανθρωπότητας που θα πρέπει να προστατεύεται για πάντα», τόνισε ο πρωθυπουργός, σχολιάζοντας σε ανάρτησή του την ομόφωνη απόφαση της UNESCO.
Η αναγνώριση αυτή, πρόσθεσε, «φέρνει και πάλι την Ελλάδα στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος», ενώ παράλληλα «αποδεικνύει τη θέληση της χώρας να διατηρήσει ακμαία τη φυσική και πολιτιστική της παράδοση».
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ακόμη ότι η ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο της UNESCO αποτελεί ευκαιρία ανάπτυξης για την ευρύτερη περιοχή, ενώ συνεχάρη τα υπουργεία Πολιτισμού και Περιβάλλοντος «που εργάστηκαν αθόρυβα και πέτυχαν αυτή τη διάκριση. Μια διάκριση που έρχεται ύστερα από τις ανάλογες επιτυχίες για τα Ζαγόρια και τα Μινωικά Ανάκτορα της Κρήτης».
Από σήμερα ο μυθικός Όλυμπος γίνεται βουνό ολόκληρης της ανθρωπότητας που θα πρέπει να προστατεύεται για πάντα! Η ομόφωνη απόφαση της UNESCO να εγγραφεί στον κατάλογο των μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς είναι μια εθνική επιτυχία πρώτου μεγέθους. Όχι μόνο γιατί φέρνει και πάλι την Ελλάδα στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος, παράλληλα μάλιστα με τη διεθνή συζήτηση γύρω από τα ομηρικά έπη. Αλλά και γιατί αποδεικνύει τη θέληση της χώρας να διατηρήσει ακμαία τη φυσική και πολιτιστική της παράδοση. Ενώ, ταυτόχρονα, γίνεται ευκαιρία ανάπτυξης για ολόκληρη την περιοχή γύρω από αυτόν τον μοναδικό βιότοπο. Αξίζουν συγχαρητήρια στα υπουργεία Πολιτισμού και Περιβάλλοντος που εργάστηκαν αθόρυβα και πέτυχαν αυτή τη διάκριση. Μια διάκριση που έρχεται ύστερα από τις ανάλογες επιτυχίες για τα Ζαγόρια και τα Μινωικά Ανάκτορα της Κρήτης.
«Από σήμερα ο μυθικός Όλυμπος γίνεται βουνό ολόκληρης της ανθρωπότητας που θα πρέπει να προστατεύεται για πάντα», τόνισε ο πρωθυπουργός, σχολιάζοντας σε ανάρτησή του την ομόφωνη απόφαση της UNESCO.
Η αναγνώριση αυτή, πρόσθεσε, «φέρνει και πάλι την Ελλάδα στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος», ενώ παράλληλα «αποδεικνύει τη θέληση της χώρας να διατηρήσει ακμαία τη φυσική και πολιτιστική της παράδοση».
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ακόμη ότι η ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο της UNESCO αποτελεί ευκαιρία ανάπτυξης για την ευρύτερη περιοχή, ενώ συνεχάρη τα υπουργεία Πολιτισμού και Περιβάλλοντος «που εργάστηκαν αθόρυβα και πέτυχαν αυτή τη διάκριση. Μια διάκριση που έρχεται ύστερα από τις ανάλογες επιτυχίες για τα Ζαγόρια και τα Μινωικά Ανάκτορα της Κρήτης».
Αναλυτικά η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη:
Από σήμερα ο μυθικός Όλυμπος γίνεται βουνό ολόκληρης της ανθρωπότητας που θα πρέπει να προστατεύεται για πάντα! Η ομόφωνη απόφαση της UNESCO να εγγραφεί στον κατάλογο των μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς είναι μια εθνική επιτυχία πρώτου μεγέθους. Όχι μόνο γιατί φέρνει και πάλι την Ελλάδα στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος, παράλληλα μάλιστα με τη διεθνή συζήτηση γύρω από τα ομηρικά έπη. Αλλά και γιατί αποδεικνύει τη θέληση της χώρας να διατηρήσει ακμαία τη φυσική και πολιτιστική της παράδοση. Ενώ, ταυτόχρονα, γίνεται ευκαιρία ανάπτυξης για ολόκληρη την περιοχή γύρω από αυτόν τον μοναδικό βιότοπο. Αξίζουν συγχαρητήρια στα υπουργεία Πολιτισμού και Περιβάλλοντος που εργάστηκαν αθόρυβα και πέτυχαν αυτή τη διάκριση. Μια διάκριση που έρχεται ύστερα από τις ανάλογες επιτυχίες για τα Ζαγόρια και τα Μινωικά Ανάκτορα της Κρήτης.
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