Τασούλας για την ένταξη του Ολύμπου στην UNESCO: Μεγάλη διεθνής επιτυχία για τη χώρα
Τασούλας για την ένταξη του Ολύμπου στην UNESCO: Μεγάλη διεθνής επιτυχία για τη χώρα
«Ο εθνικός δρυμός του Ολύμπου, ο “αιγλήεις” (ο ακτινοβόλος) Όλυμπος της Οδύσσεια αποκτά μία επιπλέον παγκόσμια προβολή και προστασία αντάξια του μύθου και της ιστορίας του» αναφέρει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
«Μεγάλη διεθνή επιτυχία» χαρακτήρισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας την ομόφωνη απόφαση της UNESCO να εγγράψει τον Όλυμπο στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς.
Σε δήλωσή του, ο κ. Τασούλας επισήμανε ότι ο παγκόσμιος πολιτιστικός οργανισμός του ΟΗΕ, συνεδριάζοντας στη Νότια Κορέα, επιβεβαίωσε πως ο Όλυμπος αποτελεί «ένα από τα πιο σημαντικά παγκοσμίως μνημεία του πολιτισμού και της φύσης».
Όπως ανέφερε, ο εθνικός δρυμός του Ολύμπου, ο «αιγλήεις», δηλαδή ο ακτινοβόλος, Όλυμπος της «Οδύσσειας», χάρη στη φροντίδα και την ανάδειξή του από την Πολιτεία αποκτά πλέον ακόμη μεγαλύτερη διεθνή προβολή και προστασία, αντάξια του μύθου και της ιστορίας του.
«Πρόκειται για μια μεγάλη διεθνή επιτυχία, για την οποία αξίζουν συγχαρητήρια σε εκείνους που συνέβαλαν σε αυτήν», καταλήγει στη δήλωσή του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.
Ο παγκόσμιος πολιτιστικός οργανισμός του ΟΗΕ, η UNESCO, αποφάσισε ομόφωνα συνεδριάζοντας στη Νότιο Κορέα να εγγράψει τον Όλυμπο στον περιζήτητο Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς, επιβεβαιώνοντας πως αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά παγκοσμίως μνημεία του πολιτισμού και της φύσης. Ο εθνικός δρυμός του Ολύμπου, ο «αιγλήεις» (ο ακτινοβόλος) Όλυμπος της Οδύσσειας, χάρη στη φροντίδα και ανάδειξή του από την Πολιτεία αποκτά μία επιπλέον παγκόσμια προβολή και προστασία αντάξια του μύθου και της ιστορίας του. Πρόκειται για μια μεγάλη διεθνή επιτυχία, για την οποία αξίζουν συγχαρητήρια σε εκείνους που συνέβαλαν σε αυτήν
Σε δήλωσή του, ο κ. Τασούλας επισήμανε ότι ο παγκόσμιος πολιτιστικός οργανισμός του ΟΗΕ, συνεδριάζοντας στη Νότια Κορέα, επιβεβαίωσε πως ο Όλυμπος αποτελεί «ένα από τα πιο σημαντικά παγκοσμίως μνημεία του πολιτισμού και της φύσης».
Όπως ανέφερε, ο εθνικός δρυμός του Ολύμπου, ο «αιγλήεις», δηλαδή ο ακτινοβόλος, Όλυμπος της «Οδύσσειας», χάρη στη φροντίδα και την ανάδειξή του από την Πολιτεία αποκτά πλέον ακόμη μεγαλύτερη διεθνή προβολή και προστασία, αντάξια του μύθου και της ιστορίας του.
«Πρόκειται για μια μεγάλη διεθνή επιτυχία, για την οποία αξίζουν συγχαρητήρια σε εκείνους που συνέβαλαν σε αυτήν», καταλήγει στη δήλωσή του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.
Αναλυτικά η δήλωση του Κωνσταντίνου Τασούλα:
Ο παγκόσμιος πολιτιστικός οργανισμός του ΟΗΕ, η UNESCO, αποφάσισε ομόφωνα συνεδριάζοντας στη Νότιο Κορέα να εγγράψει τον Όλυμπο στον περιζήτητο Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς, επιβεβαιώνοντας πως αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά παγκοσμίως μνημεία του πολιτισμού και της φύσης. Ο εθνικός δρυμός του Ολύμπου, ο «αιγλήεις» (ο ακτινοβόλος) Όλυμπος της Οδύσσειας, χάρη στη φροντίδα και ανάδειξή του από την Πολιτεία αποκτά μία επιπλέον παγκόσμια προβολή και προστασία αντάξια του μύθου και της ιστορίας του. Πρόκειται για μια μεγάλη διεθνή επιτυχία, για την οποία αξίζουν συγχαρητήρια σε εκείνους που συνέβαλαν σε αυτήν
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