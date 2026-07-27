Λαζαρίδης: «Ο ΣΥΡΙΖΑ 2, όπως και ο ΣΥΡΙΖΑ 1 Τσίπρα έχουν, αλλά τσίπα δεν έχουν»
Λαζαρίδης: «Ο ΣΥΡΙΖΑ 2, όπως και ο ΣΥΡΙΖΑ 1 Τσίπρα έχουν, αλλά τσίπα δεν έχουν»
Ο βουλευτής της ΝΔ κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα για τη φορολογία της μεσαίας τάξης κατά τη διακυβέρνησή του και έστρεψε τα πυρά του και κατά του ΠΑΣΟΚ, αποδίδοντάς του ευθύνη για τη δημοσκοπική άνοδο του πρώην πρωθυπουργού
Επίθεση κατά της ΕΛΑΣ αλλά και του ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μακάριος Λαζαρίδης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.
Αναφερόμενος στην ΕΛΑΣ, ο κ. Λαζαρίδης δήλωσε χαρακτηριστικά: «Το νέο κόμμα του κ. Τσίπρα, ο ΣΥΡΙΖΑ 2, όπως και ο πραγματικός ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ 1 Τσίπρα έχουν, αλλά τσίπα δεν έχουν».
Στη συνέχεια κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα ο οποίος, όπως υποστήριξε κατά τη διακυβέρνησή του «είχε κατακρεουργήσει τη μεσαία τάξη» με τη φορολογία. Παράλληλα, υπενθύμισε παλαιότερη δήλωση της Θεοδώρας Τζάκρη για τους αγρότες, σημειώνοντας ότι «όταν η κυρία Τζάκρη, που τώρα ετοιμάζεται να επιστρέψει στο ΠΑΣΟΚ, έλεγε ότι στους αγρότες "τον ήπιανε", πάει πολύ».
Ο βουλευτής της ΝΔ υποστήριξε ακόμη ότι η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε 83 μειώσεις φόρων, αντιπαραβάλλοντας το έργο της με την περίοδο διακυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα.
Απευθυνόμενος στο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ Θανάση Παπαθεοδώρου, ο κ. Λαζαρίδης υποστήριξε ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν πρέπει να ασκεί ουσιαστική κριτική στη Νέα Δημοκρατία, επειδή, όπως είπε, «με το που εμφανίστηκε ο Τσίπρας, λόγω της ανικανότητας του κ. Ανδρουλάκη, κατάφερε να βρεθεί δεύτερο κόμμα και σας ρίχνει επτά μονάδες στο κεφάλι».
«Θα πρέπει να κάνετε κριτική στον αρχηγό σας και στον εαυτό σας. Αυτή η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι όπου χρειάζεται παρεμβαίνει με κοστολογημένα μέτρα», κατέληξε.
Αναφερόμενος στην ΕΛΑΣ, ο κ. Λαζαρίδης δήλωσε χαρακτηριστικά: «Το νέο κόμμα του κ. Τσίπρα, ο ΣΥΡΙΖΑ 2, όπως και ο πραγματικός ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ 1 Τσίπρα έχουν, αλλά τσίπα δεν έχουν».
Στη συνέχεια κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα ο οποίος, όπως υποστήριξε κατά τη διακυβέρνησή του «είχε κατακρεουργήσει τη μεσαία τάξη» με τη φορολογία. Παράλληλα, υπενθύμισε παλαιότερη δήλωση της Θεοδώρας Τζάκρη για τους αγρότες, σημειώνοντας ότι «όταν η κυρία Τζάκρη, που τώρα ετοιμάζεται να επιστρέψει στο ΠΑΣΟΚ, έλεγε ότι στους αγρότες "τον ήπιανε", πάει πολύ».
Ο βουλευτής της ΝΔ υποστήριξε ακόμη ότι η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε 83 μειώσεις φόρων, αντιπαραβάλλοντας το έργο της με την περίοδο διακυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα.
Απευθυνόμενος στο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ Θανάση Παπαθεοδώρου, ο κ. Λαζαρίδης υποστήριξε ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν πρέπει να ασκεί ουσιαστική κριτική στη Νέα Δημοκρατία, επειδή, όπως είπε, «με το που εμφανίστηκε ο Τσίπρας, λόγω της ανικανότητας του κ. Ανδρουλάκη, κατάφερε να βρεθεί δεύτερο κόμμα και σας ρίχνει επτά μονάδες στο κεφάλι».
«Θα πρέπει να κάνετε κριτική στον αρχηγό σας και στον εαυτό σας. Αυτή η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι όπου χρειάζεται παρεμβαίνει με κοστολογημένα μέτρα», κατέληξε.
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