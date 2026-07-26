Τα συγχαρητήρια του πολιτικού κόσμου για το χρυσό της εθνικής πόλο: Μας κάνατε υπερήφανους, νέα χρυσή σελίδα στην ιστορία
Μετά από 18 μετάλλια και πέντε χαμένους τελικούς σε μεγάλες διοργανώσεις, η εθνική υδατοσφαίρισης ανδρών έφτασε στην κορυφή, κατακτώντας το τρόπαιο στο World Cup
Όπως προσθέτει: «Θερμά συγχαρητήρια στους διεθνείς αθλητές, στον προπονητή και σε όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτή τη σπουδαία επιτυχία. Μας κάνατε όλους υπερήφανους».
Μητσοτάκης: Η Εθνική έγραψε χρυσή ιστορίαΤην ίδια ώρα και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρη τους «γαλανόλευκους» μαχητές για τη μεγάλη τους επιτυχία στην Αυστραλία.
«Ο Θοδωρής Βλάχος και οι παίκτες του έδειξαν τι σημαίνει πάθος, επιμονή και νοοτροπία νικητή. Πολλά συγχαρητήρια! Πάντα άξιοι!» έγραψε ο πρωθυπουργός στην ανάρτησή του.
Η ανάρτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη:
«Η Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών έγραψε χρυσή ιστορία στην Αυστραλία, κατακτώντας το πρώτο της World Cup σε ένα σπορ που πάντα μας χαρίζει δυνατές συγκινήσεις και διεθνείς διακρίσεις. Ο Θοδωρής Βλάχος και οι παίκτες του έδειξαν τι σημαίνει πάθος, επιμονή και νοοτροπία νικητή. Πολλά συγχαρητήρια! Πάντα άξιοι!».
Η Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών έγραψε χρυσή ιστορία στην Αυστραλία, κατακτώντας το πρώτο της World Cup σε ένα σπορ που πάντα μας χαρίζει δυνατές συγκινήσεις και διεθνείς διακρίσεις. Ο Θοδωρής Βλάχος και οι παίκτες του έδειξαν τι σημαίνει πάθος, επιμονή και νοοτροπία νικητή. Πολλά…— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) July 26, 2026
Κακλαμάνης: Υψώσατε και πάλι την ελληνική σημαία στην κορυφήΤην ίδια ώρα παράδειγμα προς μίμηση για τους νέους και τις νέες της πατρίδας μας χαρακτήρισε, ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Νικήτας Κακλαμάνης, τους παίκτες της Εθνικής Ομάδας Υδατοσφαίρισης Ανδρών, σε συγχαρητήριο μήνυμά του για την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Σίδνευ της Αυστραλίας.
Αμέσως μετά την μεγάλη νίκη της Εθνικής στον τελικό επί της Ουγγαρίας, ο κ. Νικήτας Κακλαμάνης , δήλωσε:
«Θερμά συγχαρητήρια στην Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Σίδνεϋ της Αυστραλίας.
Με την αγωνιστικότητα και το απαράμιλλο ομαδικό σας πνεύμα, υψώσατε και πάλι την ελληνική σημαία στην κορυφή γεμίζοντας με υπερηφάνεια όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες, εντός και εκτός συνόρων.
Η επιτυχία σας αποδεικνύει, ότι όταν εργαζόμαστε σκληρά, με σχέδιο και αφοσίωση, μπορούμε να καταφέρνουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα απέναντι στις μεγαλύτερες προκλήσεις.
Σας ευχαριστούμε που μας κάνατε ξανά υπερήφανους».
Πιερρακάκης: Η Ελλάδα στην κορυφή του κόσμουΟ υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης ανέφερε σε ανάρτησή του:
«Το άξιζαν, δούλεψαν σκληρά γι’ αυτό, το πέτυχαν! Η Εθνική Ελλάδας στην κορυφή του κόσμου στο πόλο! Συγχαρητήρια στους αθλητές μας, στον προπονητή Θοδωρή Βλάχο και σε όσους συνέβαλαν σε αυτή τη σπουδαία επιτυχία!».
«Θερμά συγχαρητήρια στην Εθνική Ομάδα Υδατοσφαίρισης Ανδρών για τη νίκη της επί της Ουγγαρίας στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Σίδνεϊ και την πρώτη κατάκτηση χρυσού μεταλλίου σε μεγάλη διοργάνωση»
Δένδιας: Μια ιστορική επιτυχία
Αυτό τόνισε με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας.
«Μια ιστορική επιτυχία για την ελληνική υδατοσφαίριση, η οποία διαχρονικά χαρίζει διακρίσεις στη χώρα μας» πρόσθεσε ο υπουργός.
Θερμά συγχαρητήρια στην Εθνική Ομάδα Υδατοσφαίρισης Ανδρών για τη νίκη της επί της Ουγγαρίας στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Σίδνεϊ και την πρώτη κατάκτηση χρυσού μεταλλίου σε μεγάλη διοργάνωση. Μια ιστορική επιτυχία για την ελληνική υδατοσφαίριση, η οποία διαχρονικά… pic.twitter.com/NrhCe8jtG3— Nikos Dendias (@NikosDendias) July 26, 2026
Ανδρουλάκης: Μας κάνατε περήφανουςΟ πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρει σε ανάρτησή του στο Χ.
«Θερμά συγχαρητήρια στους αθλητές μας της Εθνικής Ομάδας Πόλο και τον προπονητή Θοδωρή Βλάχο για τη σπουδαία διάκριση. Μας κάνατε περήφανους!».
Θερμά συγχαρητήρια στους αθλητές μας της Εθνικής Ομάδας Πόλο και τον προπονητή Θοδωρή Βλάχο για τη σπουδαία διάκριση.— Nikos Androulakis (@androulakisnick) July 26, 2026
Μας κάνατε περήφανους! 🇬🇷
ΣΥΡΙΖΑ: Μια σπουδαία επιτυχίαΟ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αναφέρει σε ανακοίνωσή του:
«Θερμά συγχαρητήρια στην Εθνική Ομάδα Υδατοσφαίρισης Ανδρών για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο World Cup.
Μια σπουδαία επιτυχία, καρπός συλλογικής προσπάθειας, αφοσίωσης και επίμονης δουλειάς, που επιβεβαιώνει το υψηλό επίπεδο του ελληνικού πόλο και αναδεικνύει τις δυνατότητες των αθλητών μας όταν έχουν πίστη, επιμονή και στήριξη.
Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στους αθλητές, στο προπονητικό επιτελείο και σε όλους όσοι εργάζονται διαχρονικά για να κρατούν την υδατοσφαίριση στην κορυφή.
Τέτοιες διακρίσεις αποτελούν υπενθύμιση ότι ο αθλητισμός χρειάζεται διαρκή και ουσιαστική δημόσια στήριξη, ώστε να συνεχίσει να προσφέρει πρότυπα, αξίες και μεγάλες επιτυχίες».
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