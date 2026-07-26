Ο Παναγιώτης Δουδωνής τραγούδησε σε ταβέρνα την «Παράξενη κοπέλα», δείτε βίντεο
Ο Παναγιώτης Δουδωνής τραγούδησε σε ταβέρνα την «Παράξενη κοπέλα», δείτε βίντεο
Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους ένα βίντεο από βραδινή του έξοδο, στο οποίο τραγουδά Μανώλη Χιώτη
Ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Δουδωνής, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους ένα διαφορετικό στιγμιότυπο από την προσωπική του ζωή.
Μέσα από βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, ο κ. Δουδωνής εμφανίζεται να διασκεδάζει σε ταβέρνα με ζωντανή μουσική, ερμηνεύοντας την «Παράξενη Κοπέλα» του σπουδαίου Μανώλη Χιώτη.
Η ανάρτηση δεν άργησε να τραβήξει το ενδιαφέρον των χρηστών της πλατφόρμας, συγκεντρώνοντας εκατοντάδες αντιδράσεις και δεκάδες σχόλια.
Μέσα από βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, ο κ. Δουδωνής εμφανίζεται να διασκεδάζει σε ταβέρνα με ζωντανή μουσική, ερμηνεύοντας την «Παράξενη Κοπέλα» του σπουδαίου Μανώλη Χιώτη.
Η ανάρτηση δεν άργησε να τραβήξει το ενδιαφέρον των χρηστών της πλατφόρμας, συγκεντρώνοντας εκατοντάδες αντιδράσεις και δεκάδες σχόλια.
Δείτε το σχετικό βίντεο:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα