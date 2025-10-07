Μέδουσα, Επεισόδιο 4: Κυβερνοασφάλεια, η αόρατη απειλή που αγγίζει όλους

Η ολοένα μεγαλύτερη εξάρτησή μας από την τεχνολογία φέρνει στο προσκήνιο νέες, κρίσιμες απειλές. Χάκερ με εξειδικευμένες γνώσεις εκμεταλλεύονται τρωτά σημεία για να αποκτήσουν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε δεδομένα και υποδομές — με επιπτώσεις που χτυπούν άτομα, οργανισμούς και κράτη.Στο νέο επεισόδιο τηςστέλεχος της ΕΥΠ μιλά υπό καθεστώς πλήρους ανωνυμίας, αποκαλύπτοντας πώς δρουν τα κυκλώματα και υπογραμμίζοντας ότι η πρώτη γραμμή αποτροπής ξεκινά από εμάς: εγρήγορση, πειθαρχία, προσοχή σε κάθε κλικ.επιχειρούν να δώσουν διάσταση σε ένα κόσμο αόρατο μέσα από συνεντεύξεις ειδικών και αναλύσεις τόσο στις εγχώριες όσο και στις παγκόσμιες προκλήσεις.