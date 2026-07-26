Ο Παναγιώτης Δουδωνής τραγούδησε σε ταβέρνα την «Παράξενη κοπέλα», δείτε βίντεο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Παναγιώτης Δουδωνής Τραγούδι ΠΑΣΟΚ

Ο Παναγιώτης Δουδωνής τραγούδησε σε ταβέρνα την «Παράξενη κοπέλα», δείτε βίντεο

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους ένα βίντεο από βραδινή του έξοδο, στο οποίο τραγουδά Μανώλη Χιώτη

Ο Παναγιώτης Δουδωνής τραγούδησε σε ταβέρνα την «Παράξενη κοπέλα», δείτε βίντεο
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Ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Δουδωνής, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους ένα διαφορετικό στιγμιότυπο από την προσωπική του ζωή.

Μέσα από βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, ο κ. Δουδωνής εμφανίζεται να διασκεδάζει σε ταβέρνα με ζωντανή μουσική, ερμηνεύοντας την  «Παράξενη Κοπέλα» του σπουδαίου Μανώλη Χιώτη.

Η ανάρτηση δεν άργησε να τραβήξει το ενδιαφέρον των χρηστών της πλατφόρμας, συγκεντρώνοντας εκατοντάδες αντιδράσεις και δεκάδες σχόλια.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

4 ΣΧΟΛΙΑ
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