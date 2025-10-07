Μέδουσα, Επεισόδιο 4: Κυβερνοασφάλεια, η αόρατη απειλή που αγγίζει όλους
ΕΛΛΑΔΑ
Μέδουσα Medusa

Μέδουσα, Επεισόδιο 4: Κυβερνοασφάλεια, η αόρατη απειλή που αγγίζει όλους

Μαρίνος Αλειφέρης και Γιάννης Χαραμίδης επιχειρούν να δώσουν διάσταση σε ένα κόσμο αόρατο μέσα από συνεντεύξεις ειδικών και αναλύσεις τόσο στις εγχώριες όσο και στις παγκόσμιες προκλήσεις

Μέδουσα, Επεισόδιο 4: Κυβερνοασφάλεια, η αόρατη απειλή που αγγίζει όλους
Η ολοένα μεγαλύτερη εξάρτησή μας από την τεχνολογία φέρνει στο προσκήνιο νέες, κρίσιμες απειλές. Χάκερ με εξειδικευμένες γνώσεις εκμεταλλεύονται τρωτά σημεία για να αποκτήσουν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε δεδομένα και υποδομές — με επιπτώσεις που χτυπούν άτομα, οργανισμούς και κράτη.

Στο νέο επεισόδιο της «Μέδουσας», στέλεχος της ΕΥΠ μιλά υπό καθεστώς πλήρους ανωνυμίας, αποκαλύπτοντας πώς δρουν τα κυκλώματα και υπογραμμίζοντας ότι η πρώτη γραμμή αποτροπής ξεκινά από εμάς: εγρήγορση, πειθαρχία, προσοχή σε κάθε κλικ.
Μαρίνος Αλειφέρης και Γιάννης Χαραμίδης επιχειρούν να δώσουν διάσταση σε ένα κόσμο αόρατο μέσα από συνεντεύξεις ειδικών και αναλύσεις τόσο στις εγχώριες όσο και στις παγκόσμιες προκλήσεις.

Μείνετε συντονισμένοι για την προβολή του νέου επεισοδίου, αύριο, στο protothema.gr: 

CYBER THREAT teaser

Thema Insights

Πώς το Πανεπιστήμιο Keele αλλάζει τα δεδομένα στην ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα

Πώς το Πανεπιστήμιο Keele αλλάζει τα δεδομένα στην ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα

Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς

Start Υour Business: Ώθηση στις νέες ΜμΕ με 6 μήνες δωρεάν Internet και ψηφιακά εργαλεία από την COSMOTE TELEKOM

Μια ολοκληρωμένη πρωτοβουλία που παρέχει στις νεοσύστατες μικρομεσαίες επιχειρήσεις τεχνολογική υποστήριξη, εργαλεία παραγωγικότητας και ψηφιακές δυνατότητες για να αναπτυχθούν γρήγορα και με ασφάλεια στην αγορά.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης