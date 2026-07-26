Τασούλας για την ένταξη του Ολύμπου στην UNESCO: Μεγάλη διεθνής επιτυχία για τη χώρα

«Ο εθνικός δρυμός του Ολύμπου, ο “αιγλήεις” (ο ακτινοβόλος) Όλυμπος της Οδύσσεια αποκτά μία επιπλέον παγκόσμια προβολή και προστασία αντάξια του μύθου και της ιστορίας του» αναφέρει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας