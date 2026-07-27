Μαρινάκης για «σπιτάκια ανακύκλωσης»: Καμία δαπάνη χωρίς εγκεκριμένο σχέδιο - Δεν απάντησε για το ποιος θα κάνει την ανακύκλωση σε Αττική, Πελοπόννησο, Κρήτη

Για σαφές θεσμικό πλαίσιο για κάθε δαπάνη σε εξοπλισμό ανακύκλωσης και 13 εγκεκριμένα ολιστικά σχέδια, ένα για κάθε Περιφέρεια της χώρας, μίλησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών για τα δημοσιεύματα σχετικά με τα λεγόμενα «σπιτάκια ανακύκλωσης». Παράλληλα, δεν έδωσε απάντηση σχετικά με το ποιος θα αναλάβει το έργο της ανακύκλωσης μετά τη σύγκρουση του ΕΣΔΝΑ με την Texan, που έχει αναλάβει τη λειτουργία της σε Αττική, Πελοπόννησο και Κρήτη.Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ρωτήθηκε ως εξής: «Αυτές τις μέρες διαβάζουμε αρκετά δημοσιεύματα για τα σπιτάκια ανακύκλωσης και γίνεται λόγος για νέο πάρτι εκατομμυρίων. Επειδή το ‘19 ο πρωθυπουργός είχε παρευρεθεί σε εγκαίνια παραγωγής τέτοιας μονάδας μηχανημάτων, είχε πει για τετραπλό όφελος στους πολίτες. Όμως η ανακύκλωση σήμερα, παραμένει σε πάρα πολύ χαμηλό ποσοστό και πολύ μακριά από τον στόχο που έχει τεθεί. Τι έχει πάει τόσο λάθος;».Παράλληλα πρόσθεσε ότι έχει «βαρεθεί» να δέχεται ερωτήσεις για φήμες και δημοσιεύματα, ιδίως όταν συνδέονται με δικαστικές υποθέσεις. «Εμείς απαντάμε θεσμικά», είπε.Ο κ. Μαρινάκης υπενθύμισε ότι, όπως είχε απαντήσει και σε προηγούμενη ενημέρωση, για το συγκεκριμένο ζήτημα το αρμόδιο υπουργείο έχει δώσει ήδη τρεις απαντήσεις σε ερωτήσεις στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου.Αναφερόμενος ευρύτερα στην ανακύκλωση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι από τον Σεπτέμβριο του 2024 έχουν τεθεί από την κυβέρνηση σαφείς κανόνες για το πώς εντάσσεται κάθε επένδυση στον τομέα αυτό. Όπως είπε, κάθε επένδυση στην ανακύκλωση πρέπει πλέον να εντάσσεται σε ένα ολιστικό σχέδιο για κάθε Περιφέρεια, εγκεκριμένο από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο εξυπηρετεί τους στόχους του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων και τεκμηριωμένα συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων ανακύκλωσης της χώρας.Σύμφωνα με τον κ. Μαρινάκη, σήμερα υπάρχουν για πρώτη φορά 13 εγκεκριμένα ολιστικά σχέδια από το ΥΠΕΝ, ένα για κάθε Περιφέρεια, τα οποία καλύπτουν το σύνολο της χώρας ως προς τη χωριστή συλλογή αποβλήτων. Τα σχέδια αυτά περιγράφουν τον αναγκαίο εξοπλισμό για χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων, ανακυκλώσιμων υλικών, πράσινων και ογκωδών αποβλήτων.Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξήγησε ότι κάθε τμήμα του εξοπλισμού περιλαμβάνει επενδυτικό και λειτουργικό κόστος, ενώ ποσοτικοποιείται και η συνεισφορά του εξοπλισμού ανά ρεύμα συλλεγόμενων αποβλήτων. «Στο εξής κάθε δαπάνη σε εξοπλισμό ανακύκλωσης που θα προμηθεύονται ΦΟΣΔΑ και δήμοι και θα χρηματοδοτείται από πόρους του ΕΣΠΑ, εθνικούς πόρους ή τέλος ταφής, θα πρέπει να εμπεριέχεται στο σχέδιο χωριστής συλλογής του οικείου ΦΟΣΔΑ», ανέφερε ο κ. Μαρινάκης.Παράλληλα, σημείωσε ότι η χρηματοδότηση για την απόκτηση του συγκεκριμένου εξοπλισμού είναι εξασφαλισμένη από πόρους του ΕΣΠΑ και του τέλους ταφής.Σε ό,τι αφορά ειδικά την προμήθεια μηχανημάτων από το νέο σύστημα ανακύκλωσης για την επιστροφή του εγγυοδοτικού αντιτίμου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διευκρίνισε ότι αυτή αποτελεί ευθύνη του νέου φορέα DRS Ελλάς. Αντίστοιχα, για την παύση υποστήριξης λειτουργίας εξοπλισμού ανακύκλωσης από έναν οικονομικό φορέα προς τον ΕΣΔΝΑ, ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση δεν έχει καμία ανάμειξη, καθώς πρόκειται για ζήτημα λειτουργίας και ευθύνης του ΕΣΔΝΑ.