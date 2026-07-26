Τα συγχαρητήρια του πολιτικού κόσμου για το χρυσό της εθνικής πόλο: Μας κάνατε υπερήφανους, νέα χρυσή σελίδα στην ιστορία

Η Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών έγραψε χρυσή ιστορία στην Αυστραλία, κατακτώντας το πρώτο της World Cup σε ένα σπορ που πάντα μας χαρίζει δυνατές συγκινήσεις και διεθνείς διακρίσεις. Ο Θοδωρής Βλάχος και οι παίκτες του έδειξαν τι σημαίνει πάθος, επιμονή και νοοτροπία νικητή. Πολλά…

Πιερρακάκης: Η Ελλάδα στην κορυφή του κόσμου



Δένδιας: Μια ιστορική επιτυχία

Θερμά συγχαρητήρια στην Εθνική Ομάδα Υδατοσφαίρισης Ανδρών για τη νίκη της επί της Ουγγαρίας στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Σίδνεϊ και την πρώτη κατάκτηση χρυσού μεταλλίου σε μεγάλη διοργάνωση. Μια ιστορική επιτυχία για την ελληνική υδατοσφαίριση, η οποία διαχρονικά… pic.twitter.com/NrhCe8jtG3 — Nikos Dendias (@NikosDendias) July 26, 2026

Ανδρουλάκης: Μας κάνατε περήφανους

Θερμά συγχαρητήρια στους αθλητές μας της Εθνικής Ομάδας Πόλο και τον προπονητή Θοδωρή Βλάχο για τη σπουδαία διάκριση.



Μας κάνατε περήφανους! 🇬🇷 — Nikos Androulakis (@androulakisnick) July 26, 2026

ΣΥΡΙΖΑ: Μια σπουδαία επιτυχία

Η Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών αποτελεί κυριολεκτικά παράδειγμα προς μίμηση για τις νέες και τους νέους στη χώρα μας, αφού βρίσκεται συνεχώς στα πιο υψηλά σκαλοπάτια του παγκόσμιου αθλητισμού και δείχνει το δρόμο για το μέλλον.Σας ευχαριστούμε που μας κάνατε ξανά υπερήφανους».Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης ανέφερε σε ανάρτησή του:«Το άξιζαν, δούλεψαν σκληρά γι’ αυτό, το πέτυχαν! Η Εθνική Ελλάδας στην κορυφή του κόσμου στο πόλο! Συγχαρητήρια στους αθλητές μας, στον προπονητή Θοδωρή Βλάχο και σε όσους συνέβαλαν σε αυτή τη σπουδαία επιτυχία!».«Θερμά συγχαρητήρια στην Εθνική Ομάδα Υδατοσφαίρισης Ανδρών για τη νίκη της επί της Ουγγαρίας στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Σίδνεϊ και την πρώτη κατάκτηση χρυσού μεταλλίου σε μεγάλη διοργάνωση»Αυτό τόνισε με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας.«Μια ιστορική επιτυχία για την ελληνική υδατοσφαίριση, η οποία διαχρονικά χαρίζει διακρίσεις στη χώρα μας» πρόσθεσε ο υπουργός.Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρει σε ανάρτησή του στο Χ.«Θερμά συγχαρητήρια στους αθλητές μας της Εθνικής Ομάδας Πόλο και τον προπονητή Θοδωρή Βλάχο για τη σπουδαία διάκριση. Μας κάνατε περήφανους!».Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αναφέρει σε ανακοίνωσή του:«Θερμά συγχαρητήρια στην Εθνική Ομάδα Υδατοσφαίρισης Ανδρών για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο World Cup.Μια σπουδαία επιτυχία, καρπός συλλογικής προσπάθειας, αφοσίωσης και επίμονης δουλειάς, που επιβεβαιώνει το υψηλό επίπεδο του ελληνικού πόλο και αναδεικνύει τις δυνατότητες των αθλητών μας όταν έχουν πίστη, επιμονή και στήριξη.Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στους αθλητές, στο προπονητικό επιτελείο και σε όλους όσοι εργάζονται διαχρονικά για να κρατούν την υδατοσφαίριση στην κορυφή.Τέτοιες διακρίσεις αποτελούν υπενθύμιση ότι ο αθλητισμός χρειάζεται διαρκή και ουσιαστική δημόσια στήριξη, ώστε να συνεχίσει να προσφέρει πρότυπα, αξίες και μεγάλες επιτυχίες».