Γεωργιάδης για Ανδρουλάκη: Αυτό που κάνει είναι κατάντια, θέλει να πάει το ΠΑΣΟΚ στο 3% για να είναι ευχαριστημένος;
Γεωργιάδης για Ανδρουλάκη: Αυτό που κάνει είναι κατάντια, θέλει να πάει το ΠΑΣΟΚ στο 3% για να είναι ευχαριστημένος;
Αιχμές του υπουργού Υγείας κατά του προέδρου του ΠΑΣΟΚ για τη στάση του στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση - Ανακοίνωσε συμφωνία του υπουργείου Υγείας με την Airbnb για καταλύματα σε ιατρούς και νοσηλευτές
Σφοδρή κριτική στη στάση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, κατά τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση άσκησε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης σε σημερινή συνέντευξή του.
Μιλώντας στην τηλεόραση του Open και την εκπομπή «10 Παντού» ο υπουργός Υγείας υποστήριξε ότι, παρά τον σεβασμό που τρέφει για την ιστορική διαδρομή του ΠΑΣΟΚ, η σημερινή ηγεσία του κόμματος δεν κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις για το μέλλον της χώρας, κατηγορώντας τον Νίκο Ανδρουλάκη ότι περιορίζεται σε μια επαναλαμβανόμενη αντιπολιτευτική ρητορική.
«Έχει πάει από το 14% στο 10%. Δεν υπάρχει ένας να του πει ότι αυτό που κάνει δεν αποδίδει; Πού θέλει να το πάει το ΠΑΣΟΚ; Στο 3% για να είναι ευχαριστημένος;», διερωτήθηκε ο Άδωνις Γεωργιάδης.
«Εμένα το ΠΑΣΟΚ μου προκαλεί πολύ μεγάλη θλίψη και θα σας πω το γιατί. Όχι θλίψη, μεγάλη θλίψη. Έχω βρεθεί με το ΠΑΣΟΚ σε κοινούς αγώνες όταν κινδύνευε η Ελλάδα να βρεθεί εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχω βρεθεί μαζί τους σε διαδηλώσεις στο «Μένουμε Ευρώπη», σε κοινά υπουργικά συμβούλια, σε κοινές ψηφοφορίες. Δεν είναι κόμμα του πεταματού το ΠΑΣΟΚ, ούτε κόμμα που αξίζει να το απαξιώνεις. Έχει μια ιστορία. Για να μείνει στην Ευρώπη πλήρωσε το πολιτικό κόστος. Αυτά όλα είναι άξια σεβασμού. Έχει ικανά στελέχη. Δεν είναι ένα κόμμα που μου είναι αδιάφορο, ούτε ένα κόμμα που μπορώ να το υβρίσω. Είναι ένα κόμμα που σέβομαι τη διαδρομή του.
Αυτό που κάνει πια ο κύριος Ανδρουλάκης είναι πραγματική κατάντια. Και θέλω να εξηγήσω το γιατί. Έχει ένα ρεπερτόριο από τότε που από σπόντα έγινε αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης που λέει: υποκλοπές, εκτροπές, χούντα Μητσοτάκη, διαφθορά. Αυτά λέει. Δυόμισι χρόνια έχει μια κασέτα. Είχε μια ευκαιρία στη συζήτηση για την αναθεώρηση του Συντάγματος να πει: «Παιδιά, τώρα, επειδή εκπροσωπώ μια παράταξη που κυβέρνησε την Ελλάδα 30 χρόνια και ευελπιστώ ότι θα την ξανακυβερνήσει, αντί σήμερα να πω την κασέτα που λέω δυόμισι χρόνια, σας λέω το όραμά μου για τη χώρα. Θέλω το άρθρο 24 να γίνει έτσι, το άρθρο 16 να γίνει έτσι». Δεν είπε τίποτα από αυτά. Ας μη συνεργαστεί. Ας μεταφέρει το όραμά του για το πώς θέλει να είναι η Ελλάδα του μέλλοντος.
Θα σας πω ένα παράδειγμα. Εάν δεν κάνουμε αναθεώρηση στο Σύνταγμα και δεν ξεκαθαρίσουμε τι είναι δάσος και τι όχι, κινδυνεύουν χιλιάδες περιουσίες Ελλήνων να εξανεμιστούν με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Εάν δεν το λύσουμε αυτό εμείς οι πολιτικοί, χιλιάδες Έλληνες θα χάσουν την ιδιοκτησία τους. Αυτό δεν ενδιαφέρει το ΠΑΣΟΚ; Δεν ενδιαφέρει τον Νίκο Ανδρουλάκη; Τον ενδιαφέρει μόνο η κασέτα;
Έχει πάει από το 14% στο 10%. Δεν υπάρχει ένας να του πει ότι αυτό που κάνει δεν αποδίδει; Πού θέλει να το πάει το ΠΑΣΟΚ; Στο 3% για να είναι ευχαριστημένος;».
Συμφωνία του υπουργείου Υγείας με την Airbnb
Την ίδια ώρα σε άλλο σημείο της συνέντευξής του ο Άδωνις ανακοίνωσε συμφωνία του υπουργείου Υγείας με την πλατφόρμα Airbnb προκειμένου να υπάρξει χορηγία εκ μέρους της για καταλύματα σε νησιά για γιατρούς και νοσηλευτές.
Όπως είπε υπουργός Υγείας «τα σπίτια αυτά θα είναι διαθέσιμα από τις αρχές Αυγούστου», παραπέμποντας σε ανακοινώσεις το επόμενο σύντομο χρονικό διάστημα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρόγραμμα ξεκινάει πιλοτικά από την 1η Αυγούστου σε πέντε νησιά, καλύπτοντας τις ανάγκες στέγασης όλων των επαγγελματιών υγείας, δηλαδή γιατρών, νοσηλευτών και πληρωμάτων του ΕΚΑΒ, που μετακινούνται στις υγειονομικές δομές.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί σε Ρόδο, Πάρο, Τήνο, Ίο και Σαντορίνη, ενώ η πλήρης κάλυψη αναμένεται από το επόμενο καλοκαίρι.
