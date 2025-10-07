Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς
Μέδουσα, Επεισόδιο 4: Κυβερνοασφάλεια, η αόρατη απειλή που αγγίζει όλους
Μέδουσα, Επεισόδιο 4: Κυβερνοασφάλεια, η αόρατη απειλή που αγγίζει όλους
Μαρίνος Αλειφέρης και Γιάννης Χαραμίδης επιχειρούν να δώσουν διάσταση σε ένα κόσμο αόρατο μέσα από συνεντεύξεις ειδικών και αναλύσεις τόσο στις εγχώριες όσο και στις παγκόσμιες προκλήσεις
Η ολοένα μεγαλύτερη εξάρτησή μας από την τεχνολογία φέρνει στο προσκήνιο νέες, κρίσιμες απειλές. Χάκερ με εξειδικευμένες γνώσεις εκμεταλλεύονται τρωτά σημεία για να αποκτήσουν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε δεδομένα και υποδομές — με επιπτώσεις που χτυπούν άτομα, οργανισμούς και κράτη.
Στο νέο επεισόδιο της «Μέδουσας», στέλεχος της ΕΥΠ μιλά υπό καθεστώς πλήρους ανωνυμίας, αποκαλύπτοντας πώς δρουν τα κυκλώματα και υπογραμμίζοντας ότι η πρώτη γραμμή αποτροπής ξεκινά από εμάς: εγρήγορση, πειθαρχία, προσοχή σε κάθε κλικ.
Μαρίνος Αλειφέρης και Γιάννης Χαραμίδης επιχειρούν να δώσουν διάσταση σε ένα κόσμο αόρατο μέσα από συνεντεύξεις ειδικών και αναλύσεις τόσο στις εγχώριες όσο και στις παγκόσμιες προκλήσεις.
Μείνετε συντονισμένοι για την προβολή του νέου επεισοδίου, αύριο, στο protothema.gr:
Στο νέο επεισόδιο της «Μέδουσας», στέλεχος της ΕΥΠ μιλά υπό καθεστώς πλήρους ανωνυμίας, αποκαλύπτοντας πώς δρουν τα κυκλώματα και υπογραμμίζοντας ότι η πρώτη γραμμή αποτροπής ξεκινά από εμάς: εγρήγορση, πειθαρχία, προσοχή σε κάθε κλικ.
Μαρίνος Αλειφέρης και Γιάννης Χαραμίδης επιχειρούν να δώσουν διάσταση σε ένα κόσμο αόρατο μέσα από συνεντεύξεις ειδικών και αναλύσεις τόσο στις εγχώριες όσο και στις παγκόσμιες προκλήσεις.
Μείνετε συντονισμένοι για την προβολή του νέου επεισοδίου, αύριο, στο protothema.gr:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα