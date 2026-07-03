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Θύμα Ρώσων φαρσέρ ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του πρωθυπουργού, Θάνος Ντόκος
Θύμα Ρώσων φαρσέρ ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του πρωθυπουργού, Θάνος Ντόκος
Πίστεψε ότι συνομιλούσε με συνεργάτη του Ζελένσκι και μίλησε για το περιστατικό με το ουκρανικό drone ανοιχτά της Λευκάδας, την ΕΥΠ και τις επιπτώσεις ενός νέου συμβάντος στα ελληνικά ύδατα
Θύμα δύο γνωστών Ρώσων φαρσέρ έπεσε ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του πρωθυπουργού Θάνος Ντόκος, νομίζοντας ότι συνομιλεί με τον σύμβουλο εθνικής ασφαλείας του Βολοντιμίρ Ζελένσκι, Ρουστέμ Ουσμέροφ. Σε αυτή τη συνομιλία γίνεται εκτενής αναφορά στο περιστατικό με το ουκρανικό drone ανοιχτά της Λευκάδας, ενώ ο κ. Ντόκος αναφέρει χαρακτηριστικά ότι θα γίνουν εκλογές στην Ελλάδα τους επόμενους μήνες.
Πιο συγκεκριμένα, οι γνωστοί Ρώσοι φαρσέρ Vovan & Lexus προσποιήθηκαν Ουκρανούς αξιωματούχους και δημοσίσευσαν σε βίντεο την τηλεδιάσκεψη που είχαν με τον κ. Ντόκο. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, οι δύο φαρσέρ εμφανίζονται να προειδοποιούν για το ενδεχόμενο επανάληψης περιστατικού με drone κοντά σε ελληνικά νησιά, υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν διαφωνίες μεταξύ του γραφείου του Ουκρανού προέδρου και του υπουργείου Άμυνας της χώρας σχετικά με στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον ρωσικών στόχων. Απαντώντας, ο Θάνος Ντόκος τονίζει ότι η διατήρηση ανοικτών διαύλων επικοινωνίας είναι απαραίτητη, σημειώνοντας πως εκείνη την περίοδο ο διοικητής της ελληνικής υπηρεσίας πληροφοριών βρισκόταν στο Κίεβο για επαφές με Ουκρανούς αξιωματούχους.
Ο σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του πρωθυπουργού εμφανίζεται να εκφράζει έντονη ανησυχία για τις συνέπειες που θα είχε ένα νέο περιστατικό σε ελληνικά ύδατα, ιδιαίτερα κατά τη θερινή τουριστική περίοδο. «Είναι περίοδος τουρισμού, υπάρχει αυξημένη ναυτιλιακή κίνηση. Κατανοούμε τις ανάγκες του πολέμου, αλλά δεν θέλουμε ο πόλεμος να μεταφερθεί στην επικράτεια ή στα χωρικά μας ύδατα», αναφέρει χαρακτηριστικά.
Σε άλλο σημείο της συνομιλίας, ο κ. Ντόκος αναφέρεται στις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις, δηλώνοντας ότι η Ελλάδα πηγαίνει σε εκλογές μέσα στους επόμενους μήνες και ότι ένα τέτοιο περιστατικό θα δημιουργούσε «πολύ σημαντικά προβλήματα» για την ελληνική κυβέρνηση. «Παρακαλώ να προειδοποιήσετε όσους σχεδιάζουν μια τέτοια ενέργεια. Πρόκειται για ιδιαίτερα πολυσύχναστα ύδατα και οποιοδήποτε περιστατικό που θα επηρέαζε την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και τον τουρισμό θα προκαλούσε σοβαρά προβλήματα στις διμερείς μας σχέσεις», φέρεται να λέει.
Ο ίδιος εμφανίζεται επίσης να δηλώνει ότι η ουκρανική ηγεσία θα πρέπει να εξετάσει εάν η βύθιση ενός ρωσικού πλοίου αξίζει το ενδεχόμενο να χαθεί η στήριξη της Ελλάδας. «Πρέπει να αποφασίσει αν αξίζει να χάσει την υποστήριξη της Ελλάδας για να καταστρέψει ένα ρωσικό πλοίο. Είναι τόσο απλό», αναφέρει, εκφράζοντας παράλληλα ανησυχία για τις πληροφορίες περί διαφωνιών μεταξύ του προεδρικού γραφείου και του υπουργείου Άμυνας της Ουκρανίας Προσθέτει ακόμη ότι μια σοβαρή κρίση μεταξύ Ελλάδας και Ουκρανίας θα μπορούσε να προκαλέσει ρήγμα στη συνοχή του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπογραμμίζοντας ότι το Κίεβο χρειάζεται τη στήριξη όλων των συμμάχων του.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Ντόκος θα εμφανιστεί το βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ για να δώσει τις δικές του απαντήσεις.
Ήδη πάντως καταγράφονται οι πρώτες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. «Δεν είναι μόνο στα όρια της φαρσοκωμωδίας ότι ο Γενικός Γραμματέας Εθνικης Ασφαλειας της Ελλάδας πεφτει θυμα φαρσέρ (μαζί με άλλους πολιτικούς στο εξωτερικό). Ούτε ότι αποκαλύπτει ότι «θα έχουμε εκλογές σε λίγο καιρό». Το πλέον σοβαρο ειναι οτι αποκαλύπτει αβίαστα τις κινήσεις και τις επισκέψεις του επικεφαλής της ΕΥΠ σε άλλες χώρες. Δεν ειναι δυνατόν η χώρα να εκτίθεται διεθνώς για άλλη μία φορά», τονίζει σε ανάρτηση του στο Χ ο τομεάρχης Άμυνας του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης.
Πιο συγκεκριμένα, οι γνωστοί Ρώσοι φαρσέρ Vovan & Lexus προσποιήθηκαν Ουκρανούς αξιωματούχους και δημοσίσευσαν σε βίντεο την τηλεδιάσκεψη που είχαν με τον κ. Ντόκο. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, οι δύο φαρσέρ εμφανίζονται να προειδοποιούν για το ενδεχόμενο επανάληψης περιστατικού με drone κοντά σε ελληνικά νησιά, υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν διαφωνίες μεταξύ του γραφείου του Ουκρανού προέδρου και του υπουργείου Άμυνας της χώρας σχετικά με στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον ρωσικών στόχων. Απαντώντας, ο Θάνος Ντόκος τονίζει ότι η διατήρηση ανοικτών διαύλων επικοινωνίας είναι απαραίτητη, σημειώνοντας πως εκείνη την περίοδο ο διοικητής της ελληνικής υπηρεσίας πληροφοριών βρισκόταν στο Κίεβο για επαφές με Ουκρανούς αξιωματούχους.
Ο σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του πρωθυπουργού εμφανίζεται να εκφράζει έντονη ανησυχία για τις συνέπειες που θα είχε ένα νέο περιστατικό σε ελληνικά ύδατα, ιδιαίτερα κατά τη θερινή τουριστική περίοδο. «Είναι περίοδος τουρισμού, υπάρχει αυξημένη ναυτιλιακή κίνηση. Κατανοούμε τις ανάγκες του πολέμου, αλλά δεν θέλουμε ο πόλεμος να μεταφερθεί στην επικράτεια ή στα χωρικά μας ύδατα», αναφέρει χαρακτηριστικά.
Σε άλλο σημείο της συνομιλίας, ο κ. Ντόκος αναφέρεται στις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις, δηλώνοντας ότι η Ελλάδα πηγαίνει σε εκλογές μέσα στους επόμενους μήνες και ότι ένα τέτοιο περιστατικό θα δημιουργούσε «πολύ σημαντικά προβλήματα» για την ελληνική κυβέρνηση. «Παρακαλώ να προειδοποιήσετε όσους σχεδιάζουν μια τέτοια ενέργεια. Πρόκειται για ιδιαίτερα πολυσύχναστα ύδατα και οποιοδήποτε περιστατικό που θα επηρέαζε την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και τον τουρισμό θα προκαλούσε σοβαρά προβλήματα στις διμερείς μας σχέσεις», φέρεται να λέει.
Ο ίδιος εμφανίζεται επίσης να δηλώνει ότι η ουκρανική ηγεσία θα πρέπει να εξετάσει εάν η βύθιση ενός ρωσικού πλοίου αξίζει το ενδεχόμενο να χαθεί η στήριξη της Ελλάδας. «Πρέπει να αποφασίσει αν αξίζει να χάσει την υποστήριξη της Ελλάδας για να καταστρέψει ένα ρωσικό πλοίο. Είναι τόσο απλό», αναφέρει, εκφράζοντας παράλληλα ανησυχία για τις πληροφορίες περί διαφωνιών μεταξύ του προεδρικού γραφείου και του υπουργείου Άμυνας της Ουκρανίας Προσθέτει ακόμη ότι μια σοβαρή κρίση μεταξύ Ελλάδας και Ουκρανίας θα μπορούσε να προκαλέσει ρήγμα στη συνοχή του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπογραμμίζοντας ότι το Κίεβο χρειάζεται τη στήριξη όλων των συμμάχων του.
Αμηχανία και αντιδράσειςΣτο πρωθυπουργικό περιβάλλον επικρατεί αμηχανία από την ώρα που οι Ρώσοι φαρσέρ ανέβασαν το βίντεο της τηλεδιάσκεψης με τον κ. Ντόκο, ενώ τονίζεται πως πρόκειται για υβριδικού χαρακτήρα επίθεση με διείσδυση στα πρωτόκολλα ασφαλείας, μέσω χρήσης εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας Τεχνητής Νοημοσύνης. Παράλληλα, βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη πρόγραμμα για την αναβάθμιση της ασφάλειας των επικοινωνιών, σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο περιβάλλον υβριδικών επιθέσεων, ενώ καμία διαρροή εμπιστευτικής ή απόρρητης πληροφορίας δεν προέκυψε κατά τη διάρκεια της συνομιλίας. Μάλιστα ανάλογες επιθέσεις έχουν γίνει στο παρελθόν σε υψηλόβαθμους Ευρωπαίους αξιωματούχους.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Ντόκος θα εμφανιστεί το βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ για να δώσει τις δικές του απαντήσεις.
Ήδη πάντως καταγράφονται οι πρώτες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. «Δεν είναι μόνο στα όρια της φαρσοκωμωδίας ότι ο Γενικός Γραμματέας Εθνικης Ασφαλειας της Ελλάδας πεφτει θυμα φαρσέρ (μαζί με άλλους πολιτικούς στο εξωτερικό). Ούτε ότι αποκαλύπτει ότι «θα έχουμε εκλογές σε λίγο καιρό». Το πλέον σοβαρο ειναι οτι αποκαλύπτει αβίαστα τις κινήσεις και τις επισκέψεις του επικεφαλής της ΕΥΠ σε άλλες χώρες. Δεν ειναι δυνατόν η χώρα να εκτίθεται διεθνώς για άλλη μία φορά», τονίζει σε ανάρτηση του στο Χ ο τομεάρχης Άμυνας του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης.
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