Μιλώντας στην τηλεόραση του Open και την εκπομπή «10 Παντού» ο υπουργός Υγείας υποστήριξε ότι, παρά τον σεβασμό που τρέφει για την ιστορική διαδρομή του ΠΑΣΟΚ, η σημερινή ηγεσία του κόμματος δεν κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις για το μέλλον της χώρας, κατηγορώντας τον Νίκο Ανδρουλάκη ότι περιορίζεται σε μια επαναλαμβανόμενη αντιπολιτευτική ρητορική.
«Έχει πάει από το 14% στο 10%. Δεν υπάρχει ένας να του πει ότι αυτό που κάνει δεν αποδίδει; Πού θέλει να το πάει το ΠΑΣΟΚ; Στο 3% για να είναι ευχαριστημένος;», διερωτήθηκε ο Άδωνις Γεωργιάδης.
«Εμένα το ΠΑΣΟΚ μου προκαλεί πολύ μεγάλη θλίψη και θα σας πω το γιατί. Όχι θλίψη, μεγάλη θλίψη. Έχω βρεθεί με το ΠΑΣΟΚ σε κοινούς αγώνες όταν κινδύνευε η Ελλάδα να βρεθεί εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχω βρεθεί μαζί τους σε διαδηλώσεις στο «Μένουμε Ευρώπη», σε κοινά υπουργικά συμβούλια, σε κοινές ψηφοφορίες. Δεν είναι κόμμα του πεταματού το ΠΑΣΟΚ, ούτε κόμμα που αξίζει να το απαξιώνεις. Έχει μια ιστορία. Για να μείνει στην Ευρώπη πλήρωσε το πολιτικό κόστος. Αυτά όλα είναι άξια σεβασμού. Έχει ικανά στελέχη. Δεν είναι ένα κόμμα που μου είναι αδιάφορο, ούτε ένα κόμμα που μπορώ να το υβρίσω. Είναι ένα κόμμα που σέβομαι τη διαδρομή του.
Αναλυτικά όσα είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης:
Αυτό που κάνει πια ο κύριος Ανδρουλάκης είναι πραγματική κατάντια. Και θέλω να εξηγήσω το γιατί. Έχει ένα ρεπερτόριο από τότε που από σπόντα έγινε αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης που λέει: υποκλοπές, εκτροπές, χούντα Μητσοτάκη, διαφθορά. Αυτά λέει. Δυόμισι χρόνια έχει μια κασέτα. Είχε μια ευκαιρία στη συζήτηση για την αναθεώρηση του Συντάγματος να πει: «Παιδιά, τώρα, επειδή εκπροσωπώ μια παράταξη που κυβέρνησε την Ελλάδα 30 χρόνια και ευελπιστώ ότι θα την ξανακυβερνήσει, αντί σήμερα να πω την κασέτα που λέω δυόμισι χρόνια, σας λέω το όραμά μου για τη χώρα. Θέλω το άρθρο 24 να γίνει έτσι, το άρθρο 16 να γίνει έτσι». Δεν είπε τίποτα από αυτά. Ας μη συνεργαστεί. Ας μεταφέρει το όραμά του για το πώς θέλει να είναι η Ελλάδα του μέλλοντος.
Θα σας πω ένα παράδειγμα. Εάν δεν κάνουμε αναθεώρηση στο Σύνταγμα και δεν ξεκαθαρίσουμε τι είναι δάσος και τι όχι, κινδυνεύουν χιλιάδες περιουσίες Ελλήνων να εξανεμιστούν με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Εάν δεν το λύσουμε αυτό εμείς οι πολιτικοί, χιλιάδες Έλληνες θα χάσουν την ιδιοκτησία τους. Αυτό δεν ενδιαφέρει το ΠΑΣΟΚ; Δεν ενδιαφέρει τον Νίκο Ανδρουλάκη; Τον ενδιαφέρει μόνο η κασέτα;
Έχει πάει από το 14% στο 10%. Δεν υπάρχει ένας να του πει ότι αυτό που κάνει δεν αποδίδει; Πού θέλει να το πάει το ΠΑΣΟΚ; Στο 3% για να είναι ευχαριστημένος;».
Συμφωνία του υπουργείου Υγείας με την Airbnb
Την ίδια ώρα σε άλλο σημείο της συνέντευξής του ο Άδωνις ανακοίνωσε συμφωνία του υπουργείου Υγείας με την πλατφόρμα Airbnb προκειμένου να υπάρξει χορηγία εκ μέρους της για καταλύματα σε νησιά για γιατρούς και νοσηλευτές.
Όπως είπε υπουργός Υγείας «τα σπίτια αυτά θα είναι διαθέσιμα από τις αρχές Αυγούστου», παραπέμποντας σε ανακοινώσεις το επόμενο σύντομο χρονικό διάστημα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρόγραμμα ξεκινάει πιλοτικά από την 1η Αυγούστου σε πέντε νησιά, καλύπτοντας τις ανάγκες στέγασης όλων των επαγγελματιών υγείας, δηλαδή γιατρών, νοσηλευτών και πληρωμάτων του ΕΚΑΒ, που μετακινούνται στις υγειονομικές δομές.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί σε Ρόδο, Πάρο, Τήνο, Ίο και Σαντορίνη, ενώ η πλήρης κάλυψη αναμένεται από το επόμενο καλοκαίρι.
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