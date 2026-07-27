Δήμητρα Ματσούκα: Θεατρική επιστροφή με κωμωδία των Ρέππα - Παπαθανασίου

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Σε μια ερωτική φάρσα στήνεται στα παρασκήνια ενός θιάσου του μουσικού θεάτρου, στη θεατρική μεταφορά της κινηματογραφικής επιτυχίας του Mel Brooks, «», που θα ανέβει τον Οκτώβριο στοαπό τον Οκτώβριο, σε απόδοση και σκηνοθεσία τωνκαι, θα πρωταγωνιστήσει ηΠολωνία 1941. Γερμανική Κατοχή. Μια διάσημη ηθοποιός απατά τον άντρα της με έναν πολύ νεότερο της αντιστασιακό.Ο αταίριαστος έρωτας της ώριμης πρωταγωνίστριας και του νεαρού αντιστασιακού είναι ένα από τα κλασσικά θέματα της ροζ φάρσας. Μόνο που το ροζ αρχίζει να σκουραίνει επικίνδυνα όταν στα γρανάζια της φάρσας πιάνονται ένας Γερμανός στρατηγός μαζί με την αυστηρή γραμματέα του (Άννα Κουρή) και τον ηλίθιο υπασπιστή του, μια διπλή κατάσκοποςκαι ο μακιγιέρ της πρωταγωνίστριας. Το ετερόκλητο αυτό πλήθος μπλέκεται σε ένα τυφώνα από συμπτώσεις, ανατροπές και μεταμφιέσεις, όπου συγχέονται οι ρόλοι και χάνονται τα όρια ανάμεσα στα στρατόπεδα των Πολωνών αντιστασιακών και των κατακτητών τους.Μουσικά νούμερα και αγωνιώδεις καταδιώξεις, λαμπερές τουαλέτες και οπλοπολυβόλα, θεατρίνοι και Ες – Ες γίνονται ένα κουβάρι για να νικήσει στο τέλος η ομάδα των θεατρίνων.Γιατί το θέατρο, και ειδικά το ελαφρύ θέατρο , είναι μια μεγάλη κατάφαση στη ζωή. Όταν η Ιστορία στήνει μια τόσο φρικαλέα φάρσα όσο ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος το θέατρο απαντά με το βροντερό γέλιο της φαρσοκωμωδίας. Εδώ βέβαια κάποιος μπορεί να ρωτήσει «μπορεί το γέλιο να νικήσει τα τανκς;»Ο Μελ Μπρουκς με το έργο του «Να ζει κανείς ή να μη ζει» απαντά: Ναι.Στην παράσταση θα παίζουν επίσης οι Μιχάλης Ρέππας, Παντελής Καναράκης, Αλίνα Κωτσοβούλου, Θάνος Μπίρκος, Κωνσταντίνος Γιάννης, Γιώργος Δεπάστας και η Άννα Κουρή