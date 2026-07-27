Λαζαρίδης: «Ο ΣΥΡΙΖΑ 2, όπως και ο ΣΥΡΙΖΑ 1 Τσίπρα έχουν, αλλά τσίπα δεν έχουν»

Ο βουλευτής της ΝΔ κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα για τη φορολογία της μεσαίας τάξης κατά τη διακυβέρνησή του και έστρεψε τα πυρά του και κατά του ΠΑΣΟΚ, αποδίδοντάς του ευθύνη για τη δημοσκοπική άνοδο του πρώην πρωθυπουργού